دبي، الإمارات العربية المتحدة - حصلت شركة "في إف إس جلوبال" على شهادة "أفضل مكان للعمل" التي تمنحها الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل “Great Place to Work”، في كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية (من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025)، وذلك ضمن إطار إبراز التزام ممارسات الشركة تجاه موظفيها. كما حصلت الشركة على هذه الشهادة في كلاً من الهند والصين والفلبين لهذا العام، مما يعكس التزام الشركة بتوفير بيئة عمل عالمية المستوى وداعمة للموظفين.

وقال نيربيك جويل، الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية لدى في إف إس جلوبال: "يعد حصولنا على شهادة أفضل مكان للعمل هنا في الشرق الأوسط إنجاز مميز. فهو يؤكد على جهودنا الدؤوبة لضمان شعور جميع موظفينا بالتقدير والحصول على الدعم والأدوات اللازمة للتميّز في مسيرتهم المهنية. أود أن أشكر جميع موظفينا الذين ساهموا في هذا الاستطلاع. وغني عن القول، إننا لن نكون مكاناً رائعاً للعمل بدون قوة عاملة رائعة تدفعنا نحو النجاح يومياً".

وقد صنف موظفو "في إف إس جلوبال" في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشركة على أنها شركة عالية الجودة من حيث خلق القيمة للموظفين، حيث اتفقت أغلبية قوية منهم على أن المؤسسة تجعل الموظفين يشعرون بالأمان والترحيب والتجهيز للنجاح. كما أظهرت أغلبية كبيرة منهم ثقتها في الطريقة التي تدير بها الإدارة الشركة ويشعرون بالفخر لإخبار الناس أنهم يعملون لدى "في إف إس جلوبال".

يشار إلى أن هذا التكريم يأتي في أعقاب تكريمين آخرين لشركة "في إف إس جلوبال" في الإمارات العربية المتحدة. فقد تم تكريم الشركة مؤخراً من قبل وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومنصة "أم انكلوسيڤ - Iminclusive" ، تتويجاً لجهودها المستمرة في خلق فرص العمل لأصحاب الهمم، الذي يشكّل محوراً كبير من التزام الشركة نحو الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تجاه رعاية مجتمعاتنا.

يجدر بالذكر إن الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل "Great Place to Work" هي منظمةٌ عالمية تُعنى بثقافة مكان العمل. وأجرت الشركة منذ عام 1992 استطلاع رأي لأكثر من 100 مليون موظف حول العالم واستخدمت هذه الرؤى القوية لتحديد ما يجعل مكان العمل رائعاً. تعمل منصتها لاستطلاع رأي الموظفين على تمكين القادة من الحصول على الملاحظات والتقارير في الوقت اللحظي والرؤى التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات استراتيجية بشأن الموظفين.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

«في إف إس جلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 69 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3400 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 153 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 297 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة بدعم من شركة بلاكستون مالك حصة الأغلبية، إلى جانب Kuoni and Hugentobler Foundation و EQT. تلتزم شركة «في إف إس جلوبال» بتوفير قيمة لجميع الشركاء والريادة في الحلول المسؤولة والمبتكرة التي تجعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية وكفاءة.

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