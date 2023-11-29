يمكن لمتغير فيرتف TimberMod الجديد تقليل البصمة الكربونية بشكل كبير مقارنةً ببدائل الفولاذ

دبي، الإمارات العربية المتحدة: طرحت شركة فيرتف Vertiv (رمزها في بورصة نيويورك: (VRT)، المزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، اليوم النسخة المبتكرة من Vertiv™ TimberMod البديلة عن Vertiv™ Power Module وSmartMod™، والتي تتميز بالخشب الصناعي كمكون هيكلي رئيسي بدلاً من الفولاذ لحلول مراكز البيانات المعيارية الجاهزة (PFM).

ويعكس هذا المنتج الرائد، المتوفر في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التزام فيرتف بدعم أهداف العملاء المستدامة من خلال استخدام مادة أكثر صداقة للبيئة يمكنها تقليل استنزاف الموارد وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتعمل الألواح المصنعة، إذا تم الحصول عليها من الخشب المقطوع بشكل مستدام، كمواد بناء متجددة مع إمكانية تقليل استنزاف الموارد وخفض البصمة الكربونية بما يصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالفولاذ، وذلك على أساس تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بدورة حياة المنتج من مرحلة التقديم الى مرحلة الاضمحلال، ونقل المواد والعناصر الهيكلية إلى موقع التجميع. ويتماشى هذا الاختيار الصديق للبيئة مع مهمة فيرتف المتمثلة في تقديم حلول تلبي معايير الأداء العالي والمساهمة أيضًا في الجهود العالمية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يلبي " TimberMod" من فيرتف المعايير الهيكلية ذات الصلة المعمول بها في البناء حيث يوفر أداءً قويًا في مواجهة النشاط الزلزالي وقوة الرياح والمتطلبات الهيكلية. وبالإضافة الى براعته الهيكلية، يضيف هذا الحل المبتكر أيضا" بعدًا جماليًا إلى بنية مركز البيانات، ويمتزج بسلاسة مع بيئات متنوعة بتصميم أنيق.

وقال فيكتور بيتيك، نائب الرئيس والقائد في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لأعمال الحلول المعيارية المتكاملة في فيرتف: "نحن ملتزمون بايجاد حلول مبتكرة يُمكن أن تساعد في تقليل البصمة الكربونية لمراكز البيانات من خلال استخدام مواد وعمليات بناء صديقة للبيئة.

ومن خلال دمج مواد من مصادر متجددة، يعمل TimberModعلى تحسين البيئة وكفاءة التشغيل لعملائنا من خلال تقديم حل أكثر صداقة للبيئة دون التأثير على الأداء.

وتم الكشف عن Vertiv™ TimberMod في المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة فيرتف مؤخراً بعنوان "فيرتف تقود الابتكار 2023: ثورة المعايير الجاهزة"، وهو أحدث إضافة إلى مجموعة متنامية من حلول المعايير الجاهزة (PFM) القياسية والقابلة للتخصيص. إن مرونة حلول فيرتف الجاهزة تجعلها خيارًا مثاليًا لمراكز البيانات من كافة الأحجام، بدءًا من الصغيرة والمتوسطة وحتى فائقة النطاق، مما يوفر قابلية التوسع والقدرة على التكيف بما يتماشى مع النمو الديناميكي للشركات. وتُعد سهولة النشر والمرونة من الميزات الأساسية، مما يضمن أن يتمكن العملاء من توسيع قدرات مركز البيانات بسلاسة.

علاوة على ذلك، تقدم فيرتف خدمات شاملة لتسهيل النشر السريع وتعزيز العمليات الفعالة. ويشمل هذا الدعم التكليف والصيانة المستمرة والمراقبة عن بعد والتدريب، مما يعزز التزام الشركة في تقديم حل شامل للعملاء.

للمزيد من المعلومات حول Vertiv TimberMod وحلول مراكز البيانات الأخرى من فيرتف، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني Vertiv.com أو اتصل بممثل فيرتف المحلي لديك. للحصول على أصول المحتوى من المؤتمر الصحفي لشركة فيرتف حول حلول المعايير الجاهزة، يُرجى استخدام هذا الرابط.

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نبذة عن شركة فيرتف" - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com.

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