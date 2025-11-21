دبي ، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة كلاوديرا، المزود الوحيد الذي يوفّر قدرات الذكاء الاصطناعي للبيانات أينما كانت، عن تحديث جوهري لمنصتها يتضمن دمجاً متقدّماً بين محرك ترينو، وإطار التجربة المشتركة للبيانات – إس دي إكس، وتقنية تتبّع سلاسل البيانات من أوكتوباي، بهدف توفير وصول موحّد للبيانات، وتحكم مركزي، وحوكمة ذكية، ورؤية شاملة لمسار البيانات عبر مختلف البيئات.

ويتيح هذا التحديث للمؤسسات اكتشاف بياناتها وإدارتها والوصول إليها بسلاسة أينما وُجدت، بالاعتماد على الأتمتة والذكاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تسارع المشاريع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث تشير أحدث الدراسات إلى أن 9% فقط من قادة تكنولوجيا المعلومات يؤكدون إمكانية الوصول إلى جميع بيانات مؤسساتهم، فيما يرى 38% أن الجزء الأكبر من بياناتهم قابل للاستخدام في مبادرات الذكاء الاصطناعي. وغالباً ما تكون البيانات موزّعة في أنظمة متباينة تحكمها سياسات أمن وحوكمة غير موحّدة، ما يعيق الاستفادة منها.

ويوفّر هذا التحديث آلية موحّدة لدمج البيانات المتفرقة، وتمكين الوصول الذاتي الآمن إليها، وأتمتة عمليات الحوكمة لضمان كفاءة أعلى ومصداقية أكبر دون الحاجة إلى نقل البيانات. ومن خلال قدرات «ترينو» في الربط بين الأنظمة، يمكن للمؤسسات تنفيذ الاستعلامات عبر البيانات الموزّعة باستخدام واجهات اللغة الطبيعية وبالاستفادة من المحركات الأقرب إلى البيانات. وفي الوقت ذاته، يضمن إطار إس دي إكس تطبيق سياسات وصول وحوكمة متسقة في جميع البيئات.

وتعتمد منصة كلاوديرا على الذكاء الاصطناعي لتشغيل أتمتة شاملة في نسيج البيانات، تشمل الفحص الآلي للجودة، والتصنيف، والتحليل التعريفي للبيانات. كما توفّر المنصة وصولاً يعتمد على اللغة الطبيعية، ما يسهّل استخدام البيانات من قبل الخبراء وغير المتخصصين على حد سواء.

ويمكن لعملاء كلاوديرا تشغيل «ترينو» في مراكز البيانات أو السحابات العامة، وربط الأنظمة المختلفة عبر موصلات معتمدة. كما يسهّل التكامل مع «إس دي إكس» توحيد البيانات الوصفية وسياسات التحكم بالوصول، مما يتيح إدارة أبسط واستخداماً آمناً للبيانات ذاتية الخدمة. وإلى جانب ذلك، تعمل تقنية تتبّع سلاسل البيانات من أوكتوباي على إظهار المسار الكامل للبيانات، بما في ذلك البيانات القادمة من خارج منظومة كلاوديرا، مما يعزّز الشفافية والثقة.

وبفضل هذا الهيكل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تمكّن كلاوديرا المؤسسات من:

رفع الكفاءة عبر أتمتة عمليات نسيج البيانات مثل التنقية والتصنيف.

توسيع الاستخدام من خلال واجهات اللغة الطبيعية للتعامل مع البيانات بسهولة.

تعزيز الثقة والشفافية عبر جمع ذكي للبيانات الوصفية وتتبّع شامل لسلاسل البيانات.

وقال ليو برونيك، الرئيس التنفيذي للمنتجات في كلاوديرا:"تتمثل مهمتنا في كلاوديرا في تمكين المؤسسات من توفير بيانات موثوقة لكل مبادرات الذكاء الاصطناعي. ومع هذا الإصدار، نخطو خطوة كبيرة إلى الأمام من خلال دمج الأتمتة والحوكمة والوصول في منصة موحدة، تتيح للمؤسسات الاستفادة من بياناتها بأمان أينما كانت، لتسريع الابتكار وتحقيق نتائج أعمال أفضل."

وجاء الإعلان خلال فعالية إيفولف 25 التي نظّمتها كلاوديرا في دبي.

