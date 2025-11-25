دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إفكو العالمية الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية السريعة ومقرّها دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تعيين عبد الوهاب الحلبي رئيساً تنفيذياً لمجلس الإدارة، وتشكيل مجلس إدارة جديد يضم كلاً من حامد كاظم، نيتين خانا، سُميت روهتاغي، رضوان أحمد، سرهد كمال كيليمجي، ومحمد أزاد خان.

وتعكس تشكيلة مجلس الإدارة الجديد التزام المجموعة بأعلى معايير الحوكمة، ويضم المجلس نخبة من قيادات القطاع بخبرات متراكمة تُعزّز منظومة الإشراف المؤسسي وتدعم النمو المستدام طويل الأمد للمجموعة.

وقال رضوان أحمد، عضو مجلس إدارة لدى مجموعة إفكو:

"إن تعيين مجلس الإدارة لعبد الوهاب الحلبي يُعد خطوة محورية في تعزيز منظومة الحوكمة في مجموعة إفكو، ودعم مواءمة التوجّه الاستراتيجي وتعزيز القدرة التنافسية طويلة الأجل. ويجلب هذا التعيين مستوى أعلى من الوضوح والانضباط والهيكلة اللازمة لقيادة المجموعة نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام. ونتطلّع للعمل سوياً لتعزيز أولويات المجموعة وترسيخ أسسها المؤسسية.”

وبموجب هذا التعيين، سيتولى الحلبي ومجلس الإدارة الإشراف على التوجّه الاستراتيجي للمجموعة، وقيادة الأولويات المؤسسية على مستوى جميع القطاعات لتعزيز الأداء، ورفع مستوى المواءمة التنظيمية، وترسيخ ممارسات اتخاذ القرار القائمة على الحوكمة. ويأتي هذا التفويض انعكاساً لثقة مجلس الإدارة والمساهمين في قدرته على توفير قيادة حاسمة، وتطوير مرونة مؤسسية مستدامة، ودفع أجندة النمو بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ورؤية دولة الإمارات الاقتصادية.

ويُعد عبدالوهاب الحلبي من القيادات الإقليمية البارزة في مجال تطوير المؤسسات الكبرى ورفع أدائها على المدى الطويل. ويمتلك أكثر من خمسة وعشرين عاماً من الخبرة في مجالات الاستثمار، وتحويل الهياكل المؤسسية، وإدارة المبادرات الاستراتيجية واسعة النطاق، ويجمع بين الخبرة على مستوى مجالس الإدارة، والدقة في التنفيذ، والمنهجية القائمة على التحليل والبيانات في قيادة التحولات المؤسسية.

يشغل الحلبي عضوية مجالس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع وشركة الاتحاد العقارية ش.م.ع وطلبات ش.م.ع وبُرجيل القابضة ش.م.ع، ما يكرس استمرارية دوره في دعم التوجهات الاستراتيجية عبر قطاعات حيوية وسريعة التطور. وكان شغل سابقاً خلال مسيرته المهنية مناصب قيادية في عدد من الكيانات المدرجة والجهات الحكومية وشبه الحكومية، بما في ذلك دبي القابضة، ومِراس، إضافة إلى عمله شريكاً في شركة كي بي إم جي. وكان له دور محوري في تطوير نماذج التشغيل وقيادة المؤسسات لتعزيز أطر الحوكمة.

من جهته أعرب عبدالوهاب الحلبي عن ترحيبه بهذا الدور المحوري وقال:

"تمتلك مجموعة إفكو قاعدة راسخة، وفريق عمل ملتزم، ومحفظة أعمال ذات إمكانات طويلة الأمد. سترتكز جهودي على تعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات، وضمان جاهزية المجموعة للنمو المستدام. وسنعمل معاً بروح الانضباط والشفافية والالتزام المشترك لبناء مؤسسة جاهزة للمستقبل.”

تحت قيادة الحلبي، ستواصل مجموعة إفكو تحقيق طموحاتها الاستراتيجية عبر مختلف وحدات الأعمال في المجموعة والإستمرار في تعزيز منظومة تشغيلها المتقدّمة لتعزيز نموها المستدام.

نبذة عن مجموعة "إفكو" العالمية:

مجموعة عالمية متعددة الجنسيات مقرها الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 1975 وتقوم بتصنيع وتسويق مجموعة متكاملة من المنتجات الغذائية ومشتقاتها والوسائط والخدمات ذات الصلة بها. قامت المجموعة بتطوير علامات تجارية رائدة في مجال السلع الاستهلاكية تشمل "لندن ديري" و"تيفاني" و"نور" و"رحمة" و"البيكر" "حياة" و"سافانا"، بفضل وجود 95 منشأة في 50 دولة يعمل فيها حوالي 15000 موظف، حيث توفر +80 علامة تجارية في أكثر من 100 سوق.

