أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كيه كيه آر"، شركة الاستثمار الرائدة عالميًا، اليوم عن افتتاح مكتب جديد1 في "أبوظبي العالمي" (ADGM)، المركز المالي العالمي في أبوظبي. ويأتي افتتاح المكتب الجديد تأكيدًا على التزام الشركة بدعم النشاط الاستثماري وإقامة علاقات وثيقة مع العملاء في دولة الإمارات ومنطقة الخليج والشرق الأوسط.

تأسس "أبوظبي العالمي" عام 2015، وأصبح من أهم وأكبر المراكز المالية العالمية، حيث يسهم في وصل المستثمرين من حول العالم بالفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة. ومع استمرار توجه رؤوس الأموال العالمية نحو أسواق تتمتع بالمرونة وتدعم النمو الاقتصادي، تحولت أبوظبي إلى وجهة استثمارية مفضلة تربط بين الشرق والغرب بفضل الركائز الاقتصادية المستقرة، والإطار التنظيمي المتين، والرؤية طويلة المدى لتعزيز التنويع الاقتصادي.

وسيتولى جوليان بارات -ديو، العضو المنتدب ورئيس الشؤون الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، إدارة المكتب الجديد. وكانت الشركة قد أعلنت في بداية العام الحالي عن تعيين الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس بمنصب رئيس مجلس إدارة "كيه كيه آر الشرق الأوسط"، بهدف تعزيز أعمالها في المنطقة. ويأتي افتتاح المكتب في أبوظبي، والذي لا يزال قيد الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية، بعد أن افتتحت الشركة مكتبها في مركز دبي المالي العالمي عام 2009، وفي مدينة الرياض عام 2014 والذي انتقل مؤخرًا إلى مركز الملك عبدالله المالي لدعم توسع الأعمال الاستثمارية للشركة.

ورحب معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة "أبوظبي العالمي"، بانضمام شركة "كيه كيه آر" وقال: " قرار شركة ’كيه كيه آر‘ بافتتاح مكتب لها في أبوظبي العالمي (ADGM) يؤكد على مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي رائد عالمياً ووجهة استراتيجية لأهم شركات الاستثمار الدولية، ونتطلع لدعم مسيرة نمو الشركة وتعزيز استثماراتها المتنامية في المنطقة".

وقال جو باي وسكوت نوتال، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة "كيه كيه آر": "منذ افتتاح أول مكاتبنا في الشرق الأوسط قبل 16 عامًا، نجحنا في بناء علاقات قوية مع المستثمرين والشركات والمؤسسات الحكومية في مختلف أنحاء المنطقة. أثبتت دولة الإمارات بأنها تتميز بالاستقرار والرؤية القيادية الطموحة لبناء اقتصاد حديث ومتنوع، ويعكس افتتاح مكتبنا الجديد ثقتنا الكبيرة بإمكانات النمو التي توفرها دولة الإمارات، ومكانة أبوظبي كمركز مالي واستثماري بارز على مستوى العالم".

من جانبه قال جوليان بارات -ديو، العضو المنتدب ورئيس الشؤون الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط لشركة "كيه كيه آر": "يسهم تأسيس مكتب للشركة في أبوظبي العالمي (ADGM) في تعزيز حضورنا ضمن أحد أسرع الأسواق المالية نموًا في المنطقة. كما أن التزام أبوظبي بالابتكار وتطوير البنية التحتية وتبني أحدث التقنيات يجعلها سوقًا جذابة للمستثمرين العالميين. ونتطلع للتعاون مع شركائنا لتحقيق قيمة مستدامة في دولة الإمارات وأسواق المنطقة".

ومنذ عام 2019، حرصت شركة "كيه كيه آر" على تعزيز أعمالها في الشرق الأوسط من خلال مجموعة من الاستثمارات الاستراتيجية في مختلف أنحاء المنطقة، التي شملت استحواذ الشركة مؤخرًا على حصة أقلية في شركة "أدنوك لأنابيب الغاز ذ.م.م"، في خطوة تعزّز الشراكة طويلة الأمد بين "كيه كيه آر" وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وتعتبر هذه الصفقة امتدادًا للاتفاقية التاريخية بين "كيه كيه آر" و"أدنوك" في مجال خطوط أنابيب النفط عام 2019، والتي كانت الاتفاقية الأولى من نوعها في المنطقة.

وفي بداية عام 2025، استثمرت "كيه كيه آر" في شركة "جلف داتا هب"، إحدى أكبر منصات مراكز البيانات المستقلة في منطقة الشرق الأوسط. وبموجب الشراكة، التي تمثل إحدى أكبر الاستثمارات الدولية في شركة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، تلتزم الشركتان بتخصيص استثمارات إجمالية تتجاوز 5 مليارات دولار، لتوسيع نطاق أعمال شركة "جلف داتا هب" على مستوى العالم، وتلبية الطلب المتزايد على الحلول الرقمية والبيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

