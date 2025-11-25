دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت بروبرتي فايندر، المنصة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع ستيك (Stake)، منصة الاستثمار العقاري الرائدة في المنطقة. وتوفر بروبرتي فايندر وستيك من خلال هذا التعاون فرصاً جديدة لجمهور أوسع من المستثمرين في المجال العقاري، مع تسريع التحول الرقمي في المنظومة العقارية.

ويستفيد مستخدمو بروبرتي فايندر، عبر مختلف منصات الشركة، من وصول مباشر إلى منتجات ستيك المبتكرة ومحفظتها الاستثمارية. ويتيح هذا التكامل بين الطرفين للمستثمرين مشاركة سلسة في الفرص العقارية مقابل جزء من تكلفة الملكية بدءاً من 500 درهم إماراتي فقط، ما يتيح للجميع الدخول في هذا المجال.

وبدعم من التوجه الرائد لحكومة الإمارات لإتاحة الملكية الجزئية للعقارات، تفخر بروبرتي فايندر بكونها أول منصة عقارية في المنطقة تحقق هذه الرؤية التقدمية. ويترتّب على هذه الشراكة فوائد كبيرة، بدءاً من تسهيل البدء بإنشاء الثروات، ووصولاً إلى تشجيع تدفق أقوى للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة.

وفي الوقت ذاته، تمضي بروبرتي فايندر في الارتقاء بالنموذج الإعلاني التقليدي، من خلال تمكين المستخدمين من تجاوز مرحلة البحث إلى تنفيذ معاملاتهم مباشرة عبر المنصة، بكل سلاسة وأمان، وبما يضمن الالتزام التام بالأنظمة والضوابط المعمول بها في دولة الإمارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروبرتي فايندر: "يسعدنا التعاون مع ستيك لابتكار تجربة جديدة في الاستثمار العقاري في الإمارات. وبتعاوننا، فإننا نسهم في تسهيل الوصول إلى هذا النوع من الاستثمار، ونقدّم خيار الملكية الجزئية، لنمهّد الطريق أمام الراغبين بالاستثمار في العقارات أكثر من أي وقت مضى. وتشكّل الشراكة إنجازاً نوعياً آخر في رحلة بروبرتي فايندر ومهمتها لتحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها".

وفي هذا السياق، قال رامي طبارة، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيدي المشارك في شركة ستيك: "في منصة ستيك، نؤمن بأن العقارات عالمية المستوى يجب أن تكون متاحة للجميع، وليس لفئة محدودة فقط. ولطالما أُعجبنا بمنصة بروبرتي فايندر، ويسرّنا التعاون مع منصة تشاركنا الرؤية والقدرة على توسيع نطاق الاستثمار العقاري وجعله متاحاً للجميع. ولم يعد مستقبل العقارات مقتصراً على البحث عنها فحسب؛ بل أصبح قابلاً للمشاركة، والاستثمار، ومتوفّراً للجميع في أي مكان وزمان".

وستُتاح إمكانيات منصة ستيك عبر تطبيق ومنصات بروبرتي فايندر خلال الربع الأول من عام 2026.

لمحة حول بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين.

ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

لمحة حول ستيك

ستيك (Stake) هي منصة رقمية للاستثمار العقاري المدروس والمختار بعناية، تتيح للجميع من مختلف أنحاء العالم الوصول إلى العقارات في المدن الناشئة والمتقدمة والربح منها وبيعها.

ومنذ انطلاقها في عام 2011، نجحت المنصة في بناء مجتمع يضمّ أكثر من مليون مستخدم من أكثر من 211 جنسية، وتمكين ما يزيد على 250,000 استثمار تتوزع على أكثر من 500 عقار، مع دفع إيرادات إيجار تتجاوز 50 مليون درهم إماراتي، وإتمام معاملات عقارية بقيمة أكثر من 1.3 مليار درهم إماراتي حتى اليوم. وتخضع ستيك لتنظيم مزدوج، إذ تشرف سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) على جانب العقارات الجزئية، فيما تخضع الصناديق لإشراف هيئة السوق المالية (CMA) في المملكة العربية السعودية، كما تتلقّى الدعم من جهات استثمارية بارزة، مثل شركة مبادلة للاستثمار، وواعد فنتشرز من أرامكو السعودية، وشركة شركاء المبادرات في الشرق الأوسط (MEVP)، وRepublic.com.

