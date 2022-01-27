أعلن المعهد عن حزمة الدورات التدريبية الجديدة التي سيتم إطلاقها عام 2022

دبي: أعلن المعهد الدولي للأحجار الكريمة "IGI"، الرائد عالمياً في تصنيف وتحديد جودة الأحجار الكريمة والمجوهرات، عن أفضل 3 دورات تدريبية خلال عام 2021، وجاءت كالتالي دورة فحص وتصنيف الألماس المصقول ودورة تصنيف الألماس الخام ودورة التدريب على تصميم المجوهرات رقميا ً.

كعلامة رائدة في تصنيف وتحديد الأحجار الكريمة، يقدم المعهد الدولي للأحجار الكريمة حاليًا 12 دورة تدريبية شاملة في العديد من الموضوعات مثل من دورات تصنيف الألماس، ومعرفة الفرق بين المواد المستخرجة طبيعي اً، والمواد التركيبية والمحاكاة بالإضافة إلى دورات تدريبية لفحص وتقييم الأحجار الملونة. بالإضافة إلى ذلك، قام المعهد أيضًا بزيادة مواد الدورة التدريبية

المتخصصة في تصميم المجوهرات المرسومة يدوياً والرقمية ودورات تجارة التجزئة لدعم أعضاء قطاع المجوهرات.

وفقًا لإحصائيات المعهد الدولي للأحجار الكريمة، قام واحد من كل ثلاثة متدربين باختيار تعلم تصنيف الماس الخام والمصقول. كجزء من دورة الفحص والتقييم الشاملة، والتي تساعد المتدربين على التعرف على تطور الماس من المنشأ إلى السوق، بالإضافة إلى عملية التعدين، مراحل التصنيع، تقدير الوضوح، اللون، القطع ووزن القيراط بالإضافة إلى تصنيف الأشكال المختلفة للألماس. وتسعير الألماس وتحديد محاكيات (مقلدات) الألماس والألماس المصنع في المختبر.

هناك دورة أخرى شائعة بين محترفي المجوهرات وهي دورة تصميم المجوهرات الرقمي. وتمنح الدورة الطلاب ممارسة عملية ونظرية واسعة لتعميق فهمهم لقطاع المجوهرات، وتطوير المهارات التقنية المستخدمة حالي اً في الصناعة، ومنحهم خبرة العمل الواقعية، وستعدهم تلك الدورة التدريبية لمستقبل في مجال المجوهرات الديناميكي. يغطي مسار التعلم بشكل خاص تصميم المجوهرات والفن، والرسم والتوضيح للأحجار الكريمة ذات الأوجه وغير الأوجه، وتطوير الزخارف لإنشاء رسومات تخطيطية للمجوهرات، وتقنيات الرسم الرقمي، وتصميم أشكال مختلفة من المجوهرات، والعديد من المعلومات الأخرى.

وفي هذا السياق صرح شوناك شاستري، المدير العام للمعهد الدولي للأحجار الكريمة، الشرق الأوسط، قائلاً:” إن التقدم التكنولوجي وتغيير متطلبات المستهلك بسبب انتشار كوفيد-19 يفرض علينا طريقة أحدث وأكثر تحسينًا لممارسة الأعمال التجارية، لا سيما في مساحة بيع المجوهرات بالتجزئة .لهذا نعتقد أن الطريقة الوحيدة للبقاء في المنافسة وتحسين الكفاءات وبناء ثقة المستهلك على مستوى أوسع من خلال التدريب المستمر" .

مضيفاً: "نقدم في المعهد الدولي للأحجار الكريمة مجموعة واسعة من الدورات التدريبية التي ستمكن الشركات والأفراد من البقاء على اطلاع بأحدث المهارات والمعرفة في هذا المجال الإبداعي. على مدى السنوات القادمة، سيكون التعليم أولوية رئيسية بالنسبة لنا ونتطلع إلى

المشاركة مع شبكة أوسع من تجار المجوهرات ونقل رؤى قيمة يمكن أن تثري الصناعة ككل".

خلال عام 2022 يخطط المعهد الدولي للأحجار الكريمة على الالتزام بتوفير تعليم جيد في علم

الأحجار الكريمة والمجوهرات للمهنيين الطموحين والتأكد من أن صناعة المجوهرات تتطور مع متطلبات وتقنيات العملاء المتغيرة. خلال العام، تم إعداد المعهد الدولي للأحجار الكريمة لتقديم المزيد من الدورات التدريبية ذات الصلة بالصناعة وتقديم إرشادات مهنية مخصصة في تحديد المسارات المهنية للطلاب من خلال مطابقتهم مع الموجهين لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتنمية معارفهم.

للحصول على معلومات حول خدمات المعهد الدولي للأحجار الكريمة، يرجى زيارة https://www.igi.org /

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حول المعهد الدولي للأحجار الكريمة:

يضم المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI) 18 مختبر منتشرين في جميع المراكز الألماس والمجوهرات الرئيسية حول العالم، بالإضافة إلى 8 مرافق تعليمية. على مدار 45 عامًا، قدمت IGI لبائعي المجوهرات بالتجزئة والمستهلكين مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك تقارير تصنيف الألماس المستقلة، وتقارير الأحجار الملونة، وتقارير تحديد هوية الأحجار وتقييمها، وتصديق قطع الألماس وإثبات المنشأ، وخدمات النقش بالليزر، بالإضافة إلى إصدار شهادات المجوهرات التقليدية. تتواجد IGI في الشرق الأوسط، منذ عام 2001 مع أول مكتب لها في الإمارات العربية المتحدة.

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