بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف اليوم 7 أبريل، أعلن بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت والرائد في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة، عن تعاونه الجديد مع مركز "نَفَس"، الذي تأسس عام 2018 ويختص بتطوير وتنمية الأفراد من خلال برامج مختلفة لتحسين أساليب التنفس.

تأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز الصحة النفسية والجسدية لدى عملاء وياي من مختلف الفئات العمرية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات الحياة اليومية بقدر أكبر من الهدوء والتركيز، لاسيما في ظل الظروف الحالية.

يشمل هذا التعاون إنتاج سلسلة من المحتوى التثقيفي والتوعوي، يتم بثّها عبر حسابات البنك في منصات التواصل الاجتماعي. وتركّز السلسلة على تقنيات التنفّس الصحيحة، والأساليب العملية لإدارة التوتر والتحكّم بالعواطف، بما يساهم في مساعدة مختلف فئات العملاء، بما في ذلك الأطفال، على تعزيز الهدوء والصفاء الذهني.

وبهذه المناسبة، صرّح فواز النقيب، مدير برامج الولاء في بنك وياي، قائلاً: "إن دورنا في وياي يتجاوز كوننا بنكاً رقمياً؛ فنحن نسعى إلى مساندة عملائنا في مختلف جوانب حياتهم. وفي ظل الظروف الحالية، نحرص على أن يحصل الجميع على السكينة والراحة النفسية التي يحتاجون إليها للمضي قدماً في حياتهم وتحقيق تطلعاتهم الشخصية والعملية."

ومن جانبها، قالت نادية المرزوق، أحد مؤسسي مركز نَفَس وأخصائية مرخّصة وقائدة مجموعة في التنفس التحوّلي: "نحن سعداء بالتعاون مع بنك وياي لنشر الوعي بتقنيات التنفّس الصحيحة لمختلف شرائح المجتمع، ولاسيما فئة الشباب، وتمكينهم من التعامل مع ضغوط الحياة اليومية بأسلوب صحي وفعّال."

ولا تقتصر جهود بنك وياي على دعم الصحة النفسية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز اللياقة البدنية ورفع مستوى الوعي بأهمية العناية بالصحة. ويتجسّد ذلك من خلال العروض الحصرية التي يقدّمها البنك على اشتراكات أبرز النوادي الصحية، مثل Flare Fitness وThe Burrow، وكذلك رعاية وافتتاح نادي The Burrow Sidra الجديد المخصص للسيدات، بهدف تشجيعهن على ممارسة الرياضة والاستثمار في صحتهن ولياقتهن البدنية مع الاستفادة من خصومات حصرية تشمل كافة عملاء وياي.

سواء من خلال تمارين التنفّس الداعمة للصحة النفسية، أو من خلال ممارسة التمارين الرياضية والمحافظة على اللياقة التي تسهم في تعزيز صحة الجسد والعقل، يبقى بنك وياي دائماً إلى جانب عملائه لدعم رحلتهم نحو حياة أكثر صحة وتوازناً.

