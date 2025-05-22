أبوظبي: وقَّعت شركة ليوا لبناء السفن الرائدة في مجال الصناعات البحرية المستقبلية وال تي تتأخذ من أبوظبي مقراً لها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة خالد فرج للشحن البحري (KFS) إحدى أبرز شركات تملك وتشغيل السفن في القطاع الخاص الإماراتي، لبناء ست سفن إبرار كبيرة الحجم بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل “30 مليون دولار أميركي".

وقع على الاتفاقية السيد محمد فرج المحيربي المدير التنفيذي لشركة ليوا لبناء السفن والمهندس غانم خالد المحيربي العضو المنتدب لشركة خالد فرج للشحن البحري، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من "اصنع في الإمارات 2025"، في خطوة تعزز مكانة الإمارات كمركز رائد لصناعة النقل البحري المتطور إقليميًا وعالميًا.

وقال السيد محمد فرج المحيربي المدير التنفيذي لشركة ليوا لبناء السفن في تصريح له بمناسبه التوقيع على الاتفاقية : " تعكس هذه الاتفاقية ثقة شركائنا في قدرتنا على تنفيذ مشاريع بحرية متنوعة ضمن الجدول الزمني المحدد، ونحن نعمل بتركيز عالٍ لدمج الابتكار والاستدامة في كل سفينة، بما يدعم رؤية الإمارات لتصبح مركزًا عالميًا للاقتصاد الأزرق."

وأكد المحيربي أن شركة ليوا لبناء السفن ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في عمليات التصنيع، مع ضمان الامتثال الكامل لمعايير الامن والسلامة والبيئة والتشغيل وفقا لأعلي المعايير العالمية المتعارف عليها ، بما يتوافق مع متطلبات شركة خالد فرج للشحن البحري التي يصل أسطولها إلى أكثر من 90 سفينة متنوعة.

بدوره صرح السيد غانم خالد المحيربي العضو المنتدب لشركة خالد فرج للشحن البحري "اخترنا شركة ليوا لبناء السفن بسبب سمعتها المتميزة في تقديم صناعية بحرية مبتكرة، حيث أن هذه السفن ستعزز أسطولنا الحالي وتدعم توسعنا في الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما في المشاريع اللوجستية الكبرى.

وتعزز الاتفاقية الموقعة من مكانة ليوا كـلاعب رئيسي في صناعة السفن الإماراتية، وقدرتها على تنفيذ مشاريع ضخمة ذات جودة عالمية ، وستتيح الاتفاقية لشركة خالد فرج للشحن البحري من توسيع نطاق خدماتها البحرية وتلبية الطلب المتزايد على حلول النقل البحري المتكاملة.

كما وتشكل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين رافدا وداعما للاقتصاد الوطني من خلال توظيف الكوادر الإماراتية والتعاون مع الموردين المحليين، بما يتماشى مع أهداف منصة " اصنع في الإمارات 2025"

تفاصيل الاتفاقية":

- نوع السفن: ست سفن إبرار كبيرة الحجم مُصممة لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتنوعة.

-المعايير الفنية: ستُبنى السفن وفق معايير الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف (IACS) ، وباستخدام أحدث التكنولوجيا لضمان الكفاءة والمرونة في الأداء.

- الجدول الزمني: من المقرر بدء أعمال البناء في الربع الثاني من عام 2025، مع تسليم جميع الزوارق خلال 12 شهرًا.

-مكان التنفيذ: سيتم تنفيذ المشروع بالكامل في منشأة ليوا المتطورة بأبوظبي، والتي تُعد أحدث المرافق الصناعية في المنطقة.

-انتهى-

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