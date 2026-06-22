تؤكد ماسيمو وشركاؤه التزامها طويل الأمد بدعم مشهد التحول السياحي في السعودية، من خلال الجمع بين خبرات الضيافة الدولية، وتطوير المواهب المحلية الجديدة، والحفاظ على الثقافة، وابتكار وجهات هادفة ذات طابع أصيل.

تأسست ماسيمو وشركاؤه على يد ماسيمو إياني عام 1998، وهي شركة عالمية متخصصة في الاستشارات، وتطوير المفاهيم، وإدارة العلامات التجارية بنظام العلامة البيضاء، مع تركيز خاص على الشركات الناشئة، ومراحل ما قبل الافتتاح، وإدارة العمليات. وتعمل الشركة جنبًا إلى جنب مع المطورين والمستثمرين والمشغلين لابتكار مفاهيم ضيافة هادفة، تستند إلى هوية كل موقع وتراثه وطموحاته.

وتضم محفظتها الدولية مشاريع معترفًا بها عالميًا، من بينها فنادق أرماني في ميلانو ودبي، وفندق لوتيتيا في باريس، وفندق كافيه رويال في لندن، إلى جانب عدد من وجهات الضيافة البارزة في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وتطور حالياً مشروعاً دينيا في المدينة المنورة لدعم رحلة الحجاج بشكل اكثر سهولةً و شمولاً.

تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، تدعم ماسيمو وشركاؤه تطوير جيل جديد من وجهات الضيافة التي تحتفي بالثقافة السعودية، وتمكّن المواهب المحلية، وتعزز مكانة المملكة ضمن أبرز أسواق السياحة العالمية. ويتمثل الهدف في المساهمة في إنشاء وجهات مستدامة وراسخة تعكس أصالة المملكة العربية السعودية وطابعها المتفرد.

تعزيز التميز في قطاع الضيافة السعودي

بالنسبة لشركة ماسيمو وشركاؤه، تبدأ الضيافة الاستثنائية من أشخاص استثنائيين. ومع استمرار السعودية في توسيع عروضها السياحية، يبرز تطوير المواهب المحلية كأحد العوامل الحاسمة لنجاح المملكة على المدى الطويل. ومن خلال التعليم المنظم، والإرشاد، والتدريب المتخصص في قطاع الضيافة، تضع ماسيمو وشركاؤه الأشخاص والثقافة في صميم كل مشروع. وبدعم من منصتها التعليمية ماسيمو إياني تالنتس، تعمل الشركة على إعداد قادة المستقبل في مجال الضيافة، عبر الجمع بين أفضل الممارسات الدولية والفهم العميق للثقافة المحلية وتقاليد الخدمة. ومن خلال الاستثمار في الأشخاص بقدر الاستثمار في الأصول المادية، تهدف ماسيمو وشركاؤه إلى الإسهام في بناء منظومة ضيافة مستدامة، تلعب فيها المواهب السعودية دورًا رائدًا في تشكيل مستقبل القطاع.

تحويل المواقع إلى وجهات سياحية

تؤمن ماسيمو وشركاؤه بأن الوجهات الأيقونية لا تُصنع بالحجم وحده، بل من خلال رؤية واضحة تجمع بين الهدف والهوية وروح المكان. ويقوم نهج الشركة على الجمع بين خبرات الضيافة الدولية والغنى الثقافي والتقاليد المحلية التي تمنح كل وجهة طابعها المتفرد. ومن خلال مواءمة المفهوم والتصميم والعمليات وتجربة الضيوف ضمن رؤية موحدة وقوية، تساعد ماسيمو وشركاؤه في تحويل المشاريع إلى وجهات ذات طابع مميز، متجذرة بعمق في بيئتها ومكانها. وتسهم هذه المقاربة في ابتكار تجارب قادرة على جذب جماهير دولية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أصالة التراث وارتباطها بالمجتمع المحلي.

وتتجسد هذه الفلسفة حاليًا في المملكة من خلال مشاركة العلامة التجارية أم أند بي في مشروع بارز في الدرعية، حيث تسهم هذه العلامة الغربية البارزة في تطوير وجهة تعكس المعايير الدولية، وتحتفي في الوقت ذاته بالهوية السعودية العريقة.

نهج متعدد التخصصات لتطوير المفاهيم الثقافية

تعتمد ماسيمو وشركاؤه في تطوير مشاريع الضيافة على نموذج متعدد التخصصات، يدمج بين الاستراتيجية، والتموضع، وابتكار المفاهيم، والتصميم، والعمليات، والأفراد والثقافة منذ المراحل الأولى للمشروع. ويتيح هذا النهج تقييم القرارات الرئيسية ليس فقط من منظور التصميم أو الجدوى التجارية، بل أيضًا من حيث أثرها التشغيلي والثقافي، وانعكاسها على تجربة الضيوف على المدى الطويل. ومن خلال جمع خبراء من تخصصات وخلفيات متنوعة طوال مراحل التطوير، تبتكر الشركة مفاهيم متكاملة تنتقل بسلاسة من الرؤية إلى التنفيذ، بما يضمن الاتساق والإبداع في كل مرحلة من مراحل رحلة الضيف.

تطور السياحة الدينية والضيافة

إدراكًا لتطلعات جيل جديد من الحجاج والمسافرين لأغراض دينية، تساهم ماسيمو وشركاؤه في تطوير تجارب ضيافة تعزز الراحة والرفاهية وجودة الخدمة، مع احترام المكانة العميقة للمدن المقدسة في المملكة. ومن خلال مشاركتها في مشروع بالمدينة المنورة، تستكشف الشركة كيف يمكن للضيافة أن تدعم رحلة الحجاج بصورة أشمل، عبر ابتكار بيئات ترحيبية ومجددة تنسجم مع قيم الوجهة وروحها. ويتمثل الهدف في تقديم تجارب ضيافة معاصرة تكمل الغرض الروحي من السفر، وتلبي في الوقت نفسه احتياجات الزوار من مختلف أنحاء العالم اليوم.

بهذا الصدد قال ماسيمو إياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماسيمو وشركاؤه: "يتجاوز طموحنا في المملكة العربية السعودية تطوير مشاريع ضيافة فردية، إذ تمتلك المملكة فرصة فريدة لتقديم نموذج ضيافة خاص بها، يستلهم من ثقافتها وقيمها وتقاليدها، ويضع في الوقت نفسه معايير جديدة لتجربة الضيوف على المستوى العالمي. ونحن فخورون بالمساهمة في هذا التحول من خلال الجمع بين الخبرة الدولية، والتفكير المتجدد، والالتزام طويل الأمد تجاه الإنسان والمكان والهدف". وتواصل ماسيمو وشركاؤه التزامها بنهج تعاوني، من خلال العمل عن كثب مع المطورين وأصحاب المصلحة في السعودية، للمساهمة في بناء قطاع ضيافة أصيل ومتفرد.

لمزيد من المعلومات عن ماسيمو وشركاؤه، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني : www.massimo-partners.com.

حول ماسيمو وشركاؤه

تأسست ماسيمو آند بارتنرز على يد ماسيمو إياني عام 1998، وهي شركة إدارة عالمية متخصصة في دعم الشركات الناشئة ومراحل ما قبل الافتتاح في قطاع الضيافة. ومن خلال حضورها في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، تعمل الشركة عن كثب مع المطورين لابتكار مفاهيم ضيافة هادفة، مصممة بعناية لتعكس تفرد كل موقع وتراثه ومجتمعاته.

وبصفته أحد أبرز قادة الفكر والمبدعين المؤثرين في قطاع الضيافة، يتمتع ماسيمو إياني بخبرة تمتد لأكثر من أربعين عامًا في الصناعة. وقد نجح في بناء فريق من المتخصصين الذين يضيف كل منهم منظورًا أصيلًا ورؤية واضحة إلى كل مشروع.

واليوم، تدير ماسيمو وشركاؤه محفظة متنوعة من المشاريع حول العالم، مع تركيز خاص على المبادرات التجارية المبتكرة التي تسهم في إعادة تعريف مشهد الضيافة وتطوير تجارب أكثر تميزًا وارتباطًا بالهوية المحلية.

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