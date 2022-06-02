الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: عيّنت شركة "كيو للعقارات"، إحدى الشركات التابعة لـ "كيو القابضة"، شركة إيه تي جي سي ATGC الشريك في "أبيكس للاستثمار"، للقيام بأعمال البناء المبكرة للمرحلة الأولى من مشروع "ريم هلز" السكني الفاخر في جزيرة الريم بقلب العاصمة أبوظبي، والبالغة كلفته 2.2 مليار دولار.

وتقدم إيه تي جي سي، شركة المقاولات الرائدة في قطاع العقارات التجارية والسكنية، خدمات وحلول متكاملة ومتخصصة في مجال بناء المشاريع العقارية المميزة مثل فندق لاندمارك في أبوظبي، وأكاديمية الدفاع المدني، ومشاريع الفيلات السكنية في مدينتي خليفة ومحمد بن زايد، فضلًا عن قصر نخيل ومدينة الأضواء في جزيرة الريم.

وجرى تعيين الشركة خلال حفل توقيع أقيم اليوم بين الطرفين؛ حيث وقّع ماجد فؤاد عودة، الرئيس التنفيذي لشركة "كيو القابضة"، وأحمد عامر عمر صالح، رئيس مجلس إدارة شركة إيه تي جي سي على الوثائق الخاصة بالتعيين بحضور الدكتور سام آني، الرئيس التنفيذي لشركة إيه تي جي سي وعدد من الشخصيات.

تعليقاً على إعلان اختيار شركة إيه تي جي سي، عبّر ماجد فؤاد محمد عوده، الرئيس التنفيذي شركة "كْيُو القابضة" عن مدى ثقته بمواءمة الشركة لمتطلبات مشروع "ريم هلز" قائلاً إن "شركة إيه تي جي سي رائدة في مجال الإنشاءات العقارية، لذا فإنها ستلعب دوراً كبيرًا في بناء وتطوير الأعمال الإنشائية المبكرة للمرحلة الأولى من مشروعنا المميز".

وأضاف عوده أن عقد التعيين لـ "إيه تي جي سي" يتضمن بناء التلة المعمارية المميزة التي تطل منه الفيلات والمنازل والشقق على المناطق المفتوحة ذات المناظر الطبيعية باتجاه الشواطئ والقناة المائية، ونحن نتطلع للعمل سوياً على هذا المشروع الذي ينتظره الجميع فى أبوظبي.

من جهته، قال أحمد عامر عمر صالح، رئيس مجلس إدارة إيه تي جي سي: "نحن سعيدون بفوزنا بهذا العقد، والبدء بتنفيذه؛ حيث سنسخر خبراتنا الكبيرة في هذا المجال التي تمتد منذ العام 1998 في القيام بالأعمال الإنشائية المتفق عليها في العقد، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية".

وأضاف صالح "رسالتنا في أيه تي جي سي تتمثل في المساهمة بحركة التطور السريع في مجال البناء والتشييد في الدولة والمنطقة، ونحن نحقق هذه الرسالة اليوم بكل فخر واعتزاز من خلال القيام بالأعمال الإنشائية المتفق عليها لمشروع "ريم هلز" أحد مشاريع "كيو للعقارات".

تابع "انطلاقاً من سعينا في تقديم أفضل الخدمات لعملائنا، نؤمن بأهمية تمكين موظفينا وتزويد عملائنا بالمعلومات التي يحتاجونها للاستفادة من مهاراتنا واستراتيجياتنا الرائدة في هذا المجال وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح من خلال جودة وفعالية الأداء".

ويتضمن نطاق العمل في "ريم هلز"، وفقاً للعقد، أعمال الإنشاءات بالمشروع، وتوفير النقل من وإلى الموقع والقيام بأعمال الحفر العامة وإخلاء مساحة أرض البناء قبل بدء الأعمال الدائمة، كما يشمل على أعمال بناء التلة المعمارية المميزة. ومن المقرر الانتهاء من هذه المرحلة المبكرة خلال 180 يوما من تاريخ البدء.

وتأسست "كيو القابضة" ومقرها أبوظبي، كواحدة من الشركات العالمية الاستثمارية الرائدة، ضمن رؤية استراتيجية تستهدف تمكين الأعمال عبر تكريس النمو الناجح والمستدام للشركات العاملة تحت مظلتها، وبما يمكنها من بناء شبكات أعمالها محلياً، وإقليمياً، وعالمياً، وفقاً لأسس من الابتكار.

ويوفر مشروع ريم هلز السكني الفاخر، للسكان بيئة فريدة وفخمة تمنحهم أجواء من السكينة والرفاهية والاسترخاء والاستمتاع بتفاصيل حياتهم اليومية، كما يوفر حلول مستدامة تواكب استراتيجية أبوظبي وتعمل على تلبية احتياجات السكان والمستثمرين من مختلف الثقافات ما يتماشى مع التنوع الحضاري التي تتسم به الدولة؛ حيث يطبق المشروع المعايير العالمية في البناء والصيانة بما يوفر للسكان أسلوب حياة مستدام وراقي.

ويضم مشروع "ريم هلز"، الذي يجمع ما بين الموقع المثالي والتصميم المبتكر والتخطيط الفريد، كلاً من شاطىء خاص، وتلة معمارية، وقناة مياه تمر في أرجاء المشروع، فضلاً عن المحلات التجارية والمرافق المجتمعية المتكاملة من المساحات الخضراء والحدائق والأماكن المفتوحة والمدارس والمساجد والمراكز الاجتماعية وأماكن التسوق والمقاهي والمطاعم إلى أماكن الترفيه والمساحات المخصصة للمشي وركوب الدراجات والخيارات الكثيرة والمتنوعة لوسائل المواصلات والتنقل.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمزيد من المعلومات حول ريم هلز، يرجى التواصل مع:

وائل سري الدين

هاتف: 055 1077949

بريد: wael.sarieddine@viola.ae