الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت كوجنيتا الشرق الأوسط، المركز الإقليمي لمجموعة المدارس العالمية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة روشن، المطوّر العقاري الرائد متعدد الأصول في المملكة العربية السعودية والمملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف إنشاء مرافق تعليمية عالمية المستوى داخل المملكة.

ووقّع الجانبان الاتفاقية خلال فعاليات سيتي سكيب جلوبال 2025 بالرياض، وتعكس التزام المجموعة بتنويع محفظتها الاستثمارية وتعزيز خططها للنمو والتوسع طويل الأمد ضمن القطاعات الحيوية للبنية الاجتماعية.

وبموجب مذكرة التفاهم، يعتزم الطرفان العمل معاً على إنشاء مدارس خاصة مُصممة حسب الاحتياجات، على أن تتولى كوجنيتا الشرق الأوسط تشغيل عملياتها. كما ويهدف الجانبان إلى توفير بيئة تعليمية مبتكرة تُواكب طموحات المملكة في تقديم تجارب تعليمية استثنائية واستقطاب أبرز العلامات التعليمية العالمية إلى المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديفيد بالدوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة كوجنيتا الشرق الأوسط: "يسرنا التعاون مع مجموعة روشن في إطار هذا المشروع الواعد. فالتزامنا بالجودة والابتكار وتنمية المجتمعات يجعل من هذا التعاون شراكة مثالية نسعى من خلالها إلى توسيع نطاق الوصول إلى تعليم عالي الجودة وتقديم تجربة تعليمية متميزة تمكّن الطلاب من بلوغ كامل إمكاناتهم وتُزوّدهم بالإمكانات اللازمة لتحقيق النجاح في عالمنا الذي يشهد تطوراتٍ سريعة".

يجدر بالذكر أن كوجنيتا هي واحدة من أبرز مجموعات المدارس على مستوى العالم، حيث تضم شبكةً مؤلفة مما يزيد على 100 مدرسة في 21 دولة، وتقدّم خدماتها التعليمية لأكثر من 100 ألف طالب بدعمٍ من 21 ألف موظف. وتدير كوجنيتا الشرق الأوسط 14 مدرسة في المنطقة، من بينها مدرسة رويال جرامر جيلفورد دبي، ومجموعة مدارس ريبتون، ومدرسة كينجز كوليدج الرياض وغيرها.

وسيتم الإعلان عن مزيدٍ من التفاصيل حول المشروع في الوقت المناسب.

لمحة عن مجموعة كوجنيتا

تأسست كوجنيتا في عام 2004، وتضم مجموعة متميزة من المدارس المرموقة التي تتوزع على 21 دولة مختلفة، وتتشارك ذات الهدف المتمثل في تحقيق الازدهار وسط عالم سريع التطور. ومن خلال أكثر من 100 مدرسة تتوزع في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا، توظف كوجنيتا أكثر من 21 ألف موظف متمرس من المعلمين والكوادر الداعمة لرعاية وتعليم 100 ألف طالب. وتقدم مدارس كوجنيتا أرقى الخدمات التعليمية العالمية التي تتجاوز مجرد تحصيل العلامات نحو تحقيق التطور الأكاديمي الشامل، وذلك من خلال تعزيز استقلالية الطلاب وتمكينهم من اكتساب المرونة والسلوكيات الإيجابية لمساعدتهم على تحقيق النمو والازدهار والنجاح في عالم سريع التطور.

وتتكون محفظة مدارس كوجنيتا الشرق الأوسط من 14 مدرسة تشمل: مدرسة رويال جرامر جيلفورد دبي، ومدرسة ريبتون دبي، ومدرسة ريبتون البرشاء، ومدرسة ريبتون أبوظبي، ومدرسة هورايزون الإنجليزية، ومدرسة هورايزون العالمية، ومدرسة رانشز برايمري، ومدرسة العين الناطقة بالإنجليزية في دولة الإمارات؛ ومدرسة دسمان ثنائية اللغة في الكويت؛ ومدرسة داون هاوس الرياض ومدرسة كينجز كوليدج الرياض في المملكة العربية السعودية؛ ومدرسة داون هاوس مسقط ومدرسة شلتنهام مسقط في سلطنة عُمان؛ ومدرسة كينجز كوليدج الدوحة في دولة قطر.

لمزيد من المعلومات حول كوجنيتا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cognita.com

-انتهى-

#بياناتشركات