خبر صحفي مصور:

أبوظبي: 20 فبراير 2025 – أعلنت اليوم شركة كراكال، الرائدة إقليمياً في مجال الأسلحة الخفيفة عالية الأداء والتابعة لمجموعة ايدج، الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن توقيع عقد مع "توازن للجودة والمطابقة" بهدف الارتقاء بسلامة الأسلحة النارية والذخائر عالية الأداء التي تنتجها شركة كراكال.

وجرى توقيع العقد على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) لعام 2025، ويمثل إنجازاً مهماً لضمان توافق أداء مجموعة كراكال المتطورة من المسدسات القتالية والرشاشات الآلية والبنادق الهجومية المثبتة ميدانياً وبنادق القنص الدقيقة والرشاشات الخفيفة مع أعلى معايير القطاع. وبموجب العقد، ستستخدم شركة كراكال للذخائر الخفيفة، المنتجة الوحيدة للذخيرة العسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة لشركة كراكال، مرافق الاختبار والتحقق والاعتماد وإصدار الشهادات.

وأشار حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: "تبرز هذه الشراكة مع "توازن للجودة والمطابقة" الالتزام الراسخ بتفوّق أسلحة "كراكال" من حيث الأداء والسلامة والموثوقية.وفي هذا الإطار، تُقدّم "توازن للجودة والمطابقة" خدمات رائدة للقطاع ضمن مجال اختبار واعتماد الأسلحة الخفيفة والذخائر، ولذا، نحرص على مواصلة التعاون الوثيق معها في المستقبل."

بينما أكّد الدكتور خالد محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ "توازن للجودة والمطابقة": "لطالما شكّلت "كراكال"شريكاً بارزاً لـ "توازن للجودة والمطابقة". ويُمثّل توقيع هذا العقد خطوة جديدة نحو توطيد تلك الشراكة عبر تقديم مجموعة واسعة من الخدمات فائقة التطور، ومنها اختبار واعتماد منتجات " كراكال" وشركة كراكال للذخائر الخفيفة. ويظهر ذلك التعاون الدور المتزايد الأهمية الذي تؤديه "توازن للجودة والمطابقة" في تقديم خدمات الاختبار والاعتماد، وفق أعلى معايير الجودة الوطنية والدولية."

ويعدّ ذلك العقد آخر تطور ضمن جهود "كراكال" المستمرة لضمان سلامة وأداء أسلحتها وذخائرها. ولتحقيق أداء مثالي في كل المواقف والأحوال الجوية والظروف الميدانية، تصنّع وتختبر "كراكال" أنظمتها المخصصة للمشاة وذخائرها بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية التي يضعها حلف الناتو ومنظمة CIP.

ويمكن للحاضرين في آيدكس 2025 الاطلاع على محفظة ايدج المتنوعة عبر زيارة الجناح الداخلي 05-C20 في القاعة 5، والجناح الخارجي CP-270 حتى يوم 21 فبراير 2025.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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