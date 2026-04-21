دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد قادة شركات مليارية "يونيكورن"، التي تتجاوز قيمة كل منها مليار دولار أمريكي، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للابتكار الرقمي ونمو الشركات التكنولوجية، مدعومةً بمنظومة أعمال متكاملة تجمع بين التشريعات المستقبلية، والبنية التحتية المتقدمة، والانفتاح على الكفاءات العالمية.

ولفتوا إلى أن الإمارة باتت تشكل منصة استراتيجية لانطلاق الشركات الطموحة، حيث تتيح بيئة مرنة وسريعة تمكّنها من تطوير حلول مبتكرة. وأشادوا بتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في إطار منظومة الأعمال الرقمية التي تدعمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي.

وقال محمد بلوط، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كيتوبي" :" تشكل منظومة الأعمال الرقمية في دبي ركيزةً أساسيةً دعمت مسار نمو شركة كيتوبي، حيث توفر الإمارة مزيجاً متكاملاً من التشريعات المستقبلية، والبنية التحتية عالمية المستوى، وإتاحة استقطاب كفاءات نوعية، إلى جانب بيئة أعمال مرنة تُمكّن الشركات من بناء واختبار وتوسيع الحلول المبتكرة بوتيرة متسارعة. كما يشكل ارتباط دبي الواسع مع الأسواق الإقليمية والعالمية عاملاً محورياً في توسيع آفاق طموحات الشركة خارج دولة الإمارات".

من جانبه أكد فرناندو فانتون، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا في شركة "بروبرتي فايندر"لم تعد دبي مجرد وجهة لتأسيس الأعمال فحسب، بل أصبحت المركز الأمثل لبناء مستقبل قطاعات الأعمال، حيث تتيح البنية التحتية الرقمية المتكاملة والمتطورة في الإمارة، إلى جانب الإطار التنظيمي الشفاف، اختبار الأدوات المبتكرة وتطويرها وتوسيع نطاقها بكفاءة، في حين تمكننا العلاقات القوية مع المستثمرين، والجهات التنظيمية من التعامل مع أي تعقيدات وتحويل الرؤى إلى حلول قابلة للتنفيذ".

وبدوره قال رومان أكسلرود، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "إكسبانسيو" :"تمضي قدماً نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي جديد للابتكار، بما يحاكي روح انطلاق الرواد التي ميّزت وادي السيليكون، مع تمسّكها بالمبادئ التي قامت عليها، والقائمة على تحويل التحديات الصعبة إلى فرص استراتيجية عبر الشراكات العالمية. ولم يعد السؤال المطروح أمام رواد الأعمال اليوم حول ما إذا كانت دبي قادرة على دعم البحث والتطوير العلمي الطموح، بل حول مدى جرأة طموحاتهم وقدرتهم على مجاراة رؤية دبي".

تعمل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في القدرات والمواهب والخبرات لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الرقمية.

المصدر: ايتوس واير

