دبي، الإمارات العربية المتحدة - استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع مجتمع القادة العالميين – مركز دبي، إحدى مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، جلسة "لقاء مع القائد"، التي جمعت كوكبة من القادة والمهنيين الشباب مع الدكتور يسار جرّار، المؤلف البارز، والمستشار الاستراتيجي، والقيّم المؤسس لمجتمع القادة العالميين – مركز دبي.

وتأتي استضافة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هذا الحدث في مقرها الرئيسي بدبي تماشياً مع رسالتها في تمكين قادة المستقبل، وتعزيز أطر الحوكمة الرشيدة والابتكار، وترسيخ أفضل الممارسات في مجال الإدارة الحكومية. كما تدعم هذه المبادرة التزام الكلية بإلهام الشباب وتمكينهم، وتعزيز قدرتهم على المساهمة في تشكيل اقتصاد دولة الإمارات ودعم إنجازاتها، وبناء مستقبل مستدام. ومن جهة أخرى، تعكس هذه الفعالية إيمان مجتمع القادة العالميين- مركز دبي بأهمية تنوع الآراء والخبرات في إحداث تأثير ملموس، وتهدف إلى تسليط الضوء على القادة البارزين واستعراض قصصهم وتبادل وجهات نظرهم المختلفة مع مجتمع الشباب الذي يخدمه.

وبفضل تمتعه بمسيرة مهنية حافلة في الأوساط الأكاديمية والحكومية والاستشارات العالمية، قدم الدكتور جرّار للحضور الشباب فرصة مميزة لمناقشة القرارات والتحولات والدروس التي شكلت مسيرته المهنية. وتناولت الجلسة موضوعات القيادة، والتحولات المهنية، وأهمية البيئة المحفزة، إلى جانب الفرص الاستثنائية التي توفرها دبي للجيل القادم من القادة. كما شارك الدكتور جرّار رؤيته حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل القيادة والحوكمة، مستعرضاً أفكاره التي طرحها عبر مقالاته واسعة الانتشار في صحيفة "ذا ناشيونال".

وتعليقاً على مشاركته في الجلسة، قال الدكتور جرّار: "تُتيح جلسات كهذه فرصةً مهمة لتبادل الأفكار مع شبابنا وفهم أحلامهم وتطلعاتهم وطموحاتهم. ومن خلال مشاركة تجاربي الشخصية ومبادئ القيادة التي لطالما كانت نبراساً لمسيرتي، آمل أن أقدم لهم بوصلة ترشدهم في رحلتهم المستقبلية. وفي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أساليب العمل بفعل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، يسعدني أن أرى هذا الجيل مؤهلاً لقيادة التغيير بوعي وأمانة وثقة راسخة".

من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "تلتزم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برؤية واضحة ورسالة سامية لتمكين قادة الحكومات وتأهيلهم لاستشراف التطورات المستقبلية وإحداث تأثير ملموس. ويُعدّ الشباب، بطبيعة الحال، محور هذه الرسالة، حيث أن التعاون مع مبادرات بارزة مثل ’مجتمع القادة العالميين – مركز دبي‘، ولا سيما من خلال سلسلة فعاليات مثل ’لقاء مع القائد‘، تُمكّننا من تزويد قادة المستقبل الشباب بالمهارات اللازمة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية للشباب 2031 واستراتيجيات المنتدى الاقتصادي العالمي لتمكين الشباب".

وفي السياق نفسه، قالت صالحة جمعة بوكتارة، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "تمثل جلسات ’لقاء مع القائد‘ التي ينظمها مجتمع القادة العالميين – مركز دبي منصة حوارية متميزة تتيح للشباب فرصة التفاعل المباشر مع شخصيات قيادية مؤثرة مثل الدكتور يسار جرّار، والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم في مجالات الحوكمة الرشيدة والقيادة الفاعلة. وقد أتاحت هذه الجلسة، التي استضافتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، للمشاركين الشباب فرصةً فريدةً للمشاركة في حوارات صريحة وبناءة مع أحد أبرز الشخصيات في هذا المجال".

وفي إطار تعليقها على الجلسة، قالت فايزه سلطانة، مسؤول الشراكات في مجتمع القادة العالميين – مركز دبي: "جلسة ’لقاء مع القائد‘ هي سلسلة من الحوارات المفتوحة والغنية مع قادة القطاع العام، وتهدف إلى تزويد المهنيين الشباب برؤى تتعلق بتطوير مساراتهم المهنية، وتساعدهم في صياغة القرارات الخاصة بهم، وتساهم بإثراء تجاربهم القيادية على أرض الواقع".

تُعتبر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مؤسسة بحثية وتعليمية رائدة متخصصة في السياسات العامة في الوطن العربي، تُعنى بتطوير قادة القطاع العام وتعزيز الحوكمة القائمة على الأدلة في أنحاء المنطقة وخارجها. وبفضل التزامها بالبحث العلمي والسياسات والتعليم المهني، تُشكّل الكلية مركزاً إقليمياً للتميز في الإدارة العامة.

