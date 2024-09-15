دبي، الإمارات العربية المتحدة: أغلقت شركة كابستون تكنولوجي، الشركة الرائدة في تكنولوجيا البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومقرها الإمارات، أولى جولاتها التمويلية بنجاح، لتجمع استثمارات تُقّدر بنحو 20 مليون درهم، وذلك بهدف تطوير مشروع «GAYA» بلوك تشين.

ويستهدف مشروع «GAYA» ، بناء منظومة بلوكيشن و شبكة أولى متكاملة لدعم المشاريع الريادية في عدة قطاعات بينها الترفيه، وصناعة الألعاب، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة معايير البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة؛ وذلك للمساهمة في تقديم حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الرقمي المستدام.

بدوره، أكد السيد/ عبدالله الموسى المكسور، الرئيس التنفيذي لشركة كابستون تكنولوجي (Capstone Technology Group)، أن المشروع الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة ريادية ترتكز على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال وفتح أفاقاً جديدة للنمو المستدام.

وأشار إلى أنه في سبيل ذلك تعمل الشركة على امتلاك وإدارة الأصول التكنولوجية وتطوير البرمجيات مع التركيز على تطبيقات الويب 3 والجوال من خلال الشراكات الفعّالة، لافتاً إلى أن شركته ستقوم بتوظيف الاستثمار الجديد في تعزيز حضورها في الإمارات والمنطقة العربية، وتحسين منصتها وتقديم مزايا جديدة للعملاء.

وأوضح المكسور، أن المشروع يستهدف مواصلة جهود اعتماد تقنية البلوك تشين لدى رواد الأعمال، وذلك تماشياً مع روية الحكومة الإماراتية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال دعم الابتكار والمشاريع الريادية لمواصلة تسريع وتيرة النمو في هذا القطاع الحيوي.

وتُعد دولة الإمارات واحدة من أسرع البلدان نمواً في مجلات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، حيث أنه من المتوقع أن تُسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو 14% من النتاج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، كما أعلنت الدولة عن استراتيجية وطنية للبلوك تشين خلال الفترة من 2021 – 2031، تستهدف تحويل 50% من العملات الحكومية إلى تقنيات البلوك تشين.

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