

لاستهداف المستهلكين في جميع أنحاء المنطقة

الكويت: أعلنت مجموعة الشايع، الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، اليوم عن إطلاق شبكتها الإعلامية متعددة القنوات "الشايع ميديا كونيكت".

ومن المتوقع أن تصبح الشايع ميديا كونيكت شبكة خدمات إعلامية متكاملة توفر حلولاً متطورة للخدمات الإعلانية والإعلامية للشركات في قطاع تجارة التجزئة في جميع أنحاء المنطقة من خلال الاستفادة من فهم وتحليل للبيانات المستخلصة من التفاعل مع زبائن 70 علامة تجارية تابعة لمجموعة الشايع.

ويتضمن عمل هذه العلامات التجارية فئات مختلفة من قطاع التجزئة مثل الأزياء والأحذية، والمفروشات المنزلية، والتجميل، والأغذية والمطاعم، وتدير أكثر من 4,000 محل، وأكثر من 125 موقع ومنصة تسوق إلكتروني، في جميع أنحاء المنطقة. كما تتكامل الشبكة الجديدة مع برنامج "أورا"، برنامج المكافآت الخاص بمجموعة الشايع والحائز على جوائز عالمية، والذي يضم 8.3 مليون عضو في البحرين، قطر، السعودية، الكويت والإمارات.

من خلال الشراكة مع مجموعة من الوكالات الإعلامية وشركاء التكنولوجيا، ستستخدم "الشايع ميديا كونيكت" البيانات المستخلصة من مجموعة واسعة من مصادر وطرق تفاعل الزبائن للسماح للمعلنين بتشغيل حملات إعلانية موجهة على نطاق واسع، بهدف الوصول إلى الزبائن الجدد والمحتملين عبر القنوات المملوكة وغير المملوكة للشركة. ستُمكن التقنيات المتطورة التي تتمتع بها الشايع ميديا كونيكت، العلامات التجارية من الاستفادة من شبكة واسعة من شاشات العرض داخل محلات مجموعة الشايع لابتكار تجربة سلسة متعددة القنوات.

ولتعزيز قدراتها في مجال الحملات الإعلانية عبر المنصات والمواقع غير المملوكة للشركة، عقدت مجموعة الشايع شراكة مع Epsilon، وهي شركة مختصة بتكنولوجيا الإعلانات والتسويق تابعة لمجموعة Publicis Groupe، على أن تطلق خدماتها بدءًا من الإمارات والسعودية. سيُمكّن هذا التعاون المعلنين سواء الذين يقدمون إعلانات مُدمجة وغير مُدمجة مع المحتوى من التواصل مع الشرائح المستهدفة من الزبائن من خلال الإعلانات المبرمجة. ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من الشراكات في المستقبل مع توسيع نطاق خدماتنا خلال الأشهر القادمة.

من جهته قال فرانسوا أورهان، نائب رئيس إدارة الولاء والمدفوعات وتحليل البيانات في مجموعة الشايع: "توفر شبكة مجموعة الشايع التي تضم شركاء الامتياز الموثوق بهم وزبائن مخلصين، العامل الأساسي لإنشاء شبكة إعلامية مبتكرة وواسعة النطاق في قطاع تجارة البيع بالتجزئة. ويمثل إطلاق منصة الشايع ميديا كونيكت، فرصة مثيرة للمُعلنين للتواصل مع مجموعات مميزة من المتسوقين، بدقة."

وأضاف: ”سيتمكن المعلنون من بث إعلاناتهم والتواصل مع شريحة الزبائن المستهدفة وفقاً للأوقات المحددة من قبلهم، مما يساهم بتحسين أداء الحملات الإعلانية، خصوصاً خلال موسم التنزيلات. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل أُسس البيانات القوية، ستوفر الشبكة أدوات قياس متقدمة، تساعد المُعلنين على تكوين صورة متكاملة ورؤية شاملة للتأثير التي تركته حملة الإعلانات الخاصة بالتنزيلات، عبر القنوات الإلكترونية وغير الإلكترونية على حد سواء."

من خلال الشراكة مع Epsilon، ستقدم الشايع ميديا كونيكت إعلانات "الويب المفتوحة" للعلامات التجارية، ليتمكنوا من التواصل مع شريحة الزبائن المستهدفة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على التعامل مع سلوكيات الشراء لدى المستهلكين.

من المقرر أن توسع الشايع ميديا كونيكت نطاق انتشارها في وقت لاحق من هذا العام مع إطلاق خدماتها في السوقين الكويتي والقطري. سيوفر هذا التوسع للمزيد من العلامات التجارية، إمكانية الاستفادة من التحليل القيم للبيانات في جميع أنحاء المنطقة. وستتواصل الرحلة وتنمو سريعاً مع الفرص المتاحة للعلامات التجارية، للتواصل مع زبائن الشايع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث والمنصات الرقمية، والمحلات.

لمعرفة المزيد عن الشايع ميديا كونيكت، يرجى التواصل من خلال amc@alshaya.com .

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية، تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 70 علامة تجارية مفضلة لدى الزبائن.

تدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأوروبا، ولديها أكثر من 4000 محل ومطعم ومقهى ووجهة ترفيهية، ومواقع لوجستية ومنشآت إنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 موقع ومنصة تجارة الكترونية، بما في ذلك أحد أكبر برامج المكافآت في مجال تجارة التجزئة في المنطقة، أورا.

لدى مجموعة الشايع أكثر 50,000 موظف يعملون في قطاعات مختلفة تضم الأزياء، والأغذية والمطاعم، والصحة والجمال، والأثاث والمفروشات المنزلية، والتسلية والترفيه العائلي. يتمتع زملاؤنا في المجموعة بدرجة عالية من المهارة والتفاني ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علاماتنا التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية إلى المقاهي المحلية وخدمة السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث&بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، وتشيبوتلي.

لمعرفة المزيد عن مجموعة الشايع، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.alshaya.com .

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