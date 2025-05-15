أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة كوانتوم غيت، الشركة الناشئة المتخصصة في الأمن السيبراني بأبوظبي، عن أحدث حلولها المؤسسية خلال مشاركتها في مؤتمر جايسك 2025، كما أعلنت عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع بي دبليو سي الشرق الأوسط، بهدف تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية في المؤسسات العامة والخاصة على امتداد المنطقة.

وجاء هذا الإعلان في ظل تسارع التقدم في مجال الحوسبة الكمية، حيث يتوقع الخبراء أن تحدث هذه التقنية تحولاً جذرياً قد يجعل أنظمة الأمن التقليدية غير فعالة خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة. انطلاقاً من هذا التحدي, تطرح كوانتوم غيت حزمة أدوات مصممة خصيصاً لعصر ما بعد الكم، تتصدرها المنصة الجديدة Crypto Discovery Tool، وهي أداة متقدمة لإدارة الأصول التشفيرية تمكّن المؤسسات من اكتشاف أصولها الرقمية وتصنيفها وإدارتها بفعالية.

وفي هذا الصدد، صرح, الرئيس التقني في كوانتوم غيت, يانّي هيرفيميس قائلاً : "مع اقتراب الحوسبة الكمية من الواقع العملي، باتت أدوات الحماية التقليدية غير كافية. ويمثل فهم الوضع التشفيري الحالي للمؤسسة نقطة انطلاق حاسمة في رحلة الانتقال نحو مشهد الأمن السيبراني الجديد. ونحن ملتزمون بتمكين المؤسسات من الاستعداد المسبق لهذا التحول."

ومن جانبه، أوضح رضا نيدهك، الرئيس التنفيذي بالإنابة لفينتشر ون: "تم تطوير حلولنا بالكامل في دولة الإمارات، وهي مصممة خصيصاَ لمواكبة تحديات المستقبل. وإن تعاوننا مع شركاء عالميين مثل بي دبليو سي سيسهم في تسريع اعتماد هذه الحلول على نطاق أوسع، نظراً لخبراتهم العميقة وعلاقاتهم الراسخة مع العملاء في المنطقة، مما سيعزز جهودنا لدعم الأعمال والمؤسسات داخل دولة الإمارات وخارجها."

وتم توقيع الاتفاقية خلال المؤتمر من قبل رضا نيدهك إلى جانب ردّاد أيوب، شريك الأمن السيبراني والثقة الرقمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط. وستثمر هذه الشراكة عن دمج تقنيات كوانتوم غيت المتقدمة مع خبرة بي دبليو سي الاستشارية، مما يتيح تصميم بنى تحتية رقمية مقاومة للتهديدات المستقبلية.

في هذا الأطار، اوضح شريك الأمن السيبراني وقائد استشارات الحوسبة الكمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط, كلينتون فيرث قائلاَ : "في ظل التحوّل العالمي نحو تقنيات الكم، لم يعد الأمن السيبراني خياراً تقليدياً، بل ضرورة حتمية. ومن خلال شراكتنا مع كوانتوم غيت، نعمل على تعزيز خبراتنا في الثقة الرقمية مع أحدث تقنيات الحماية المقاومة للهجمات الكمية، لدعم المؤسسات في الشرق الأوسط في تسريع تحولها نحو بيئة رقمية مؤمّنة ضد تهديدات المستقبل، وبناء مستقبل رقمي قائم على الثقة.

وستتضمن مجالات التعاون بين الجانبين تنفيذ مشاريع استراتيجية لعملاء في القطاعين العام والخاص، وتنظيم فعاليات متخصصة في الأمن السيبراني، واستضافة ندوات تعليمية حول التشفير ما بعد الكمي، إلى جانب إصدار أوراق بحثية تركز على تداعيات الحوسبة الكمية على الأمن الرقمي.

معلومات إضافية عن أداة Crypto Discovery

تقوم الأداة بمسح شامل للبنية الرقمية للمؤسسة، بما يشمل الأنظمة والشبكات والبيئات السحابية والتطبيقات، بهدف حصر الأصول التشفيرية مثل المفاتيح والشهادات والخوارزميات.

أبرز مزايا الأداة:

اكتشاف وفهرسة الأصول التشفيرية

رصد نقاط الضعف والتشفير الضعيف والأخطاء في الإعدادات

تقديم تحليلات لحظية وتنبيهات فورية

توفير توصيات قابلة للتنفيذ لتحسين الوضع الأمني

وتُعد هذه الأداة نقطة انطلاق عملية للمؤسسات التي بدأت رحلتها نحو الحماية ما بعد الكمية، وتساعدها على بناء خريطة طريق واقعية للامتثال والاستعداد للمستقبل.

نبذة عن شركة كوانتوم غيت

كوانتوم غيت هي شركة إماراتية رائدة في مجال الأمن السيبراني، يقع مقرها في العاصمة أبوظبي وهي تابعة لـ فنتشر ون، ذراع تطوير المشاريع لدى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة. توفّر الشركة حلولاً سيبرانية مبتكرة تحمي بيانات المؤسسات في عصر ما بعد الحوسبة الكمّية، مستندةً إلى مكتبات تشفير متطورة من تصميم خبراء معهد الابتكار التكنولوجي.

نبذة عن بي دبليو سي

في بي دبليو سي، نساعد عملاءنا على بناء الثقة وإعادة تصور نماذج أعمالهم وتحويل التحديات المعقدة إلى فرص تنافسية. نحن شبكة عالمية تركز على التقنية وتمكّن الأفراد، تضم أكثر من 370,000 موظفاً في 149 دولة. من خلال خدمات التدقيق والضمان والضرائب والشؤون القانونية والصفقات والاستشارات، نساعد عملاءنا على تسريع وتيرة النمو والمحافظة على زخم الإنجاز.

ولدى بي دبليو سي الشرق الأوسط حضور راسخ في المنطقة لأكثر من 40 عاماً، من خلال 30 مكتباً في 12 دولة، وفريق يضم أكثر من 12,000 موظف.

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