دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إعمار للضيافة افتتاحها فندق فيدا دبي مول، الإضافة الأحدث من المجموعة الرائدة إلى أفق دبي الساحر ودائم التطور. ويتميز فندق فيدا دبي مول بموقعه الاستثنائي في وسط مدينة دبي، ويضم 195 غرفة و620 وحدة سكنية، ليشكل الوجهة الأمثل لعشاق الحياة الحضرية والمسافرين بغرض الترفيه أو العمل. ويوفر الفندق وصولاً مباشراً إلى دبي مول، أحد أكبر مراكز الترفيه والتسوق في العالم، بالإضافة إلى الإطلالات الخلابة على برج خليفة، وتمثل الوجهة نقلة نوعية لعلامة فيدا في واحدة من أبرز الوجهات في دبي.

موقع استثنائي في أجمل مناطق دبي

يوفر فندق فيدا دبي مول تجربة سلسة ومريحة بفضل موقعه الحيوي والمميز في وسط مدينة دبي، ويتميز بقربه من أبرز معالم دبي، مثل برج خليفة الشهير ونافورة دبي والعديد من المواقع الثقافية الأخرى. كما تتيح الوجهة وصولاً سهلاً وسريعاً إلى دبي مول، ودخولاً مباشراً إلى تشايناتاون دبي مول، حيث توفر للزوار تجربة تجمع بين الترفيه والتسوق وتناول الطعام في أكبر مركز تجاري في العالم.

ويتيح فندق فيدا دبي مول إمكانية الوصول السريع إلى مناطق الأعمال الرئيسية والمعالم الهامة، مما يوفر للزوار تجربة مميزة لاستكشاف ما تحتضنه الإمارة من تجارب وخدمات ضيافة، سواءً كانت زيارتهم بقصد العمل أو الترفيه.

تصميم معاصر وإطلالات خلابة

ينفرد الفندق بموقعه المطل على أفق دبي، ويجمع تصميمه بين العمارة الحديثة واللمسات الثقافية الغنية، مما يضمن توفير تجربة إقامة استثنائية. وتوفر التصاميم الداخلية الأنيقة والديكورات العصرية مزيجاً مميزاً من الراحة والفخامة، وتتميز الغرف بإطلالاتها الخلابة على برج خليفة ووسط مدينة دبي.

وتتألق كل غرفة بتصميمها المتقن الذي يجسد أسلوب علامة فيدا المميز في درجات الألوان المريحة والأثاث العصري والتفاصيل المشغولة بدقة، وتوفر الغرف أجواءً مميزة تجمع بين الجانبين العملي والجمالي.

مجموعة متكاملة من تجارب الحياة العصرية وتناول الطعام

يتخطى فيدا دبي مول المفهوم التقليدي للفندق إلى كونه وجهة حقيقية للحياة العصرية، حيث يتيح للضيوف مجموعة متنوعة من المرافق مثل صالة الألعاب الرياضية المجهزة بالكامل، وحمام السباحة المميز بإطلالاته الخلابة على برج خليفة، والنادي المخصص للأطفال، وتراس فسيح مناسب للفعاليات وحفلات الزفاف.

ويوفر فندق فيدا دبي مول تجربة طعام استثنائية، حيث يحتضن مطعم أوريجنز، الذي يفتح أبوابه أمام الزوار على مدار اليوم، ويقدم وجبات شهية متكاملة ومنطقة جلوس في الهواء الطلق في وسط مدينة دبي. كما يضم الفندق ركن مشروبات فلو المجاور لحوض السباحة والمطلّ مباشرة على برج خليفة.

تصريح مجموعة إعمار للضيافة

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نيكولاس بيلاتون، مدير قطاع الضيافة لدى مجموعة إعمار للضيافة: "يمثل افتتاح فيدا دبي مول علامة فارقة في المشهد النابض لقطاع الضيافة في دبي. ويلتزم الفندق بتوفير خدمات استثنائية وأجواء ترحيبية من موقعه الاستثنائي، لتحاكي طابع وتوجهات علامة فيدا الفريدة. ويشكل الفندق وجهة استثنائية للضيوف ويعدهم بتجارب مليئة بالإبداع والفخامة والاسترخاء في وسط مدينة دبي المميزة".

يجدر بالذكر أن فندق فيدا دبي مول هو الوجهة الوحيدة لعلامة فيدا في وسط مدينة دبي، مما يجعله الخيار الأمثل لعشاق أجواء المدينة النابضة بالحياة. وتعد الوجهة بمفومٍ جديدٍ للضيافة العصرية من خلال تقديم تجربة تجمع بين جوهر علامة فيدا والأجواء الحيوية المميزة لأبرز مناطق دبي.

ويتجاوز فندق فيدا دبي مول المفهوم التقليدي لوجهات الإقامة بفضل موقعه الاستراتيجي وخدماته الاستثنائية ومجموعة المرافق المميزة التي يحتضنها، حيث يمثل بوابة للاستمتاع بجمال دبي بأسلوبٍ جديدٍ كلياً.

لمحة حول فيدا للفنادق والمنتجعات

تعتبر فيدا عنواناً للأناقة العصرية في عالم الضيافة تحت مظلة مجموعة إعمار للضيافة. وتقدم فيدا مفهوماً جديداً للضيافة، يجمع بين التصميم المبتكر، والإبداع المتجدد، والروابط الاجتماعية العميقة. صممت فيدا خصيصاً للمسافرين العصريين، سواء كانوا في رحلة عمل أو بحثاً عن الترفيه، لتوفر لهم مساحاتٍ ملهمة، تتميز بالبساطة، والرقي، والأجواء العملية، لتلبية جميع احتياجاتهم.

مع محفظة متنامية في الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، تقدم فنادق ومنتجعات فيدا تجربة ضيافة عصرية لا مثيل لها. تشمل وجهات فيدا المميزة فيدا كريك هاربر، وفيدا تلال الإمارات، وفيدا مرسى دبي ونادي اليخوت، وفيدا كريك هاربر في دبي، بالإضافة إلى فيدا منتجع الشاطئ أم القيوين، وفيدا منتجع الشاطئ مراسي البحرين. كما تقدم فيدا ريزيدنسز تجارب سكنية راقية تجمع بين راحة المنزل ورفاهية خدمات الفنادق الفاخرة.

تضع فنادق ومنتجعات فيدا الاستدامة والمجتمع في صميم عملياتها، وتقدم تجارب متميزة من خلال أحدث التقنيات، والخدمات الاستثنائية، وسبل الاهتمام بالعافية والصحة.

لمحة حول مجموعة إعمار للضيافة:

مجموعة إعمار للضيافة هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية، شركة التطوير العقاري الرائدة، ومطور برج خليفة، أطول مبنى في العالم، وتتولى إدارة محفظة متنامية من مشاريع الضيافة والترفيه. يقع مقر المجموعة في دبي، وتشرف على 28 فندقاً تضم أكثر من 5,600 غرفة فندقية عبر الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ومصر، وتركيا.

تتضمن محفظة المجموعة علامات فاخرة ومميزة مثل فنادق ومنتجعات العنوان، وفيدا للفنادق والمنتجعات، فنادق ومنتجعات بالاس، و فندق أرماني دبي، حيث تقدم كل منها تجارب استثنائية تجمع بين الضيافة العالمية العريقة والأصالة الثقافية. كما تشمل المجموعة أيضاً وحدات سكنية تحمل اسم كل علامة فندقية، تمزج بين الأناقة والراحة والمرافق الحديثة. بالشراكة مع فنادق روڤ، تدير المجموعة 10 فنادق إضافية تضم ما يقارب 3,600 غرفة، تقدم ضيافة مصممة خصيصاً للمسافرين العصريين.

تدير مجموعة إعمار للضيافة أيضاً 39 وجهة ترفيهية استثنائية، بما في ذلك ملاعب جولف عالمية في نادي دبي هيلز للجولف، و نادي مونتغمري للجولف، ومرافق الفروسية والبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، ومراسي مثل نادي مرسى دبي لليخوت و نادي مرسى خور دبي لليخوت، مما يوفر فرصاً لا مثيل لها للاسترخاء والترفيه.

كما تشتهر المجموعة بوجهات تناول الطعام ذات الطابع الواعد مثل أتمو سفير، وثيب تار، ولي برازيل،و زيتا سيفينتي سيفين، و موسم، التي تقدم تجارب طعام لا تنسى في مواقع أيقونية.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت مجموعة إعمار للضيافة في يو فيتنس، العلامة الرائدة في مجال اللياقة البدنية والعافية والتي تركز على العافية الشاملة مع برامج لياقة خاصة لتعزيز صحة وازدهار المجتمع.

كما تقدم المجموعة من خلال برنامج الولاء U من إعمار ، مكافآت مخصصة وتجارب فريدة، مدفوعة بالابتكار والاستدامة والخدمة الممتازة.

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