المتجر الجديد يعد دفعة قوية لقطاع التجزئة في الدولة بعد الجائحة

دبي ، الإمارات: يواصل قطاع التجزئة في دولة الإمارت العربية المتحدة تحقيق النمو في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك بعد أن قامت مجموعة إيروس بإفتتاح متجر التجزئة الخامس عشر في ابن بطوطة مول في دبي. ويوفر المتجر الجديد مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية من أبرز العلامات التجارية العالمية.

وسيقدم المتجر الجديد من مجموعة إيروس، إحدى أكبر الموزعين وتاجر التجزئة في مجال الإلكترونيات وأجهزة التنقل وتقنية المعلومات والأجهزة المنزلية، للمقيمين في دولة الإمارات تجربة تسوق سلسة ومميزة، تأتي بمفهوم جديد ومبتكر، وذلك لسلسلة من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية.

كما سيضم المتجر الخامس عشر مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية من أهم العلامات التجارية العالمية الرائدة من ضمنهم، سامسونج، أبل، لينوفو، هيتاشي، تي سي آل، ميديا، أيرسون، هواوي، وأمازفيت.

وقام بافتتاح المتجر كل من أليكس ليم، رئيس سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيونغ هيون لي، رئيس سامسونج الخليج، بالاضافة إلى محمد بدري، وأحمد بدري، مدراء في مجموعة إيروس.

وتعليقاً على الحدث، قال محمد بدري، مدير في شركة إيروس: "نتطلع دائماً إلى تلبية تطلعات عملائنا المتجددة، ومن هنا، نوفر من خلال المتجر الجديد مجموعة من العلامات التجارية العالمية والمتخصصة بإنتاج أحدث المعدات والأجهزة الرقمية، بالاضافة إلى الأجهزة المنزلية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والغسالات وغيرها. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤيتنا ومساعينا الدائمة للوصول إلى اكبر عدد ممكن من عملاء المجموعة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.".

وأضاف محمد بدري: "شهدت المنطقة المجاورة لابن بطوطة مول زيادة في المساحات السكانية والعقارات مؤخراً، وذلك ما ساعد على زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية، التي يمكننا الآن ومن خلال المتجر الجديد تلبية طلبات العملاء بشكل أفضل."

وتجدر الإشارة إلى أن إفتتاح المتجر الجديد يعد جزءاً من إستراتيجية مجموعة إيروس التي تقدر بمليارات الدراهم للتوسع في قطاع التجزئة بدولة الإمارات.

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