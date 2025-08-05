دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية عن تجديد عقدها مع شركة في إف إس جلوبال في الشرق الأوسط لمدة سبع سنوات أخرى. وبموجب هذا العقد، ستواصل شركة في إف إس جلوبال تقديم خدمات التأشيرات إلى ألمانيا من خلال مراكزها في الجزائر العاصمة، والمنامة في البحرين، وأربيل في العراق، وعمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، والدوحة في قطر، ومدينة الكويت في دولة الكويت، وبيروت في لبنان، ومسقط في سلطنة عمان، وأبوظبي ودبي في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مراكز أخرى في نيقوسيا في قبرص، وياوندي في الكاميرون، وأبوجا ولاغوس في نيجيريا خلال الأشهر المقبلة.

وعن هذه الخطوة قال جيتان فياس، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية ورئيس تطوير الأعمال لدى في إف إس جلوبال: "تدل شراكتنا الطويلة الأمد مع وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية على ثقتهم بخدماتنا، ويسعدنا أن نواصل هذا التعاون المثمر في الشرق الأوسط. نظراً للطلب المتزايد على السفر الدولي من هذه المنطقة، ولأن ألمانيا وجهة مفضلة للمسافرين من مختلف الشرائح، فإننا نتطلع إلى استقبال أعداد أكبر من المتقدمين بطلبات التأشيرات في مراكزنا خلال السنوات القادمة".

يشار إلى شركة في إف إس جلوبال تقدم خدمات التأشيرات بالنيابة عن وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية منذ يونيو 2005 عبر شبكة عالمية تضم 68 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. وسيُوسّع هذا العقد الجديد شبكة مراكز طلبات التأشيرات إلى ألمانيا التابعة لشركة في إف إس جلوبال لتشمل 72 موقعاً حول العالم.

تقديم طلب التأشيرة في وقت مبكر

يُنصح بالتقدم بطلب الحصول على التأشيرات في وقت مبكر كما يتم حجز الرحلات والفنادق. ومع ازدياد الطلب ومحدودية المواعيد المتاحة خاصة هذا العام، نشجع المتقدمين على تقديم طلبات التأشيرة في أقرب وقت ممكن، حيث يمكن تقديم طلب تأشيرة شنغن قبل ستة أشهر من تاريخ السفر.

تجنب الوقوع ضحية احتيال

يُنصح متقدمي طلبات التأشيرات بالحذر من الجهات الاحتيالية التي تفرض رسوماً على العملاء مقابل حجز المواعيد أو تقديم أي خدمات أخرى باستخدام اسم شركة في إف إس جلوبال أو بشكل مستقل. لا تتقاضى شركة في إف إس جلوبال أي رسوم مقابل حجز المواعيد على الموقع الإلكتروني www.vfsglobal.com، وهو الموقع الرسمي الذي يقدم طلبات الحصول على التأشيرات. ومع ذلك، تشترط بعض الحكومات الدفع المسبق لرسوم الخدمة في وقت حجز الموعد. تهدف هذه الخطوة فقط إلى ضمان استخدام المسافرين الحقيقيين لحجز المواعيد والحفاظ على النظام في مأمن من سوء الاستخدام من قبل الجهات الاحتيالية.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

بصفتها الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات التكنولوجيا الموثوقة، التي تُمكّن الحكومات والمواطنين من التنقل الآمن، تتبنى «في إف إس جلوبال» الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 69 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3900 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 165 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 499 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زوريخ ودبي، وتمتلكها في الغالب صناديق استثمارية وتديرها شركة بلاكستون، إلى جانب ملاك الأقلية بما في ذلك مؤسسة كوني وهوجينتوبلر السويسرية.

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