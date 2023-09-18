عجمان- من المقرر أن توسع كوكونا ، وهي عيادة شاملة متخصصة في الجراحة التجميلية ، الجلدية والتجميل ، الأسنان ، وجراحة العظام ، وفقدان الوزن ، والعلاج، آفاقها من خلال شراكة استراتيجية مع مدينة ثومبي الطبية في الجرف ، عجمان. تم التوقيع على مذكرة التفاهم رسميا من قبل الدكتور سانجاي باراشار ، مؤسس شركة كوكون ، والسيد أكبر محي الدين ، نائب رئيس قسم الرعاية الصحية في مجموعة ثومبي.

ومن خلال هذه الشراكة ، ستجمع كوكونا ، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات التجميل والأسنان والعظام وفقدان الوزن والعلاج، معارفها الطبية الممتازة مع البنية التحتية المتطورة للرعاية الصحية في مدينة ثومبي الطبية لسكان الإمارات الشمالية. ونتيجة لذلك ، فإن كلا الكيانين سيكسبان مكاسب كبيرة. إن شهرة كوكونا الدولية ومشاركتها في مبادرات هيئة الصحة في دبي للسياحة العلاجية ستجذب عملاء أكثر تنوعا إلى مدينة ثومبي الطبية. وفي الوقت نفسه ، ستعزز مرافق مدينة ثومبي الطبية ذات المستوى العالمي القدرة على توفير رعاية من الدرجة الأولى. وسيقومون معا بإنشاء وجهة للرعاية الصحية تقدم خدمات عالية الجودة ضمن نظام بيئي آمن ، يستفيد منه المرضى والباحثون عن الرعاية الصحية في المنطقة وخارجها.

مدينة قومبي الطبية هي مركز متعدد الأوجه للتعليم الطبي والرعاية الصحية والبحث. وهي تشمل مجموعة واسعة من المرافق ، بما في ذلك جامعة الخليج الطبية ، ومختبرات ثومبي ، وصيدلية ثومبي ، وكوفي شوبي ، والنادي الصحي ، و ردهة مطاعم ثومبي ، ومشروع إسكان ثومبي ، والمسرح ، ومركز للمحاكاة المتقدمة في الرعاية الصحية (كاش) ، ومعهد أبحاث ثومبي للطب الدقيق (تريبم) ، والمكتبة المركزية ، ومركز الأبحاث ، ومواقف مجانية للسيارات ، إلخ.

بالإضافة إلى ذلك ، يضم مستشفى ثومبي للأسنان ومستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ومستشفى أكاديمي بسعة 350 سريرا ، مستشفى ثومبي الجامعي .تعد هذه المستشفيات المتخصصة جزءا لا يتجزأ من النظام الصحي الأكاديمي لجامعة الخليج الطبية.

منذ إنشائها ، وقد حضر بنجاح إلى أكثر من 50 ، 000 مريض وأجرى أكثر من 85 ، 000 عملية جراحية ، مؤكدا سمعتها للتميز والثقة. بدعم من فريق من أكثر من 60 من المهنيين ذوي المهارات العالية في 12 قسما متخصصا ، بما في ذلك الأطباء والمعالجين والممرضين ومستشاري المرضى والفنيين ومكتب الاستقبال وموظفي خدمة العملاء ، تلتزم كوكونا بضمان تجربة عالمية المستوى في كل من الرعاية قبل وبعد الجراحة.

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