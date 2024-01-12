سيتتبع صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول أداء الأسهم الهندية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في بورصة بومباي

أبوظبي: أعلنت "لونيت كابيتال ذ.م.م"، شركة الإدارة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والمرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والتابعة لشركة "لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد"، عن إطلاق صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول (كود بلومبيرج: CHINDSHI)، وهو صندوق استثمار متداول نقدي وعيني ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل. وسيتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيقوم الصندوق بتتبع أداء الأسهم الهندية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في بورصة بومباي. ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق من خلال ستة مفوضين معتمدين بالإضافة إلى بوابة المستثمرين الإلكترونية في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX eIPO) في الفترة بين 12 – 17 يناير 2024.

ويمثل صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول تاسع صندوق فرعي تحت مظلة صندوق شيميرا الأساسي المسجل في هيئة الأوراق المالية والسلع. وسيقوم الصندوق بمحاكاة المؤشر الاسترشادي (S&P India Shariah Liquid 35/20 Capped Index) كود بلومبيرج (SPISLCAP)، وهو مؤشر تم استحداثه من قبل S&P Dow Jones Indices لتتبع أداء أكبر 30 شركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية في بورصة بومباي من حيث السيولة. وتشمل بعض مكونات المؤشر الحالية كلاً من "ريلاينس إندستريز"، و"إنفوسيس"، وشركة "تاتا للخدمات الاستشارية".

ومن المقرر أن يتم إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول فئة (ب) ذات العائد الموزع بسوق أبوظبي للأوراق المالية في 26 يناير. ويعتزم الصندوق توزيع الأرباح التي يتلقاها على المستثمرين كلما توافرت على أساس نصف سنوي.

وبهذه المناسبة، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في شركة لونيت: "يقدم صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول للمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية إمكانية الوصول المباشر إلى خامس أكبر بورصة وأحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم. وسيسهم توافق الصندوق مع الشريعة الإسلامية في تلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستثمرين الملتزمين بالممارسات المالية الإسلامية. كما يشكل الصندوق إضافة هامة إلى صناديق المؤشرات المتداولة والمتاحة للمستثمرين في الإمارات والتي توفر لهم نفاذاً مباشراً إلى أسواق 8 دول مختلفة".

وسوف يخضع الصندوق لإدارة شركة "لونيت كابيتال ذ.م.م" الحاصلة على رخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط الإدارة. من ناحية أخرى، سيقوم بنك أوف نيويورك ميلون بدور أمين الحفظ العالمي. وتشمل قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كلاً من الدولية للأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرميس، وشركة أرقام سيكيوريتيز، وأبوظبي الأول للأوراق المالية، وضمان للأوراق المالية، وشركة بي اتش ام كابيتال.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "نهنئ لونيت على إطلاق صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول. هذا الادراج الجديد يعزز مكانة السوق كمركز رئيسي لصناديق الاستثمار المتداولة التي تغطي الأسواق الحيوية على مدى واسع النطاق. إن التنوع الجغرافي لهذه الصناديق المدرجة على منصة السوق يوفر للمستثمرين فرصة الوصول إلى أسواق متعددة إقليمية وعالمية والتي من الممكن أن يواجهوا صعوبة في الاستثمار فيها بشكل فردي. في عام 2023، تجاوزت قيم التداول في السوق على الصناديق 5 مليارات درهم، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 160% عن 2022. كما أن أحجام التداول وصلت إلى مليون وحدة، مما يعكس نموًا كبيرًا بنسبة 205٪ على أساس سنوي. وتؤكد هذه النتائج مكانة أبوظبي كمركز مزدهر لرأس المال، ودور سوق أبوظبي للأوراق المالية في تقديم حلول استراتيجية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتعزيز وتنويع محافظهم الاستثمارية محلياً ودولياً".

من ناحيته، علق مايكل ميل، رئيس قطاع المؤشرات الخاصة بمؤسسة S&P Dow Jones Indices: "يسعدنا مواصلة التعاون مع شركة ’لونيت كابيتال ذ.م.م‘ من خلال ترخيص حقوق الملكية الفكرية للمؤشر الاسترشادي (S&P India Shariah Liquid 35/20 Capped Index) ليتمكن صندوقها الجديد من محاكاته. ويقوم المؤشر بقياس أداء 30 من أكثر مكونات المؤشر الأساسي سيولة والمدرجة في الهند".

وقال هاني قبلاوي، رئيس مجلس إدارة بي ان واي ميلون إنترناشونال: "يمثل هذا الصندوق فرصة مميزة للمستثمرين للوصول إلى سوق سريع النمو. وبصفتنا أمين الحفظ العالمي لجميع صناديق المؤشرات المتداولة التابعة لشركة لونيت كابيتال، سنواصل دعم هذه الصناديق من خلال منصتنا المفتوحة وخبراتنا في صناديق المؤشرات المتداولة وحجم نشاطنا الضخم".

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نبذة عن "لونيت كابيتال ذ.م.م":

"لونيت كابيتال ذ.م.م" (الخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع) هي شركة تابعة لـ "لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد". "لونيت" شركة جديدة عالمية ومستقلة لإدارة الاستثمارات البديلة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتضم ما يزيد عن 150 موظفاً. تدير الشركة أصولاً تصل قيمتها إلى 105 مليار دولار أمريكي تتوزع على جميع فئات الاستثمار في الأسواق الخاصة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وأسهم النمو ورأس المال الجريء في المراحل المبكرة والمتأخرة، والائتمان المالي العام والخاص والأصول الحقيقية والأسهم العامة. وتهدف لونيت إلى ترسيخ مكانتها بين مزودي الحلول الاستثمارية الرائدة عالمياً في الأسواق الخاصة من خلال الحسابات المدارة بشكل منفصل والصناديق ذات فئات الأصول المتعددة، بما يحقق رؤيتها التي تهدف إلى تزويد العملاء بأفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة "(ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد غير النفطي في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

عن بنك أوف نيويورك ميلون

تأسس بنك أوف نيويورك ميلون في عام 1784 وهو أقدم مصرف في الولايات المتحدة وأول شركة مدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية (تحت الرمز BK). تكرس الشركة جهودها وأعمالها في تطوير أسواق رأس المال عبر تقديم باقة من الحلول المتكاملة التي تساعد العملاء على إدارة وخدمة الأصول المالية خلال جميع المراحل الاستثمارية. وقد وصل إجمالي الأصول المدرجة بأمانة الحفظ والإدارة إلى 45.7 تريليون دولار بحلول 30 سبتمبر 2023، كما وصل إجمالي الأصول المدارة إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي. وقد تم تصنيف البنك بمجلة Fortune باعتباره أكثر بنك ينال إعجاب المستثمرين مع تصنيفه أيضًا ضمن أفضل الشركات من حيث بيئة العمل المثالية للابتكاريين.

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مؤشر S&P India Shariah Liquid 35/20 Capped Index هو أحد منتجات مؤسسة "إس آند بي داو جونز انديسيز" وتم ترخيصه للاستخدام من قبل شركة "لونيت كابيتال ذ.م.م". تعد Standard & Poor’s® و S&P®علامات تجارية تابعة لمؤسسة Standard & Poor’s Financial Services LLC "إس آند بي"، بينما تمثل Dow Jones® العلامة التجارية التابعة لشركة Dow Jones Trademark Holdings LLC. وقد تم ترخيص هذه العلامات التجارية للاستخدام من قبل SPDJI، وتم ترخيص استعمال العلامة التجارية بالباطن من قبل "لونيت كابيتال ذ.م.م". لا يتم رعاية صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول أو المصادقة عليه أو بيعه أو الترويج له من قبل SPDJI أو Dow Jones أو S&P أو الشركات التابعة لهما ولا يقدم أي من هذه الأطراف أي استشارات أو آراء متعلقة بالاستثمار في مثل هذا المنتج (المنتجات) ولا يتحملون أي مسئولية عن أي أخطاء أو سهو أو انقطاعات لمؤشر S&P India Shariah Liquid 35/20 Capped Index.