لوس أنجلوس تعد جزءاً من برنامج يضم 30 مدينة يتبع منظمة ذا أوشن كلين أب ويهدف إلى خفض التلوث البلاستيكي العالمي في الأنهار بمقدار الثلث

كيا تدعم توسيع عمليات حماية النظم البيئية الساحلية والتنوع البيولوجي عبر شريكها العالمي ذا أوشن كلين أب

توقيع اتفاقيات مع قادة المدينة والمقاطعة لاعتراض النفايات البلاستيكية في نهري لوس أنجلوس وسان غابرييل

تهدف المبادرة إلى منع دخول ما بين 380 و570 طناً من البلاستيك إلى المحيط الهادئ سنوياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كيا بالتعاون مع شريكها العالمي منظمة ذا أوشن كلين أب غير الربحية، المعنية بتخليص محيطات العالم من التلوث البلاستيكي، عن خطط لتوسيع العمليات في منطقة لوس أنجلوس الكبرى لاعتراض النفايات البلاستيكية المتدفقة من الأنهار إلى المحيط الهادئ.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وقد حصل على دعم من مسؤولي مقاطعة لوس أنجلوس، ومدينة لونغ بيتش، ومدينة سيل بيتش.

الأنهار المحلية تُشكّل تحدياً كبيراً

تكشف أبحاث أجرتها منظمة "ذا أوشن كلين أب" أن أنهار لوس أنجلوس تطلق ما بين 380 و570 طناً من البلاستيك سنوياً في المحيط. وعلى الصعيد العالمي، فإن 1000 نهر فقط من أصل ثلاثة ملايين نهر في العالم مسؤولة عما يقرب من 80% من إجمالي انبعاثات البلاستيك في المحيطات.

ولتطوير حلول مصممة خصيصاً لمدينة لوس أنجلوس، أجرت منظمة "ذا أوشن كلين أب" مسحاً شاملاً للأنهار باستخدام طائرات بدون طيار، وكاميرات استشعار عن بعد معززة بالذكاء الاصطناعي، وأجهزة تتبع بنظام تحديد المواقع (GPS)، لرسم خرائط لأنماط التلوث ووضع خطط لنشر المعدات.

تكنولوجيا مثبتة تتوسع عبر المنطقة

ستعمل عمليات التشغيل الجديدة على استكمال نظام “Interceptor 007”، الذي يعمل بالفعل في بالونا كريك، والذي دخل مرحلة التشغيل الدائم في عام 2024 بعد موافقة مجلس المشرفين في مقاطعة لوس أنجلوس بالإجماع.

حتى الآن، نجح نظام “Interceptor 007” في منع وصول 386,945 رطلاً من النفايات إلى المحيط الهادئ والشواطئ المحلية.

وجاء مشروعا النشر الجديدين في النهر مدعومان بدراسات جدوى مستقلة بتكليف من مدينة لونغ بيتش ومدينة سيل بيتش، والتي قيمت الخصائص الهيدروليكية، وأحجام النفايات، والخيارات التقنية، ومسارات استخراج التصاريح.

وستُنشئ أنظمة الاعتراض الثلاثة معاً نظاماً منسقاً لحماية المحيط على مستوى المدينة عبر الممرات المائية الرئيسية الثلاثة في لوس أنجلوس.

الشراكات المؤسسية تقود حلولاً واقعية

ترتبط شركة كيا بشراكة عالمية مع منظمة "ذا أوشن كلين أب" منذ عام 2022، حيث تدعم تطوير ونشر حلول مثبتة وقابلة للتوسع للحد من التلوث البلاستيكي البحري، مع إنشاء سلسلة قيمة دائرية لنفايات البلاستيك المستخرجة من المحيطات.

وبهذه المناسبة صرح إريك واتسون، نائب رئيس عمليات المبيعات في كيا أمريكا: "تؤمن كيا بأن مستقبل التنقل يأتي مصحوباً بمسؤولية تجاه المجتمعات التي نخدمها". وأضاف: "إن شراكتنا مع "ذا أوشن كلين أب" تركز على العمل والحلول المثبتة والقابلة للتوسع التي تساعد في إزالة التلوث البلاستيكي من المحيطات من مصدره. ويجسد هذا العمل تحويل الرؤية إلى تأثير واقعي، ونحن فخورون بالمساهمة في توسيع هذه الجهود عبر جنوب كاليفورنيا".

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع الشريك الداعم Primo Brands.

التوسع يتماشى مع مبادرة الـ 30 مدينة عالمية

يُعد توسع لوس أنجلوس جزءاً من برنامج الـ 30 مدينة التابع لمنظمة "ذا أوشن كلين أب"، والذي يهدف إلى وقف ما يصل إلى ثلث إجمالي النفايات البلاستيكية التي تتدفق من الأنهار إلى محيطات العالم بحلول نهاية العقد.

وفي هذا الإطار قال بويان سلات، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة "ذا أوشن كلين أب": "بينما نوسع جهودنا في لوس أنجلوس، فإننا لا نكتفي بمنع البلاستيك في الأنهار فحسب، بل نضع معياراً جديداً لحماية المحيطات في المناطق الحضرية على مستوى المدينة بأكملها".

وأضاف: "من خلال العمل مع شركاء في المقاطعة والمدينة لنشر أنظمة إنترسبتور في نهري لوس أنجلوس وسان غابرييل، جنباً إلى جنب مع عملنا المستمر في بالونا كريك، فإننا نحرز تقدماً حقيقياً نحو محيط هادئ أنظف قبل دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. هكذا يبدو الأمر عندما يختار قادة المقاطعات والمدن التركيز على صحة المحيطات".

الدعم المحلي

كما صرحت ديان ديكسون، عضو الجمعية التشريعية لولاية كاليفورنيا: "عندما رأيت كمية النفايات التي كانت تتراكم على الشواطئ في منطقتي بعد عاصفة مطيرة غزيرة، أدركتُ أنني بحاجة لجلب جهاز لجمع النفايات إلى هذا النهر. لم يكن هناك أي تفويض حكومي لتنظيف الأنهار".

وأوضحت أن "الأمر يتعلق بأشخاص يعملون معاً ويهتمون بالبيئة والساحل. أنا ممتنة لأن الكثير من المسؤولين المنتخبين والوكالات الحكومية وقفوا إلى جانبي طوال هذه السنوات. كما أود أن أشكر منظمة "ذا أوشن كلين أب" على جهودها في هذا المشروع الأساسي. معاً يمكننا تحقيق أشياء عظيمة".

في حين قالت جانيس هان، المشرفة على مقاطعة لوس أنجلوس: "نفتخر بشراكتنا مع منظمة "ذا أوشن كلين أب" لمنع وصول البلاستيك والنفايات من المناطق الحضرية إلى محيطنا وشواطئنا عبر نهر سان غابرييل".

وأضافت: "أنا فخورة بالعمل الذي قمتُ به مع منظمة "ذا أوشن كلين أب" لتركيب جهاز إنترسبتور لجمع النفايات في بالونا كريك، وقد حان الوقت لنتولى أمر نهري لوس أنجلوس وسان غابرييل. هذه الأنهار تعبر حدود المدن والمقاطعات، ولم يكن من العدل أبداً أن تصبح نفايات مدينة ما مشكلة لمدينة أخرى - نحن ملتزمون بالعمل معاً لإنجاز هذا الأمر وجعل محيطنا وشواطئنا نظيفة لنا جميعاً".

من جانبه قال ريكس ريتشاردسون، عمدة لونغ بيتش: "إن حماية ساحل لونغ بيتش تبدأ من أعالي النهر، وهذه الشراكة مع منظمة "ذا أوشن كلين أب" ومقاطعة لوس أنجلوس تعكس العمل التعاوني المطلوب لوقف التلوث البلاستيكي قبل وصوله إلى شواطئنا وممراتنا المائية".

وأضاف: "من خلال الجمع بين القيادة المحلية، والالتزام المجتمعي، والتكنولوجيا المبتكرة، فإننا نخلق مساحات أنظف وأكثر صحة للسكان والأجيال القادمة، مع تعزيز المرونة البيئية لمجتمعاتنا الساحلية".

ختاماً قال جو كالميك، عضو مجلس مدينة سيل بيتش: "إنه يوم يبعث على الحماس ليس فقط لمدينة 'سيل بيتش' ولكن للمنطقة بأكملها".

وأضاف: "أنا فخور للغاية بكوني ساهمت في بدء هذا الجهد، وبأن أرى المدى الذي وصلنا إليه. وبينما لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، فإننا نحتفل اليوم بمحطة فارقة ومهمة في الجهد طويل الأمد للحفاظ على نهر سان غابرييل وساحلنا كمساحات نظيفة وصحية للأنظمة البيئية التي تدعمها، وللمجتمعات التي تعتز بها".

نبذة عن شركة كيا

كيا (www.kia.com) هي علامة سيارات عالمية مع رؤية لتوفير حلول تنقل مستدامة للمستهلكين والمجتمعات حول العالم. تأسست الشركة في عام 1944 وواصلت تقديم حلول التنقل لأكثر من 80 عاماً. ومع 52 ألف موظف حول العالم وحضور في ما يزيد على 190 سوقاً، ومنشآت تصنيع في 6 دول، تبيع الشركة اليوم حوالي 3 ملايين سيارة سنوياً. وتتصدر "كيا" اليوم جهود ترويج السيارات الكهربائية والعاملة على البطارية وتطوير مجموعة متنامية من خدمات التنقل، وتشجيع ملايين الأشخاص حول العالم على استكشاف أفضل طرق التجول. ويعكس شعار الشركة - الحركة التي تلهم – التزامها بإلهام المستهلكين عبر منتجاتها وخدماتها.

يتوفر مزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمركز كيا العالمي للإعلام: www.kianewscenter.com

نبذة عن مؤسسة ذا أوشن كلين أب

تُعد ذا أوشن كلين أب منظمة غير ربحية تعمل على تطوير وتوسيع نطاق التقنيات الهادفة إلى تخليص المحيطات من النفايات البلاستيكية. ومن خلال إجراء أبحاث مكثفة، وتطوير حلول هندسية قابلة للتوسع، وبناء شراكات مع الحكومات والقطاع الصناعي والمنظمات ذات التوجه المشترك، تسعى المؤسسة إلى وقف تدفق البلاستيك إلى المحيطات عبر الأنهار، إضافة إلى إزالة التلوث البلاستيكي المتراكم الذي وصل بالفعل إلى المحيطات.

وحتى فبراير 2026، تمكنت المنظمة من جمع أكثر من 47 مليون كيلوجرام (ما يعادل 103.5 مليون رطل) من النفايات من النظم البيئية المائية حول العالم. وتأسست المؤسسة عام 2013 على يد بويان سلات، وتضم اليوم فريقاً متعدد التخصصات يضم نحو 200 موظف. ويقع المقر الرئيسي للمنظمة في روتردام بهولندا، مع عمليات دولية تمتد إلى 10 دول حول العالم.

