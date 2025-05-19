دبي، الإمارات العربية المتحدة – أصدرت شركة فيرساتايل الدولية تقريراً موجزاً يستعرض خارطة طريق استراتيجية للمستقبل تحت عنوان "قطاع الإنشاءات في عام 2025: تمهيد الطريق نحو عام 2030 وما بعده"، مع تحديد أربع أولويات واضحة يتعين على شركات الإنشاءات تبنيها للحفاظ على قدرتها التنافسية والاستعداد الأمثل للمستقبل. ويأتي إصدار هذه التقرير في وقت تشهد فيه شركات الإنشاءات الخليجية مرحلة حاسمة، وذلك في ظل النمو الهائل والسريع والمعقد في مختلف أنحاء المنطقة. فبينما تسعى دول الخليج العربي إلى تنفيذ مشاريع واعدة تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار أمريكي، يبرز أمام هذه الشركات تحدٍ كبير يتمثل في ضرورة البناء بوتيرة أسرع وأكثر ذكاءً واستدامة من أي وقت مضى.

ويستند التقرير إلى النتائج المستخلصة من استبيان بعنوان "حالة قطاع الإنشاءات"، هو الأول من نوعه، أجرته فيرساتايل بالتعاون مع إبسوس. وقد شمل هذا الاستطلاع مجموعة مختارة من كبار المتخصصين والفاعلين في قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وسلطت نتائج الاستبيان الضوء على أبرز التحديات والتوقعات التي تواجه القطاع، فيما ركز التقرير بشكل أساسي على تقديم استراتيجيات عملية تهدف إلى مساعدة القطاع على قيادة المرحلة التالية من النمو.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماركو فهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيرساتايل الدولية: "يشهد الخليج العربي في الوقت الراهن توجهاً طموحاً واسع النطاق يتصدره قطاع الإنشاءات. وتبرز الحاجة لتطوير أساليب البناء ومواكبة هذا الزخم المتنامي. ويجدر بالذكر أن المنطقة تشهد بروز العديد من أكثر المشاريع العالمية طموحاً وتطلعاً للمستقبل، بينما يستمر هذا الزخم في التصاعد بشكل ملحوظ".

ويحدد التقرير الموجز أربع أولويات استراتيجية رئيسية تتمثل في:

1. اعتبار الذكاء الاصطناعي والأتمتة من عوامل التمكين الأساسية لتعزيز الكفاءة. أشار التقرير إلى أن 57% من خبراء قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية يعتبرون الذكاء الاصطناعي والأتمتة من أبرز التوجهات المؤثرة في القطاع. وتبرز دولة الإمارات بشكل خاص في هذا التحول الرقمي، حيث ترتفع هذه النسبة بين خبراء القطاع لديها إلى 61%. وعلى صعيد التطبيق الفعلي، كشف التقرير أن 60% من الشركات العاملة في قطاع البناء بدولة الإمارات تقوم حالياً بدمج أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عمليات إدارة مشاريعها. ومع ذلك، لا يزال القطاع يواجه بعض التحديات التي تعيق التوسع الكامل في اعتماد هذه التقنيات، مثل التبني غير المتسق وارتفاع تكلفة الاستثمار الأولي.

2. إدراج الاستدامة بشكل منهجي في جميع مراحل عملية التسليم. في دولة الإمارات، يولي 72% من المختصين الذين شملهم الاستبيان بالفعل أهمية قصوى للاستدامة. أما في المملكة العربية السعودية، فيمثل هذا التوجه اهتماماً حديث الظهور ولكنه يشهد نمواً متسارعاً، حيث صنف 31% من المختصين الاستدامة ضمن أولوياتهم. ويولي أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أهمية قصوى للمصادر المحلية بهدف تعزيز مرونة سلاسل التوريد. وفي الوقت نفسه، أشار 64% من الخبراء العاملين في دولة الإمارات إلى التغيرات التنظيمية بوصفها من أبرز التحديات التي تواجه الشركات في سعيها للتوافق مع الأهداف الوطنية لإزالة الكربون.

3. تطوير نماذج سلاسل التوريد لتعزيز المرونة. يشير التقرير إلى أن 55% من المختصين يعطون الأولوية حالياً لسلاسل التوريد الإقليمية، بينما لا يزال ما يقارب النصف منهم يولي أهمية للمشتريات الدولية لتأمين المواد المتخصصة. ويعكس هذا الاتجاه تحولاً نحو اعتماد نماذج هجينة توازن بين الموثوقية والجودة والتكلفة.

4. بناء قنوات مستقبلية للمواهب وتقليل أوجه القصور. تشكل إعادة العمل حالياً السبب الرئيسي في ارتفاع تكاليف المشاريع، حيث أفاد بذلك 57% من المشاركين في الاستطلاع. ويُعزى هذا الأمر في الغالب إلى نقص في التخطيط، ومستويات التدريب، وقدرات القوى العاملة المتاحة. وفي سياق متصل، ذكرت 42% من الشركات أنها تخصص ما يتراوح بين 5% و10% من ميزانياتها لمواجهة الاحتمالات المتعلقة بإعادة العمل. ويشكل نقص العمالة، وخاصة في المهن الحرفية التي تتطلب مهارة عالية، مصدر قلق متزايد، حيث يتوقع 56% استمرار هذه التحديات على مدى العقد القادم. وتتجه الشركات بشكل متزايد نحو الأتمتة وتطوير المهارات لسد هذه الفجوة.

إن هذه الأولويات تشكل خريطة طريق واضحة المعالم لقطاع الإنشاءات الذي يشهد تحولاً جوهرياً؛ فهي لا تقتصر على تسليط الضوء على التحديات التي تتطلب معالجة فعالة، بل تجسد في الوقت ذاته فرصاً واعدة للريادة والابتكار في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المجالات التي تم التركيز عليها تستند إلى أساس منطقي، مستمد من البيانات التي جرى جمعها وتحليلها في استبيان حالة قطاع الإنشاءات.

ويتضمن هذا التقرير أيضاً مجموعة متنوعة من وجهات النظر، تشمل مطورين، ومهندسين معماريين، ومهندسين، ومقاولين، واستشاريين، وذلك بهدف تقديم رؤية متعددة الأبعاد حول الوضع الحالي للقطاع وتوجهاته المستقبلية.

ويتوفر التقرير الكامل، بعنوان "قطاع الإنشاءات في عام 2025: تمهيد الطريق نحو عام 2030 وما بعده"، للتنزيل عبر الرابط التالي: [رابط].

لمحة حول فيرساتايل الدولية

فيرساتايل الدولية (www.versatileinternational.com) هي أول شركة استشارات متكاملة لإدارة المشاريع في الشرق الأوسط، وتتخصص في مشاريع التطوير العقاري السياحية. وتمتلك الشركة مكاتب في دبي والرياض، وتوفر لمطوري الأصول الثقة في سلاسل التوريد، والقدرة على إدارة المخاطر، والتميز في مجال المشتريات. إن فيرساتايل الدولية هي ذراع الخدمات المهنية التابعة لمجموعة فيرساتايل، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإنشاء المشاريع العقارية المتكاملة في أستراليا.

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