الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة ألِف، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة، رسمياً عن مشروع "بالاس ريزيدنسز الممشى"، وهو مشروع سكني فاخر يحمل علامة "بالاس ريزيدنسز" التجارية، جرى تطويره بالتعاون مع "إعمار للضيافة". ويشكل المشروع أول حضور لعلامة "بالاس ريزيدنسز" في إمارة الشارقة، ضمن مشروع "الممشى"، بما يعكس توجه مجموعة ألف لاستقطاب العلامات السكنية الراقية، وتعزيز تنوع القطاع العقاري في الإمارة.

وجهة سكنية راقية بمعايير عالمية

يوفر المشروع، الذي تبلغ قيمته 500 مليون درهم إماراتي، مجموعة من الشقق السكنية الواسعة المؤلفة من 1 و2 و3 غرف نوم، جرى تصميمها وفق مخططات حديثة وتشطيبات عالية الجودة تراعي أدق التفاصيل. ويمتاز المشروع بيئة سكنية تنعم بالخصوصية والرقي، وتستفيد من خدمات الضيافة المميزة التي تشتهر بها إعمار للضيافة.

ويقع مشروع "بالاس ريزيدنسز الممشى" في مشروع الممشى المميز في الشارقة، ويشكل المرحلة الختامية ضمن المخطط الحضري المتكامل على امتداد طريق المدينة الجامعية. ويعتمد المشروع على تصميم مجتمعي الحياة العصرية مع تركيز واضح على مفاهيم الرفاهية والاستدامة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من المرافق الثقافية والتجارية والمطاعم والمقاهي المميزة، ما يعكس رؤية مجموعة ألف التي تركز على الإنسان وتلتزم بتطوير بيئة حضرية تضمن جودة الحياة في الشارقة.

رؤية معمارية متوازنة بين الجمال والوظيفة

يمتاز المشروع بتصميم معماري لافت يتكون من برجين متداخلين، وواجهات معدنية مميزة إلى جانب نوافذ تمتد من الأرض إلى السقف توفر إضاءة طبيعية وافرة داخل المساحات السكنية. ويمزج المفهوم المعماري بين البساطة الراقية والكفاءة والوظيفية العصرية ليوفر بيئة معيشية تتسم بالهدوء والانسجام وتعكس الهوية الثقافية لمدينة الشارقة، وتلبي في الوقت ذاته متطلبات المعيشة العصرية.

وقال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف: "يشكل هذا التعاون خطوة هامة في مسيرة تطور القطاع العقاري في إمارة الشارقة، لاسيما في ظل النمو المتواصل للمشاريع السكنية ذات العلامات التجارية، وما يصاحبه من طلب متزايد على معايير الجودة العالية ومستويات الخدمة المتقدمة والقيمة المستدامة على المدى الطويل. يأتي مشروع "بالاس ريزيدنسز الممشى" ليعكس هذا التوجه السكني المتنامي في إمارة الشارقة. ومن خلال تقديم هذه العلامة إلى مشروع "الممشى سيرة"، فإننا نقدم نموذج عقاري يمزج بين معايير الضيافة العالمية والخصوصية الثقافية والمجتمعية التي تنفرد بها الإمارة. تتمحور رؤيتنا في مجموعة ألف حول ما هو أبعد من تنفيذ مشروع عقاري فريد، للمساهمة في تكريس مكانة الشارقة كوجهة راسخة للمعيشة الراقية، ومساهم فاعل في مسيرة نمو وازدهار السوق العقاري على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة".

مرافق استثنائية

جاء تصميم مشروع "بالاس ريزيدنسز الممشى" ليقدم بيئة سكنية تنعم بالهدوء والخصوصية، وتضم باقة متكاملة من المرافق التي تُثري تجربة القاطنين وتلبي متطلبات المعيشة العصرية. وتشمل هذه المرافق مسابح مخصصة للكبار والأطفال، ومساحات للاسترخاء وممارسة الأنشطة الترفيهية، إلى جانب منصة "بوديوم" مُنسّقة تضم مناطق جلوس مظللة للتواصل والتجمعات العائلية. كما يضم المشروع مرافق متكاملة للياقة البدنية والعناية بالصحة، صُممت لدعم أسلوب حياة متوازن، إضافة إلى صالات خاصة تتيح استضافة الفعاليات والاستجمام ضمن أجواء راقية. ويوفر المشروع أيضاً ما يصل إلى 300 موقف سيارات في الطابق السفلي، بما يعزز مستويات الراحة اليومية للسكان.

وتماشياً مع التزام مجموعة ألف ببناء مجتمعات متكاملة وحيوية، يضم المشروع مساحات مخصصة لاستضافة الفعاليات، وتشكل امتداداً للبيئة الهادئة وتتيح للسكان فرصاً للتواصل والاحتفال وتعزيز الروابط الاجتماعية بما يسهم في ترسيخ مشاعر الانتماء.

موقع استراتيجي

يقع المشروع في قلب منطقة الممشى، ويتيح للسكان وصولاً سهلاً إلى مجموعة من المعالم الثقافية، ومراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي في إمارة الشارقة. كما يعزز التصميم العمراني من ثقافة التنقل سيراً على الأقدام، ويدعم أسلوب حياة صحي نشط، ينسجم مع مفهوم الحياة الحضرية المتكاملة.

من جانبه، قال نيكولاس بيلاتون، رئيس قسم الضيافة في إعمار للضيافة: "يسعدنا التعاون مع مجموعة ألف لتدشين علامة "بالاس ريزيدنسز" للمرة الأولى في إمارة الشارقة. يجسد "بالاس ريزيدنسز الممشى" عمق التراث العربي ورقيه، ويقدم رؤية معاصرة تستند إلى أرقى معايير الضيافة العالمية، ويعد أحد المشاريع الرائدة التي تعكس رؤيتنا المشتركة لتطوير مساحات سكنية ترتقي بمفاهيم المعيشة الراقية، وتضع الأصالة الثقافية في صميم التجربة السكنية. وبالتعاون مع مجموعة ألف، سنواصل العمل على بناء مجتمعات متكاملة تعزز من التفاعل الإنساني، وترتقي بجودة حياة السكان، وتقدّم أسلوب معيشة يقوم على الرقي والراحة والاحساس الراسخ بالانتماء".

فصل جديد في مسيرة التنمية العمرانية في إمارة الشارقة

يمثل مشروع "بالاس ريزيدنسز الممشى" امتداداً لرؤية مجموعة ألف الرامية لتطوير وجهات سكنية تتجاوز المفهوم التقليدي للمعيشة الفاخرة، وتسهم في إثراء المشهد العمراني لإمارة الشارقة. ويرتكز المشروع على نهج متوازن يمزج بين الاعتبارات البيئية، والتصميم المعني بالصحة والرفاه، ومبادرات الاستدامة، ضمن إطار سكني راقي يضع المجتمع في صميم التجربة.

وتواصل مجموعة ألف إرساء معايير متقدمة للحياة العصرية من خلال تطوير مشاريع ترتقي بجودة المعيشة، وتعزز من مشاعر الانتماء، وترسخ من مكانة الشارقة كنموذج مميز للنمو المستدام على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن مجموعة ألف

تأسست مجموعة ألف عام 2013 على يد المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وهي شركة خاصة مقرها في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. وتعد المجموعة رائدة في تقديم أرقى عناصر أسلوب الحياة العصرية والوجهات والتجارب من خلال الاستثمارات الضخمة وإقامة المشاريع الإستراتيجية المشتركة.

تمتلك مجموعة ألف أصولاً وأراضيً بقيمة 12 مليار درهم، كما تقدم المجموعة مشاريع بارزة وقيادية في قطاعي الأعمال والترفيه، للتكامل مع المجمعات السكنية التي تقوم بتطويرها بجودة عالية في إمارة الشارقة.

واستناداً إلى النمو المتواصل للإمارة وموقعها الجغرافي المتميز كحلقة وصل بين دبي والإمارات الشمالية، تدرك مجموعة ألف الإمكانات الاستثنائية لهذه المدينة العصرية المتطورة. وتستثمر المجموعة في مشاريع استراتيجية مشتركة مع جهات موثوقة ضمن نطاق أعمال يشمل عدة قطاعات.

نبذة عن مجموعة إعمار للضيافة

مجموعة إعمار للضيافة هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية ش.م.ع.، المطور العقاري العالمي في دبي، وتدير مشاريع إعمار للضيافة والترفيه على مستوى العالم.

وفي مجال إدارة المشاريع العقارية متعددة الاستعمالات، تمتلك مجموعة إعمار للضيافة وتدير مجموعة متنوعة من الأصول بما في ذلك الفنادق والمساكن الفندقية ونوادي الجولف ونادي للبولو ومارينا وعدد من المطاعم العصرية. وفي قطاع الفنادق، أطلقت مجموعة إعمار للضيافة ثلاث علامات تجارية، لكل منها مكانة متخصصة – العنوان للفنادق والمنتجعات وفيدا للفنادق والمنتجعات وفنادق روف.

شكّل العنوان للفنادق والمنتجعات إضافة نوعية جديدة لقطاع الضيافة والخدمات العالمية من خلال وضع معايير جديدة لكرم الضيافة والخدمة الاستثنائية. ويقدم العنوان تجربة شخصية وجذابة أكثر للضيوف ضمن نمط حياة فاخرة، مما يثري تجربة ضيوفه بالفخامة والأناقة والرفاهية. ويتولى العنوان للفنادق والمنتجعات تشغيل الفنادق والشقق الفندقية في المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا والبحرين وجزر المالديف وعدد من الأسواق الرئيسية الأخرى في المنطقة إلى جانب دبي.

تعدّ فيدا للفنادق والمنتجعات علامة تجارية فاخرة للفنادق والمساكن العصرية، وهي مخصصة للجيل الجديد من رجال الأعمال ورواد الأعمال والمسافرين بغرض الترفيه. وباعتبارها مركزاً حيوياً حيث يمكن للعقول الملهمة أن تبدع وتتواصل وتنبض بالحياة، تمثل فنادق فيدا بيئة محفزة حيث يلتقي الأسلوب مع الراحة والتفاعل. وتمتلك فيدا للفنادق والمنتجعات أربع عقارات في دبي، ومن المقرر أن تدير فنادق ومنتجعات ومساكن فندقية في أم القيوين وأبو ظبي والبحرين والمملكة العربية السعودية ومصر والأسواق الرئيسية الأخرى في المنطقة إلى جانب دبي.

وتشمل الأصول الترفيهية لمجموعة إعمار للضيافة نادي المرابع العربية للجولف ونادي دبي للبولو والفروسية ونادي مرسى دبي لليخوت.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة www.emaarhospitality.com

