سيتم عرض المسرّعات الجديدة خلال مؤتمر "إيفولف 24" الذي يُعقد في دبي في 12 سبتمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلاوديرا، المنصة الرائدة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، اليوم عن ست مسرّعات جديدة لمشاريع تعلم الآلة، والتي صُممت لتقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة المرجوة من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المؤسسي. تركز الإضافات الجديدة على تزويد المؤسسات بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج الجاهزة ضمن منصة كلاوديرا والتي يمكن أن تساعد على دمج الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتائج أكثر فعالية.

تُعد هذه المسرّعات مشاريع قائمة على تعلم الآلة يمكن نشرها بنقرة واحدة مباشرةً من منصة كلاوديرا. يجسد كل مسرعة أفضل الممارسات الرائدة في القطاع لمعالجة تحديات تعلم الآلة المعقدة مع خطوات تسهل الانتقالات السلسة، بغض النظر عن مكان تشغيل نماذج المؤسسات أو نشر البيانات.

من خلال مجموعتها من الكشف عن مجموعتها الجديدة من المسرّعات، تلتزم كلاوديرا بجعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة حتى يتسنى للشركات اعتماده بسرعة وتعظيم قيمة كل من بياناتها الخاصة والمخرجات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. تشمل أحدث المسرّعات والتحديثات ما يلي:

استوديو الضبط الدقيق: يوفر للمستخدمين تطبيقاً ونظاماً بيئياً شاملاً لإدارة وضبط وتحسين وتقييم النماذج اللغوية الكبيرة.

نموذج التوليد المعزز بالاسترجاع مع مخطط المعرفة: يوضح كيفية تشغيل تطبيقات التوليد المعزز بالاسترجاع باستخدام مخطط معرفة للعثور على العلاقات والسياق التي يصعب الوصول إليها بسهولة من خلال مخازن المتجهات وحدها.

برومبت برو: يقدم مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء أوامر عالية الأداء وموثوقة من خلال واجهة مستخدم بسيطة.

تحليل المستندات باستخدام كوهير كوماندر وفايس: يعرض نموذج التوليد المعزز بالاسترجاع باستخدام كوماندر كنموذج لغوي كبير وفايس كمخزن متجه.

الدردشة مع مستنداتك: بناءً على روبوت الدردشة المعزز بالنموذج اللغوي الكبير والبيانات المؤسسية السابقة، يعزز هذا المسرع استجابات النموذج اللغوي الكبير باستخدام سياق من قاعدة معرفة داخلية تم إنشاؤها من المستندات التي يقوم المستخدم بتحميلها.

بالإضافة إلى تسريع مشاريع الذكاء الاصطناعي، تتميز مسرّعات كلاوديرا بكونها مفتوحة المصدر بالكامل وتتضمن تعليمات النشر لأي بيئة، مما يعد دليلاً إضافياً على التزام كلاوديرا بمجتمع المصادر المفتوحة.

وفي تعليق على إطلاق المسرّعات الجديدة قال ستيفن ديكنز، كبير المستشارين التكنولوجيين لمجموعة فيوتشرم: " في الوقت الذي تقوم فيه جميع الشركات تقريباً بتجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن هذه التكنولوجيا لا تزال في مراحلها الأولى، مما يؤدي إلى وجود عدد قليل جداً من الممارسات الجيدة للشركات، ونتيجة لذلك، من الشائع أن يقوم علماء البيانات ومهندسو الذكاء الاصطناعي بالبناء على نماذج موجودة عند بدء مشاريع الذكاء الاصطناعي الجديدة. ومع ذلك، ينطوي هذا النهج على العديد من المخاطر، بما في ذلك المخاطر الأمنية والقانونية الإضافية. لذلك، تقوم المسرّعات بإزالة هذه الغموض من خلال توفير حلول شاملة ومنظمة بالكامل، مما يمنح علماء البيانات نموذجاً أولياً جاهزاً للاستخدام لمختلف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي أثبتت فعاليتها وقدرتها على تحقيق قيمة بسرعة."

وبدوره قال ديبتو تشاكرافارتي، الرئيس التنفيذي للمنتجات في كلاوديرا: " في ظل الظروف الحالية، تواجه الشركات قيوداً في الوقت والموارد لتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي، ولهذا تعتبر مسرّعاتنا بمثابة محفزات لتسريع مشاريع الذكاء الاصطناعي ونقلها من حيز الأفكار إلى الواقع من خلال الحلول المسبقة والأمثلة العملية، مما يضمن أن تكون حالات الاستخدام موثوقة وفعالة من حيث التكلفة، مع تقليل وقت التطوير. وهذا يتيح للشركات تجربة سريعة مكاسب الإنتاجية والفعالية التي تأتي من مبادرات الذكاء الاصطناعي."

ومن المنتظر أن تقوم شركة كلاوديرا بعرض هذه التحديثات خلال مؤتمر "إيفولف 24" دبي، وهو أحد المؤتمرات الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، والذي سيُعقد في 12 سبتمبر في متحف المستقبل. حيث يمكن للحضور التحدث مع خبراء كلاوديرا حول استراتيجيات تعزيز الإنتاجية في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى الاستفادة من رؤى قيمة من متحدثين وخبراء بارزين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

لمزيد من المعلومات حول كيفية الاستفادة مسرّعات مشاريع تعلم الآلة في تسريع حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الخاصة بك، يرجى زيارة [رابط الويب]

نبذ عن كلاوديرا

نحن، في كلاوديرا، نعتقد أن البيانات يمكنها أن تجعل ما هو مستحيل اليوم ممكناً غداً. ونسعى لتحويل البيانات في أي مكان إلى ذكاء اصطناعي مؤسسي موثوق يسهم في تقليل التكاليف والمخاطر وزيادة الإنتاجية وتسريع أداء الشركات. حيث يوفر مخزن البيانات المفتوح التابع لكلاوديرا إدارة آمنة للبيانات وتحليلات البيانات السحابية الأصلية المحمولة، مما يساعد المؤسسات على إدارة وتحليل البيانات من جميع الأنواع وعلى أي سحابة، عامة كانت أم خاصة. وتعتبر كلاوديرا الشريك المفضل للشركات الكبرى في مختلف القطاعات نظراً لقدرتها على إدارة كمية كبيرة من البيانات تضاهي كبرى الشركات في هذا المجال. حيث عملت كلاوديرا على إبراز أهمية البيانات ومستقبلها وتواصل ريادتها على مستوى العالم للوصول نظام بيئي نابض بالحياة مدعوم بالابتكار الدؤوب لمجتمع المصادر المفتوحة.

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