أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم "كوميرا فاينانس" (Comera Finance)، ذراع الخدمات المالية ضمن شركة "كوميرا" المالية القابضة (Comera Financial Holdings) التابعة لمجموعة "رويال جروب" (Royal Group) ومقرها أبوظبي، عن حصولها على الموافقة النهائية من مصرف الإمارات المركزي (CBUAE). يتيح هذا الترخيص لشركة "كوميرا" (Comera) مزاولة أنشطتها كشركة للخدمات المالية غير المصرفية (NBFC) مرخّصة بالكامل، لتقديم حلول التمويل بالتجزئة (الموجّه للأفراد والعملاء الصغار) والتمويل بالجملة (المخصّص للشركات والمؤسسات الكبرى).

يساهم ترخيص شركة الخدمات المالية غير المصرفية (NBFC) بمنح شركة "كوميرا فاينانس" (Comera Finance) صلاحية تزويد العملاء بحلول منظَّمة وخاضعة للرقابة في مجال التمويل والإقراض. كما يدعم هذا الترخيص استراتيجية المجموعة طويلة الأمد، الرامية إلى بناء منصة مالية متكاملة، متوافقة مع الأطر التنظيمية المعتمدة ومدعومة بالتكنولوجيا، لدعم شريحة واسعة من العملاء، تشمل المستهلكين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الكبرى في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي هذه الموافقة عقب عملية مراجعة تنظيمية دقيق وشاملة، تعكس إطار الحوكمة المؤسسية المتين الذي تعتمده الشركة، وممارساتها المتقدمة في مجال إدارة المخاطر، ومستوى جاهزيتها التشغيلية.

وفي معرض تعليقه على هذا الانجاز، قال السيد أختر سعيد هاشمي، المدير الإداري والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة "كوميرا" المالية القابضة (Comera Financial Holdings): "تعدّ الموافقة النهائية من مصرف الإمارات المركزي التي تمنحنا ترخيصاً بمزاولة العمل كشركة للخدمات المالية غير المصرفية (NBFC) بمثابة محطة هامة في مسيرة ’كوميرا فاينانس‘ (Comera Finance)، ويشكل تأكيداً قوياً على نهجنا الراسخ الذي يركز على الالتزام التنظيمي في المقام الأول. وبصفتنا جزءاً من مجموعة ’رويال جروب‘ (Royal Group)، نحن ملتزمون بابتكار حلول مالية موثوقة وعالية المستوى وفق المعايير المؤسسية، بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات لإنشاء نظام مالي قوي، وشامل، ومهيأ لمواكبة متطلبات المستقبل."

بعد حصولها على هذه الموافقة، تستعد شركة "كوميرا فاينانس" (Comera Finance) لإطلاق مجموعة من المنتجات المالية المخصّصة لتلبية احتياجات العملاء المحددة، بما في ذلك حلول التمويل الموجّهة للمستهلكين من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى، مع التركيز الكامل على الإقراض المسؤول، وتعزيز الشفافية في جميع العمليات، وضمان أعلى مستويات حماية العملاء. وستعمل الشركة وفق المعايير التنظيمية الصارمة لمصرف الإمارات المركزي، بما يضمن أعلى مستويات الامتثال، والحوكمة الرشيدة، وتطبيق معايير الرقابة الفعّالة على المخاطر في جميع عملياتها.

يساهم الحصول على هذا الترخيص بتعزيز منظومة أنشطة "كوميرا" (Comera)، التي تجمع بين خدمات الاتصال الرقمية، والمدفوعات، والخدمات المالية ضمن منصة واحدة متكاملة. ومن خلال الدمج الفعال بين التكنولوجيا المتقدمة والالتزام الصارم بالمعايير التنظيمية، تسعى "كوميرا" (Comera) إلى تمكين الوصول السهل والمبسّط إلى الخدمات المالية مع ضمان الحفاظ أعلى مستويات الأمان والامتثال.

هذا ويشكّل حصول شركة "كوميرا فاينانس" (Comera Finance) على الترخيص بدخول الأسواق ومزاولة العمل كشركة مرخّصة للخدمات المالية غير المصرفية (NBFC) خطوة محورية في مسيرة الشركة، تعكس التزامها بدعم الأولويات الاقتصادية الوطنية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحفيز نمو الاقتصاد المتنوع والقائم على الابتكار. وترتكز أهداف الشركة على تحقيق نمو مستدام وقابل للتوسع، مدعوم بأساس مالي قوي، وقيادة ذات خبرة، والتزام راسخ بالتميز التنظيمي.

يمثل هذا الإنجاز نقطة انطلاق المرحلة التالية من مسيرة توسّع شركة "كوميرا فاينانس" (Comera Finance)، التي ستتعاون عن كثب مع الجهات التنظيمية والشركاء وأصحاب المصلحة لتقديم حلول مالية مؤثرة تسهم بشكل ملموس في تطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.

