قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط يواصل جذب المستثمرين الدوليين

أعلنت شركة ماروبيني (المشار إليها فيما يلي باسم "ماروبيني – Marubeni") وشركة لوناتوس للتسويق والاستشارات (المشار إليها فيما يلي باسم "لوناتوس - Lunatus")، عن استثمار من قِبل "ماروبيني – Marubeni" حصلت بموجبه على حصة أقلية من أسهم "لوناتوس - Lunatus" التي تتخذ من دبي مقراً لها.

ويأتي هذا الاستثمار كتأكيد على مدى جاذبية قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط عموماً والإمارات خصوصـاً الذي يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالنفقات المتدفقة من كل من القطاعين العام والخاص، والتي تعزز بدورها من اهتمام الشركات الدولية وتجذبها للاستثمار في هذا القطاع المتنامي في المنطقة.

وتُعد "لوناتوس - Lunatus" إحدى الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في مجال توفير حلول الرعاية الصحية المتكاملة بداية من الإجراءات التنظيمية مروراً بخدمات التسويق والمبيعات والتوزيع وصولاً إلى إدارة سلاسل التوريد لشركات الأدوية والأجهزة الطبية العالمية. بينما "ماروبيني – Marubeni" فهي مؤسسة يابانية قابضة عالمية ذات تواجد دولي، تقوم على تشغيل شبكة من الأعمال والخدمات في مجال الرعاية الصحية والصناعات الطبية في الصين (*1)، ومنطقة الآسيان (*2) وغيرها من الدول، وتأتي خطوة الاستثمار في "لوناتوس - Lunatus" بهدف توسيع شبكة أعمال الشركة على نطاق عالمي، حيث ترى الشركة إمكانات نمو مستقبلية في أعمال المستحضرات الصيدلانية والخدمات الطبية في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد.

وبفضل هذا الاستثمار ستتمكن "ماروبيني – Marubeni" من استخدام شبكة "لوناتوس - Lunatus" الإقليمية الواسعة، في بناء جسر بين أسواق اليابان والشرق الأوسط، وتعمل من خلالها على توفير المستحضرات الصيدلانية اليابانية والأجهزة الطبية العالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط بهدف تلبية الطلب المتنامي في المنطقة. كما تعتزم الشركتان من خلال الخبرات المشتركة استكشاف فرص توسيع الأعمال التجارية في مختلف الأسواق الناشئة الأخرى بما فيها أسواق منطقة الآسيان وإفريقيا.

وقال السيد إيسوكي كاميد، المدير العام لقسم الرعاية الصحية والأعمال الطبية في "ماروبيني – Marubeni": "نفخر بتأسيس شراكة تحالف استراتيجي مع لوناتوس - Lunatus، ومعاً سنواصل استكشاف فرص النجاح والنمو في سوق المستحضرات الصيدلانية في الشرق الأوسط. نحن في ماروبيني – Marubeni نركز على السوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كونه يتمتع بإمكانات نمو كبيرة، وسيمكننا هذا الاستثمار من توسيع شبكة أعمالنا في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية من الصين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أننا نسعى من خلال هذه الجهود إلى تقليل الفجوة في قطاع الرعاية الصحية على المستوى العالمي والإقليمي، وتوفير خدمة قيّمة لجميع المرضى والأسر وتحقيق أفضل العوائد لأصحاب المصلحة المعنيين".

من جانبها قالت الدكتورة لينا القوتلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "لوناتوس - Lunatus": "نجحنا على مدى السنوات التسع عشرة في بناء واحدة من أكبر شركات المستحضرات الصيدلانية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي. ويُسعدنا أن نتشارك مع ماروبيني – Marubeni من أجل ترسيخ وتوسيع انتشارنا، وفي نفس الوقت مواصلة استكشاف فرص نمو فريدة في الأسواق الإقليمية والآسيوية. إن هذه الصفقة للشراكة مع ماروبيني – Marubeni، التكتل العالمي من الشركات، تعد بمثابة فرصة استراتيجية فريدة لتعزيز نمو العلامة التجارية للوناتوس".

(*1) أسست "ماروبيني – Marubeni" مشروعاً مشتركاً يحمل اسم "Fobeni Healthcom Pharmaceutical Jiangsu Co., Ltd." بالتعاون مع شركة الصناعات الدوائية الصينية "شانغهاي فوسون فارماسوتيكال (المجموعة)". )https://www.marubeni.com/en/news/2017/release/00020.html(

(*2) أحد الأمثلة على استثمارات "ماروبيني – Marubeni" في شركات خدمات الرعاية الصحية هي شركة المستشفيات الإندونيسية الرائدة "PT Slioam International Hospitals Tbk". )https://www.marubeni.com/en/news/2020/release/2020022502E.pdf(

< لوناتوس - Lunatus>

اسم الشركة : لوناتوس للتسويق والاستشارات (ش.م.ح.)

المقر : دبي، الإمارات العربية المتحدة

التأسيس

: 2003

الرئيس التنفيذي

: د. لينا القوتلي

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن الشركة

: تأسست "لوناتوس - Lunatus"عام 2003، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول الرعاية الصحية المتكاملة بداية من إنهاء معاملات الإجراءات التنظيمية مروراً بخدمات التسويق والمبيعات والتوزيع وصولاً إلى إدارة سلاسل التوريد لشركات الأدوية والأجهزة الطبية العالمية. وتوفر "لوناتوس - Lunatus" حلول تمثيل جاهزة لشركات الرعاية الصحية الدولية التي تسعى إلى إطلاق ناجح وتحقيق نمو مستدام ومضاعف في دول الخليج العربي. تتمتع "لوناتوس - Lunatus" بسجل حافل في بناء العلامات التجارية، بالإضافة إلى مجموعة العلامات التجارية الخاصة بها، وتعزيز مكانتها في السوق لتصبح من بين أفضل الشركات في مجال الرعاية الصحية في المنطقة.

الموقع الإلكتروني

: http://lunatus.com/

<ماروبيني – Marubeni>

اسم الشركة : شركة "ماروبيني – Marubeni"

المقر الرئيسي

: طوكيو، اليابان

الدمج

: ديسمبر 1949

رئيس مجلس

الإدارة والرئيس

التنفيذي

: ماسومي كاكينوكي

نبذة عن الشركة

: تستخدم شركة "ماروبيني – Marubeni" والشركات التابعة لها شبكات أعمالها الواسعة، داخل اليابان وخارجها، للقيام بعمليات الاستيراد والتصدير (بما في ذلك التجارة مع دول ثالثة)، بالإضافة إلى الأعمال التجارية المحلية التي تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية عبر مجالات واسعة النطاق بما في ذلك توفير منتجات تناسب محبي العيش بنمط حياة صحي، وأعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية، والغذاء، والأعمال الزراعية، ومنتجات الغابات، والمواد الكيميائية، والمعادن والموارد المعدنية، والطاقة، ومشروعات البنية التحتية، والطيران والسفن، والتمويل، والتطوير العقاري، وأعمال الإنشاءات والبناء، والآلات الصناعية، والتنقل، وتطوير الجيل القادم من الأعمال والشركات. إضافة إلى ذلك، تقدم "ماروبيني – Marubeni" مجموعة من الخدمات، وتقوم باستثمارات داخلية وخارجية، وتشارك في تنمية الموارد المتعلقة بجميع الصناعات المذكورة أعلاه.

الموقع الإلكتروني

： https://www.marubeni.com/en/

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سالي عُبيد هاتف: 00971521222275

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