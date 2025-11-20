أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات عن تجديد شراكتها طويلة الأمد مع أوكسيدنتال لمواصلة دفع عجلة التأثير الإيجابي علي المجتمع وجهود الاستدامة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعزز الشراكة المتجددة التزاماً مشتركاً بتمكين المجتمعات وتعزيز الإدارة البيئية وتحسين مستوى المعيشة من خلال برامج وطنية تشمل "تكاتف"، و"ساند"، و"أبوظبي النشيطة"، و"دوامى"، وبرنامج المتقاعدين.

هذا العام، تواصل أوكسيدنتال دعمها القوي لمبادرة "نعمة" - المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء. تهدف المبادرة إلى الحد من هدر الغذاء وتعزيز الاستهلاك المسؤول وتشجيع التغيير السلوكي نحو مستقبل أكثر استدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وركيزة الاستدامة في مؤسسة الإمارات.

من خلال هذه الشراكة، ستواصل مؤسسة الإمارات تعزيز مبادرة "نعمة" من خلال التركيز على:

توسيع نطاق برامج "نعمة" في قطاعات الأغذية الرئيسية والإمارات، مع التركيز المستمر على قطاع الضيافة.

تعزيز بناء القدرات والتوعية العامة لتحسين قياس ورصد هدر الغذاء.

تطوير السياسات في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك: الإبلاغ الإلزامي عن فقد وهدر الغذاء، مدعوماً بمنصة بيانات وطنية موحدة. إرشادات إلزامية للفعاليات الخالية من النفايات لضمان استدامة تخطيط الفعاليات وممارسات تقديم الطعام. إطار عمل وطني لإعادة توزيع فائض الغذاء والتبرع الإلزامي بالأغذية بما يتوافق مع لوائح السلامة. دمج تعريفات فائض الغذاء وتحديث أنظمة الاستيراد والتوزيع لتعزيز الأمن الغذائي.



صرح سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: "إن تعاوننا مع أوكسيدنتال يتجاوز مجرد الشراكة؛ فهو يعكس إيماناً مشتركاً بقوة الاستدامة والعمل المجتمعي. من خلال برامج مثل "نعمة"، نلهم المسؤولية الجماعية والتغيير العملي نحو دولة الإمارات العربية المتحدة المستدامة".

وأضافت فيكي هولوب، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال: "تفخر أوكسيدنتال بمواصلة شراكتنا الراسخة مع مؤسسة الإمارات، مما يعكس التزامنا المشترك تجاه الاستدامة والتنمية البشرية والمشاركة المجتمعية في أبوظبي".

تعكس الشراكة المتجددة التزام المؤسستين ببناء مجتمع أقوى وأكثر استدامة ومرونة.

نبذة عن مؤسسة الإمارات

تأسست مؤسسة الإمارات في عام 2005، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعمل على قيادة التحول الاجتماعي، وتحقيق أثر اجتماعي مستدام في دولة الإمارات. ويرأس المؤسسة صاحب السمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حيث تُسهم بدور فاعل في تمكين المجتمع، وتعزيز القيم المشتركة، من خلال خلق الفرص التي تدعم التنمية المستدامة على المدى الطويل.

تعمل مؤسسة الإمارات، ضمن الإطار الأوسع لمؤسسة إرث زايد الإنساني، على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والشركات والمنظمات غير الربحية بهدف ترسيخ سلوكيات مجتمعية إيجابية، ودعم القطاع الثالث، وتوجيه الموارد نحو مبادرات مستدامة وذات أثر اجتماعي. تركز المؤسسة على أربعة مجالات رئيسية: الرفاهية البدنية والعقلية، والاستقرار المالي، والاستدامة البيئية، والمساهمات المجتمعية، بما يسهم في تحقيق الصالح العام.

لعبت مؤسسة الإمارات على مدى العقدين الماضيين، دورًا رائدًا في دفع مسيرة التقدم الاجتماعي، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، ودعم المشاريع الاجتماعية، وتحفيز الابتكار لإحداث أثر اجتماعي مستدام. وتشمل برامجها الرئيسية: أكتف أبوظبي، زود، نعمة، تكاتف، ساند، دوامي، وغيرها من البرامج.

