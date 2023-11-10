قطع أثاث وتصاميم داخلية آسرة تصمد أمام اختبار الزمن:

أكثر من 2500 قطعة أثاث وإكسسوارات ومصابيح إضاءة وأعمال فنية مخصصة ومصنعة يدوياً

دبي، دولة الامارات العربية المتحدة: أعلن كاسبايو، استوديو الأثاث والتصميم الداخلي الشهير، عن توسيع صالة العرض التي توجد شارع الشيخ زايد في دبي.

حيث تواصل العلامة العائلية المحلية، والتي تحقق نمواً متواصلاً منذ إطلاقها في عام 2006، وضع معايير جديدة في عالم المفروشات والتأثيث المنزلي، وأرست مكانتها في تقديم مشاريع تصميم سكنية واسعة النطاق في المنطقة وفي أنحاء العالم.



وتضم المساحة المجددة مجموعة واسعة من الأثاث الأوروبي الفاخر والإكسسوارات الفريدة والإضاءة الحديثة، إضافة إلى القطع الفنية الفريدة، والتي تم اختيارها بعناية لتعكس جوهر وأسلوب التصميم المميز للعلامة الرائدة. وتمثل كل قطعة عملاً متقناً صُمم بعناية للارتقاء بأسلوب الحياة المنزلية وإضافة الطابع الخاص بعلامة كاسبايو.

وتمتد صالة العرض على طابقين وتوفر مساحة واسعة تبلغ 600 متر مربع، بما يتيح للعملاء من عشاق التصميم وأصحاب الذوق الرفيع الحصول على عرض مذهل لقطع الأثاث والمفروشات. ويعد الدخول إلى صالة العرض التي أعيد تعريفها أشبه ما يكون بالدخول إلى عالم يلتقي فيه روعة التصميم مع مساحات آسرة مصممة خصيصاً لتحويل المنزل إلى بيت رائع، مع قطع مفروشات وأثاث بتصاميم خالدة تم تصنيعها بحرفية استثنائية تنتشر في كافة أنحاء الصالة.

وفي دليل واضح على التزام العلامة الثابت بالتميز، تدعو صالة العرض العملاء لرحلة يكتشفون من خلالها جمال التصميم في عالم التأثيث المنزلي. وسواء كنت تبحث عن مصدر إلهام لتأثيث منزل جديد أو تبحث عن لمسة من الفخامة والرقي إلى منزلك الحالي، توفر كاسبايو كنزاً من الخيارات المدهشة.

ويوجد في استوديو التصميم الداخلي الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع فريقاً من 20 خبيراً من مختلف التخصصات بدءاً من المصممين إلى المهندسين المعماريين والفنانين، يتمتع كل منهم بالمعرفة المتخصصة والخبرات الواسعة فضلاً عن الشغف لإنشاء مساحات مدهشة مع الالتزام بالفهم الجيد للرؤية الفريدة لكل عميل وترجمتها إلى أرض الواقع.

وبدءاً من وضع المخطط الأولي وانتهاءً بالتنفيذ، يقدم فريق كاسبايو حلولاً مخصصة تلبي أعلى معايير الجودة والرقي في التصميم. وينفذ الفريق تصاميم داخلية مذهلة كما تتسم في ذات الوقت بالمزايا العملية وتم تصميمها خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفردية لكل عميل، وذلك بفضل الخبرة الواسعة للفريق والاهتمام بأدق التفاصيل.

وتكتمل مزايا صالة العرض مع مستودع كاسبايو الذي تبلغ مساحته 750 متراً مربعاً، والذي يضم أكثر من 2500 قطعة ما يتيح للعملاء الحصول على تشكيلة لا مثيل لها من الأثاث الأوروبي الفاخر والإكسسوارات ومصابيح الإضاءة إضافة إلى مجموعة كبيرة من القطع الفنية.

وتمكن كاسبايو من تعزيز قدرته على إعادة تعريف مفهوم مساحات المعيشة وإنشاء تصاميم داخلية آسرة تصمد أمام اختبار الزمن، من خلال التعاون مع بعض الأسماء الأكثر شهرة في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها ميريدياني، وأوليفي سالوتي، وجالوتي آند راديس، وخبراء الإضاءة لاسفيت، وكاتيلاني آند سميث، وفينيسيم وأرتيكولو، وغيرهم مثل دوماني ولين سبور للإكسسوارات والفنون.

وقال ألكسندر فان فين، الرئيس التنفيذي لشركة كاسبايو: "إن تصميم الديكورات الداخلية الفاخرة يتجاوز مجرد التصميم بحد ذاته، بل يتعلق بكيفية استخدام المساحة والمكان والإدارة الجيدة للجدول الزمني لتحقيق الكمال. ومن خلال المواصفات الخاصة بالجدول الزمني وعمليات الشراء وتنسيق مصادر التوريد ودراسة الجودة النهائية، تشمل الخدمات التي نوفرها من وضع المخطط الرئيسي إلى إدارة المشروع وتقديم المساعدة والدعم لاحقاً."

وأضاف: "نلتزم في كاسبايو بجعل العالم أكثر جمالاً، وابتكار مساحة لا مثيل لها في كل مرة. ووفاءً لوعدنا في تقديم تصاميم خالدة مع حرفية استثنائية، تتمثل مهمتنا في إثراء الحياة من خلال إبداع تصاميم داخلية لافتة تترك تأثيراً دائماً لدى عملائنا وموردينا وشركائنا وأعضاء فرقنا. حرصنا على تعزيز تشكيلة عروضنا في المنطقة، ما يتيح للعملاء الحصول على مساحة المعيشة أو العمل المثالية بشكل أسرع وأكثر كفاءة".

من جانبها، قالت شارلوت دي فينك، المديرة التنفيذية للعمليات، كاسبايو، تعليقاً على أهم المزايا في كاسبايو: يعد الحصول على التفاصيل بشكل متقن الجزء الأكثر أهمية في عملية التصميم الداخلي لدينا. يقوم فريقنا المكون من 20 متخصصاً من ذوي الخبرة الواسعة بدراسة جميع جوانب التصميم وعملية التوريد بطريقة شاملة، ويتضمن ذلك اختيار الأثاث والتركيبات والمعدات، إضافة إلى جميع الجوانب الفنية وإدارة المشاريع التي تتيح لنا تنفيذ المشاريع الصغيرة وكبيرة الحجم بدءاً من وضع التصور والمخطط الرئيسي وصولاً إلى المنزل المثالي."

وأضافت: "نقوم بإعداد مخطط للديكورات الداخلية المثالية من خلال المرئيات ثلاثية الأبعاد المبتكرة، ومخططات الأثاث، والتخطيط الدقيق للمساحة. ومع حرصنا على إتاحة مجال واسع لملاحظات العملاء وفريق العمل، نجعل هذه المرحلة أكثر تميزاً يشكل فيها الخيال ركيزة أساسية للنتائج العملية."

وتحرص كاسبايو على تقديم منتجات فريدة تتميز بالجودة العالية والتصميم الاستثنائي في ذات الوقت، احتفاءً بالإبداع والتعاون والتواصل الفعال. وتعتبر صالة العرض بمثابة مركزاً للإلهام في عالم التصميم، حيث يمكن للعملاء والزوار الاستمتاع في عالم التميز في التصميم الأوروبي، والذي بدا واضحاً في حفل التدشين الرسمي، والذي جرى خلال معرض داون تاون ديزاين، بحضور العديد من ممثلي العلامات التجارية الذين حضروا خصيصاً لهذه المناسبة.

وعقب الكلمة التي ألقاها سيباستيان هيركنر، المصمم الألماني الحائز على جوائز مرموقة بعنوان "حيث يلتقي الشغف بالدقة: الحرفية المتقنة والتصاميم الملهمة"، أقيمت حلقة نقاش محفزة للتفكير بإدارة مشاري النصار، المهندس المعماري الداخلي الكويتي الشهير، وبقيادة فان فين.

"واختتمت شارلوت: "إن هذه الفعالية التي يجتمع تحت مظلتها عدداً من ألمع العقول في مجال التصميم، شهادة واضحة على جمال عالم التصميم في كاسبايو والثقة التي نتمتع بها من قبل شركائنا الأوروبيين، الذين نشعر تجاههم بالامتنان لدعمهم ورعايتهم الدائمة".

وتستقبل صالة عرض كاسبايو في شارع الشيخ زايد التي تم تجديدها حديثاً الزبائن الآن، في صالة عرض رقم 3 و رقم 4، بناية المكاتب، شارع الشيخ زايد، القوز، مخرج 43، من يوم الاثنين إلى الجمعة 9 صباحاً - 8 مساءً، وأيام السبت من 12 ظهراً - 8 مساءً، وفي أيام الأحد (حسب الموعد)



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