سيكون عشاق هذه الرياضة الحماسية على موعد مع الكثير من الإثارة في منشأة كرة القدم الحديثة في دبي دبي، الإمارات العربية المتحدة، سبتمبر: كشف مجمع الجداف روتانا عن إطلاق ملعب كرة قدم متطور، والذي من المقرر أن يصبح مركزاً رياضياً متميزاً لعشاق كرة القدم والأكاديميات الرياضية. وبالتزامن مع إطلاق هذا الملعب الاحترافي، تم تجهيز المجمع الذي يضم فندق الجداف روتانا سويت وأريبيان بارك دبي وشقق بارك دبي ليكون نقطة الجذب الرئيسية للفرق والأكاديميات الرياضية المحترفة. يحظى مجمع الجداف روتانا بموقع مميز وسط منطقة الجداف المرموقة. وكان لموقعه المتميز تأثيراً هاماً جعله في تطلع دائم لإعادة صياغة مشهد الضيافة والرياضة في هذا المجتمع الراقي والمتطور في نمط حياته اليومية والعملية. تم إنشاء هذا المشروع الضخم ليكون وجهة رياضية للاعبي كرة القدم ولاستضافة أفضل البطولات، حيث تم تصميمه خصيصاً للتدريبات والأكاديميات، بأبعاد مثالية وغرف تبديل الملابس لتلبي احتياجات كل من الفرق المحترفة والرياضيين الهواة. يضم مجمع الجداف ثلاثة فنادق فاخرة تتميز جميعها بالعصرية والديكورات الأنيقة، فندق الجداف روتانا سويت وأريبيان بارك دبي وشقق بارك دبي. ويوفر 730 غرفة فاخرة وأنيقة مجهزة بشكل مثالي بجميع وسائل الراحة المتطورة، بالإضافة إلى 9 خيارات لتناول الطعام من مختلف أنحاء العالم تلبي رغبات الأذواق العالمية المختلفة. ليس هذا فقط لكن يضم المجمع أيضاً أكاديمية توب سبين للتنس مع 6 ملاعب تنس و10 ملاعب بادل "تنس المضارب الخشبية". وعلى ضوء هذه الإضافة الجديدة، علق هيثم عمر، المدير العام لمجمع فندق الجداف روتانا سويت، أريبيان بارك دبي-إيدج من روتانا وشقق بارك دبي – إيدج من روتانا قائلاً: “يسعدنا أن نعلن عن إطلاق ملعب كرة القدم الجديد والذي سيجذب بلا شك أندية وعشاق كرة القدم، ويحول هذه المنطقة إلى وجهة رياضية رائدة. نحن الآن بصدد التفاوض مع المنتخب الوطني الإماراتي لكرة القدم لاستضافتهم في الملعب الجديد، بالإضافة إلى الأندية المرموقة الأخرى من المنطقة وأوروبا. وتكمل هذه الإضافة بشكل مثالي الأعمال الاستثنائية التي شهدناها خلال أشهر الصيف، مع تدفق ملحوظ من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وزوار دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى معدل إشغال متميز تجاوز 80٪ عبر فنادقنا الثلاثة المرموقة. مع اقتراب الربع الأخير من عام 2023، والذي يتميز بمؤتمر COP 28 المرتقب، نستعد لفترة صاخبة من النشاط”. #بياناتشركات

- انتهى - حول فندق الجداف روتانا سويت يقع فندق الجداف روتانا سويت في منطقة الجداف المزدهرة، وهو مجتمع أعمال ونمط حياة رائد يربط بين دبي القديمة والجديدة، ويوفر للضيوف مرافق الرفاهية والراحة والترفيه وتناول الطعام والاجتماعات. يضم الفندق 318 غرفة عصرية وجناحاً فاخراً، وجميعها مؤثثة بأناقة مع إطلالات على المسبح أو المدينة، ومناطق معيشة فسيحة ومطابخ صغيرة، ويعد الفندق مثالياً للمسافرين من رجال الأعمال والسياح، بما في ذلك العائلات التي تزور المدينة. يتم تلبية احتياجات العمل والترفيه الخاصة بالزوار من خلال مرافق الفندق الواسعة بما في ذلك 6 غرف اجتماعات ونادي Bodyline للياقة البدنية والعافية مع صالة ألعاب رياضية ومسبح خارجي بالإضافة إلى غرف الساونا والتدليك. أريبيان بارك دبي: يعتبر فندق أريبيان بارك واحد من الفنادق الراقية تحت إدارة شركة إيدج من روتانا المرموقة، وهو مجتمع أعمال ونمط حياة رائد يربط بين دبي القديمة والجديدة، ويوفر للضيوف الرفاهية والراحة والترفيه ومرافق الاجتماعات. يقع الفندق صاحب الثلاث نجوم بجوار فندق الجداف روتانا دبي الفاخر من فئة الخمس نجوم وبالقرب من قرية الثقافة الراقية، ومراكز التسوق ومناطق الجذب الرئيسية كدبي فستيفال سيتي وبرواز دبي ودبي مول، هذا فضلاً عن كونه يبعد عشر دقائق فقط بالسيارة عن كل من مطار دبي الدولي ومركز دبي المالي العالمي. حول شقق بارك دبي: يأخذ فندق شقق بارك دبي– إيدج موقعاً مميزاً له في منطقة الجداف المزدهرة في دبي، ويتميز بقربه من المراكز التجارية الرئيسية ومناطق الجذب الشهيرة مثل، وافي مول ودبي فستيفال سيتي والمواقع الثقافية الرائعة، بالإضافة إلى كونه يبعد عشر دقائق فقط بالسيارة عن مطار دبي الدولي. يوفر الفندق وصولاً سهلاً أيضاً إلى مناطق سياحية بارزة مثل برج خليفة الشهير ودبي مول ودار أوبرا دبي الآسرة وذلك لقربه من مترو دبي بمسافة 800 متر فقط مما يجعله موقعاً مركزياً مميزاً لاستكشاف المدينة النابضة بالحياة. يضم هذا الملاذ الرائع 84 شقة فندقية مصممة لتلبية احتياجات العائلات والأزواج والمسافرين من رجال الأعمال. وكلها مجهزة بجميع وسائل الراحة الحديثة بما في ذلك خدمة الواي فاي المجانية، خدمة الغرف، الشاي والقهوة والمياه، ومطابخ مستقلة مجهزة بشكل مثالي. وتتوفر أيضاً خيارات متنوعة لتناول الطعام مع مقهى يقدم الوجبات الخفيفة وقائمة خدمة الغرف مما يضمن تجربة طهي فريدة على مدار 24 ساعة. حول إيدج من روتانا: إيدج من روتانا هي أحدث علامة تجارية تم إطلاقها في مايو 2022 من قبل شركة روتانا، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الفنادق في المنطقة مع أكثر من 100 فندق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا. إيدج من روتانا عبارة عن مجموعة من العقارات المستقلة التي تحافظ على تفردها مع إمكانية الوصول إلى الشبكة والأنظمة الشاملة للمجموعة. ومن خلال نهج من أربع ركائز، تضمن إيدج من روتانا بقاء الأداء في الطليعة مع زيادة الإيرادات إلى أقصى حد وترسيخ الولاء.