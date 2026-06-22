دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة كابيتال هيلز، المتخصصة في الاستشارات المالية والحلول التمويلية، عن إطلاق خدمة "تحرير السيولة العقارية"، وهي خدمة متخصصة تهدف إلى مساعدة أصحاب العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستفادة من القيمة المتراكمة في أصولهم العقارية، من خلال حلول تمويل مصرفية مضمونة بالرهن العقاري، بما يتيح لهم الحصول على سيولة نقدية مع الاحتفاظ بملكية عقاراتهم ودون الحاجة إلى بيعها.

وتستهدف الخدمة الجديدة تلبية احتياجات شريحة واسعة من ملاك العقارات والمستثمرين الذين يمتلكون أصولاً ذات قيمة مرتفعة، لكنهم يحتاجون إلى سيولة لدعم خطط مالية أو استثمارية أو تشغيلية مختلفة. وتتيح الخدمة توظيف العقار كأداة مالية مرنة، بدلاً من بقائه أصلاً غير مستغل بالكامل من منظور السيولة.

وقال رضا أبو طربوش، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال هيلز: "تمثل خدمة تحرير السيولة العقارية امتداداً لدور الشركة في تطوير حلول مالية واستشارية تساعد العملاء على التعامل مع أصولهم العقارية باعتبارها جزءاً فاعلاً من منظومة التخطيط المالي والاستثماري، وليس مجرد أصول طويلة الأجل غير قابلة للتوظيف".

وأضاف أبو طربوش: "يمتلك العديد من الأفراد والمستثمرين أصولاً عقارية ذات قيمة مرتفعة، إلا أن هذه القيمة لا تكون دائماً متاحة لدعم احتياجاتهم المالية أو خططهم الاستثمارية. ومن هنا تبرز أهمية الحلول التي تساعد المالك على الاستفادة من جزء من قيمة العقار، دون التخلي عن ملكيته أو اللجوء إلى بيعه، بما يمنحه مرونة أكبر في إدارة التزاماته وفرصه المستقبلية".

وأوضح أبو طربوش أن كابيتال هيلز تعتمد في هذه الخدمة على منهجية استشارية متكاملة تقوم على فهم احتياجات العميل ووضعه المالي، ودراسة العقار والخيارات التمويلية المتاحة، ثم بناء الملف المناسب والتنسيق مع جهات التمويل للوصول إلى حل مدروس وملائم، يراعي متطلبات العميل المالية وينسجم مع إمكاناته وأهدافه.

وتلبي الخدمة احتياجات ملاك العقارات الراغبين في تعزيز السيولة أو إعادة تنظيم التزاماتهم المالية، إلى جانب المستثمرين العقاريين الساعين إلى إعادة توظيف جزء من قيمة أصولهم في فرص استثمارية جديدة، دون الحاجة إلى بيع جزء من أصولهم العقارية.

وتستفيد كابيتال هيلز من شبكة علاقاتها مع عدد من المؤسسات والجهات التمويلية لتوفير خيارات متنوعة تتناسب مع طبيعة الأصول العقارية واحتياجات العملاء، مع تقديم الإرشاد المالي اللازم خلال مختلف مراحل العملية، من دراسة الملف وتحليل الخيارات، وصولاً إلى استكمال الإجراءات التمويلية. وتتم جميع الإجراءات التمويلية المرتبطة بالخدمة وفق الشروط والأحكام المعتمدة لدى جهات التمويل، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ويعزز إطلاق هذه الخدمة حضور كابيتال هيلز في قطاع الحلول التمويلية والاستشارات المالية، ويدعم خططها لتوسيع محفظة خدماتها المتخصصة، بما يواكب تطورات السوق، ويسهم في تمكين الأفراد والمستثمرين من إدارة أصولهم بصورة أكثر كفاءة ومرونة.

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