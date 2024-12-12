يمكن للعملاء حجز طلباتهم من خلال تطبيق كارفور على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ليتم توصيلها خلال 60 دقيقة أو أقل.

تتيح هذه الخدمة إمكانية الوصول إلى أكثر من 10 آلاف منتج حسب الأسعار المعتمدة في متاجر الهايبرماركت في أي وقت دون أي تكلفة إضافية عند الطلب ليلاً، لتوفر بذلك العرض الأكبر الذي تقدمه منصة توصيل عبر الإنترنت .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية كارفور في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق خدمة التوصيل السريع للمنتجات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في دبي. تكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة من خلال توفير أكبر تشكيلة من المنتجات عبر الإنترنت بأسعار تنافسية تتوافق مع الأسعار المعتمدة في الهايبرماركت، إلى جانب توفير عمليات التوصيل إلى مناطق أوسع نطاقاً في دبي. وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام كارفور المتواصل بتوفير الراحة لعملائها وتقديم تجربة تسوق استثنائية لهم.

تتميز دبي بنمط حياة سريع وديناميكي، ما ساهم في ارتفاع الطلب بشكلٍ كبير على خدمات التوصيل على مدار الساعة، وخاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. وأظهرت البيانات أن أكثر من 65 بالمئة من الطلبات يتم حجزها بين الساعة 10:00 مساءً و12:00 صباحًا، وبين الساعة 6:00 صباحًا و8:00 صباحًا، ما يعكس أنماط التسوق الفريدة في المدينة.

وحرصت "ماجد الفطيم للتجزئة" على تلبية هذا الطلب من خلال إطلاق خدمة التوصيل السريع للمنتجات من كارفور على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث تتطلع إلى توفير خدمة هي الأولى من نوعها للمناطق السكنية الرئيسية في دبي. ومع إتمام تجهيز المركز التجريبي الأول داخل متجر كارفور في دبي مارينا، بهدف خدمة العملاء من سكان نخلة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، وقرية جميرا الدائرية، والبرشاء، وتلال الإمارات، عمدت الشركة إلى توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل المناطق الواقعة في وسط مدينة دبي، بما في ذلك وسط المدينة، ومنطقة الخليج التجاري، ومركز دبي المالي العالمي، والجداف، وديرة.

تتيح هذه الخدمة الفرصة للعملاء إمكانية الوصول إلى تشكيلة كبيرة تضم أكثر من 10 آلاف منتج، وتشمل فئات متنوعة من الأغذية الطازجة، ومنتجات الأطفال، وأطعمة الحيوانات الأليفة، ومنتجات العناية الشخصية، والأدوات المنزلية، وغيرها الكثير، حسب الأسعار المعتمدة في متاجر كارفور من دون أي تكلفة إضافية عند الطلب ليلاً. يمكن للعملاء من خلال هذه الخدمة حجز طلباتهم حصرياً عبر تطبيق كارفور واسترداد نقاط برنامج "شير"، مع الاستفادة من خدمات التوصيل السريعة، حيث يتم تسليم المنتجات في غضون 60 دقيقة أو أقل.

وفي معرض تعليقه على إطلاق الخدمة الجديدة، قال غونثر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة": "في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية بوتيرة متسارعة، والاتجاه بشكلٍ خاص نحو الخدمات عالية الجودة المتوفرة عبر مختلف القنوات، يتطلع المستهلكون إلى الحص على تجارب تجمع بين أوجه مختلفة من التجارة الإلكترونية مع إعطاء الأولوية للسهولة، الأمر الذي أدى إلى ظهور ما نطلق عليه اسم "سهولة التجارة الرقمية". وحرصنا من خلال إطلاق خدمة التوصيل السريع للمنتجات من كارفور على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على توفير العناصر الثلاثة التي يحتاجها المستهلكون وهي سهولة التسوق، وتنوع المنتجات، والأسعار المعقولة التي تناسب الجميع".

ستواصل شركة "ماجد الفطيم" خططها التوسعية لتصل هذه الخدمة في المستقبل إلى المزيد من المناطق في دبي، حيث من المقرر أن تغطي في الأسابيع المقبلة منطقة مردف، والمرابع العربية، وداماك هيلز، وند الشبا.

عن شركة "ماجد الفطيم" وكارفور:

شركة "ماجد الفطيم" هي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تضم المجموعة 43 ألف موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة.

تمتلك المجموعة الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية "كارفور"، تحت شعار شركة "ماجد الفطيم"، في 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا منذ عام 1995. تقدم كارفور خدمات ومنتجات متميزة عبر قنوات متعددة، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية لقاعدة عملائها المتنوعة والمجتمعات التي تخدمها. كما توفر كارفور إمكانية الوصول إلى مجموعة لا مثيل لها من خيارات المنتجات عالية القيمة وذات التنافسية العالية لـنحو 770 ألف عميل يومياً. وتلتزم كارفور بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في المجتمعات التي تخدمها، وتحرص على التعاون مع المصادر المحلية في سلسلة التوريد، حيث تقوم بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من المنطقة.

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