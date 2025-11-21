عقد مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، طاولة مستديرة في مومباي، بالتعاون مع منصة "كامبدن فاميلي كونكت" (Campden Family Connect)، جمعت أكثر من 15 شركة عائلية هندية بارزة، بهدف استكشاف فرص التعاون مع إمارة أبوظبي.

وحضر الجلسة، كل من سعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة خالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وسعادة علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة أبوظبي. كما شارك من الجانب الهندي عدد من ممثلي كبريات الشركات العائلية والمكاتب العائلية في الهند، من بينهم أريهانت باتني، المدير الإداري لمكتب Patni Financial Advisors؛ وبيرل أغاروال، المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق Eximius Ventures؛ وسارنغ لاخاني، مدير شركة Vishvaraj Environment؛ ونيهِت أغاروال، المسؤول عن المكتب العائلي لمجموعة Shubhalaxmi Polyester؛ وشان دلال، مدير تطوير الشركات في مجموعة UNIDEL، إلى جانب عدد من العائلات البارزة الأخرى.

وجاءت الجلسة ضمن برنامج زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى الهند، تأكيداً على اهتمام المجلس ببناء شراكات طويلة الأمد بين الشركات العائلية في البلدين. وتركزت النقاشات على أهمية التعاون بين الشركات العائلية، والفرص الواعدة في مجالات الصناعات المتقدمة، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الحيوية، والخدمات اللوجستية، والتقنيات المالية. كما سلطت الضوء على مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة مفضلة للشركات العائلية الهندية الراغبة في التوسع عالميًا انطلاقًا من قاعدة استثمارية مستقرة ومرتبطة بالأسواق الدولية.

وقال سعادة خالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي: "يعكس التعاون مع الشركات العائلية الهندية حرص إمارة أبوظبي على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على الثقة والتكامل، وتُسهم في دعم توسّع الأعمال عبر الحدود. كما يُبرز مكانة أبوظبي المتنامية كمركز دولي لتمكين الشركات العائلية وتوفير بيئة جاذبة تتيح لها التنوع واستثمار الفرص في الأسواق العالمية."

وأضاف سعادته: "تشهد العلاقات بين أبوظبي والهند مرحلة جديدة تتسم بعمق الشراكة القائمة على الثقة والتعاون، ويعمل مجلس أبوظبي للشركات العائلية على ترجمة هذا الزخم إلى مشاريع ملموسة وشراكات مستدامة ضمن منظومة الاقتصاد الجديد. ومن خلال ربط الشركات العائلية الإماراتية بنظيراتها في الهند، نعزّز الروابط التجارية ونفتح قنوات تواصل بين روّاد الأعمال والمستثمرين، ونمنح الشركات العائلية على الجانبين الثقة للتوسّع إقليمياً وعالمياً."

وأشار الفهيم إلى أن المجلس يعمل على دعم توسّع الشركات الإماراتية في الأسواق الآسيوية الواعدة، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار والطاقة النظيفة، التي تُعد ركائز رئيسية ضمن رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة."

وتُعد منصة «كامبدن فاميلي كونكت»، التابعة لمجموعة (Campden Wealth)، واحدة من أهم الشبكات المتخصصة في خدمة أصحاب الثروات في الهند، حيث توفر حلولاً معرفية متقدمة تشمل التدريب، والبحث، وتفعيل قنوات التواصل بين القيادات التنفيذية ورواد الأعمال. وقد أسهم التعاون مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية في إيجاد جسر مباشر للتواصل مع كبرى الشركات العائلية الهندية، بما يعزز تبادل الخبرات في مجالات تعاقب الأجيال القيادية، والحوكمة المؤسسية، واستراتيجيات الاستثمار، وتطوير الإرث المؤسسي واستدامته.

وتشكل الشركات العائلية ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات والهند، إذ تمثل في دولة الإمارات ما يقارب 90%من الشركات الخاصة، وتساهم بنحو 60%من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر 80%من وظائف القطاع الخاص. وفي الهند، تساهم الشركات العائلية بأكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 80 -85% بحلول عام 2047، مدفوعةً بالنمو في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والخدمات.

وأعرب ممثلو القطاع الخاص في الهند والشركات المشاركة عن اهتمامهم الكبير بتعزيز التعاون مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، مشيرين إلى أن أبوظبي تُعد بوابة استراتيجية نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ومثمّنين مكانة الشركات العائلية الإماراتية كنموذج عالمي في الابتكار والمرونة والحوكمة الرشيدة.

وينسجم تنظيم هذه الطاولة المستديرة مع جهود غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركائها لتعزيز الروابط التجارية الدولية، ودعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في التوسع نحو الأسواق الآسيوية سريعة النمو، وضمان استمرار الشركات العائلية في لعب دور محوري في ترسيخ تنافسية، وتنوع، واستدامة اقتصاد إمارة أبوظبي.

