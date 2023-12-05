محمود أحمد: الخدمة متاحة بشكل مبدئي في 15 فرعًا من فروع «أمان» كمرحلة أولى وسيتم التوسع في معظم الفروع خلال الفترة القبلة

القاهرة: في إطار خطتها التوسعية على مستوى الجمهورية، وقعت شركة «فيكسد مصر»، لخدمات التحول الرقمي وأمن المعلومات بروتوكول تعاون مع شركة «أمان»، التي تُعد من أكثر شركات التكنولوجيا المالية تكاملًا في مصر، لإتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني داخل فروعها المنتشرة في كافة المحافظات

وقال المهندس محمود أحمد، نائب رئيس شركة فيكسد مصر لشؤون التوقيع الإلكتروني، أن خدمات التوقيع الإلكتروني ستكون متاحة بشكل مبدئي في 15 فرعًا من فروع شركة «أمان» كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع في معظم الفروع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على أن الخدمة متاحة أيضًا عبر الموقع الإلكتروني لشركة فيكسد مصر، من خلال المنصة المتكاملة لخدمات التوقيع الإلكتروني والحلول الرقمية (منصة توقيعي).

وتابع أحمد، أن التعاون مع شركة أمان يأتي في إطار استراتيجية فيكسد مصر للتوسع في تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني والخدمات المضافة والمقدمة للشركات والمؤسسات والأفراد والتي تتماشى مع توجه الدولة، واستراتيجية وزارة الاتصالات نحو استكمال المحاور الأساسية الداعمة لاستراتيجية التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الشركة نجحت في توسيع نطاق خدماتها لتشمل أكثر من 47 فرعا في جميع أنحاء الجمهورية إلى جانب الـ 15 فرعًا الجديدة بالتعاون مع شركة أمان، ومن خلال تواجدها في مقرات المناطق اللوجستية في الموانئ المصرية، والخزانة العامة ومطار القاهرة والغرفة التجارية بباب اللوق والغرفة التجارية بمحافظة السويس.

وأكد نائب رئيس شركة فكسيد مصر لشؤون التوقيع الإلكتروني، أن التعاون مع «أمان»، جاء بعد أن بدأت «فكسيد مصر» في تشغيل خدمة «البصمة الزمنية»، وهي خدمة تساعد على تحقيق المزيد من الفعالية والدقة في الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالحصول على خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني، وأداة تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني بطريقة تمنع إمكانيه تغيير البيانات دون اكتشافها والإسناد الى مصدر زمني دقيق معتمد قانونيا من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجمعية المنظمة لخدمة التوقيع الإلكتروني.

من جانبه اعرب حازم مغازي الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية في أمان القابضة عن سعادته بالشراكة مع "فيكسد مصر" لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني مؤكدًا ان توقيع البروتوكل يعتبر خطوة ايجابية لأمان، إذ تسهم بشكل كبير في تطوير خدماتنا وتحسين تجارب عملائنا. وأضاف قائلا: "تعكس هذه الشراكة رؤيتنا في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة والموثوقة لعملائنا. إذ يتمتع التوقيع الإلكتروني بأقصى درجات الحماية والأمان لجميع المعاملات. كما يساعد في تسريع عمليات الموافقة والتوقيع على المستندات الرقمية مما يقلل من الوقت والجهد المطلوب لإتمام الصفقات والمعاملات ومن دوره رفع كفاءة العمل الإداري والارتقاء بمستوى أداء خدماتنا."

يذكر أن شركة فيكسد مصر حصلت على رخصة التوقيع الإلكتروني من هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات في العام 2021، وهو إنجاز كبير للشركة ويؤكد قدرتها على تقديم خدمات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.

وتعتبر خدمات التوقيع الإلكتروني شريك أساسي في العديد من المشاريع والخدمات، حيث توفر مزايا الأمان والموثوقية التي تحتاجها العديد من المؤسسات والشركات، ويعتمد العديد من المشاريع الحكومية والخاصة على التوقيع الإلكتروني، مثل الفاتورة الإلكترونية والتأمينات الاجتماعية ومنصة نافذة الخاصة بالتجارة الدولية عبر الحدود، وهيئة الاستثمار والتقاضي الإلكتروني.

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