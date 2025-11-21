أبوظبي: أبرمت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة ثلاث سنوات مع أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك من خلال مذكرة تفاهم وُقّعت في اليوم الأول من فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025.

ويُقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قاعة مرسى أدنيك حتى 23 نوفمبر 2025، ليشكل منصة بحرية رائدة تجمع أحدث الابتكارات والخبرات العالمية.

وشهد توقيع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور سيف سلطان الناصري وكيل دائرة النقل والبلديات وسعادة الدكتور المهندس عبدالله حمد الغفيلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، حيث قام بالتوقيع على المذكرة أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، والقبطان سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لقطاع أبوظبي البحري والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تطوير المعرض وتعزيز مكانته كأبرز معرض بحري في المنطقة.

وقال أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لكابيتال 360 والفعاليات : “تنسجم هذه الشراكة مع رؤيتنا لتوفير منصة لا مثيل لها لمجتمع القطاع البحري. نحن ملتزمون بتنظيم حدث استثنائي في عام 2025 وما بعده. ولا تعكس هذه الشراكة تقدماً مهماً على صعيد الابتكار والتميز في القطاع البحري فحسب، بل تضمن أيضاً أن يواصل معرض أبوظبي الدولي للقوارب الحفاظ على مكانته كأهم منصة في هذا القطاع على مستوى المنطقة.”

ومن جانبه، قال القبطان سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لقطاع أبوظبي البحري والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي: “يسعدنا الدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع معرض أبوظبي الدولي للقوارب، والتي تعزز التزامنا بالارتقاء بالتميز البحري في المنطقة وتنسجم مع رؤية الطرفين. ونتطلع معاً إلى خلق فرص جديدة للمجتمع وتعزيز تجربة الإبحار للجميع.”

ومع انضمام أبوظبي البحرية، ستوظف مجموعة أدنيك خبرتها العريقة وشبكة علاقاتها الواسعة لإثراء تجربة العارضين والزوار خلال الدورات الثلاث المقبلة من المعرض. هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تشجيع الابتكار، وتعزيز الممارسات البحرية المستدامة، واستعراض أحدث التطورات في تقنيات القوارب والتقنيات البحرية، بما يضمن لأصحاب المصلحة قيمة مضافة وفرصًا جديدة للنمو في القطاع البحري.

تأتي نسخة هذا العام ببرنامج موسع يمتد لأربعة أيام، يزخر بالأنشطة الترفيهية العائلية والتجارب الغامرة التي تحتفي بجميع جوانب الحياة البحرية. ويُفتح المعرض يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى 10 مساءً، مستضيفًا نخبة من العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تمثل مختلف قطاعات الصناعة البحرية.

ومن أبرز الإضافات في نسخة 2025، إطلاق معرض تأجير اليخوت؛ وهو منصة حصرية مخصصة لعرض أفخم اليخوت والخدمات الراقية في القطاع البحري. وتضم هذه المنطقة المميزة صالة ضيافة فاخرة توفر بيئة مثالية للتواصل وبناء العلاقات بين وسطاء اليخوت، شركات التأجير، والمتخصصين في الصناعة، مما يعكس مستوى الرفاهية والابتكار الذي يميز الحدث.

يواصل المعرض في نسخته لعام 2025، نموه كأحد أهم الفعاليات على أجندة دولة الإمارات، وكمنصة بحرية رائدة في الشرق الأوسط تجمع رواد الصناعة، والمتحمسين، والمشترين من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يسهم التعاون مع أبوظبي البحرية في تعزيز تأثير المعرض في الدورات المقبلة، بما يواكب تطلعات القطاع نحو الابتكار والاستدامة.

وتتولى أبوظبي البحرية مسؤولية إدارة الممرات المائية في الإمارة، تحت إشراف دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل، حيث تقدم خدمات بحرية عامة، وتطبق اللوائح المحلية، وتتعاون مع مجتمع القطاع البحري لتعزيز السلامة والممارسات المستدامة، بما يدعم مكانة أبوظبي كوجهة بحرية عالمية.

