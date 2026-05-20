القاهرة، مصر : في خطوة نوعية تدعم تسارع وتيرة التحول الرقمي بقطاع النقل، أعلنت شركة فوري، الرائدة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني في مصر، عن إطلاق خدماتها على تطبيق "طريقي" بهدف توفير منظومة رقمية متطورة لتحصيل رسوم الطرق السريعة، بما يسهم في تحسين كفاءة البنية التحتية للنقل وتقديم تجربة أكثر سلاسة للمواطنين.

وتتيح المنظومة الجديدة على تطبيق "طريقي" المنصة الإلكترونية المتطورة للسيارات الملاكي والنقل تجربة رقمية متكاملة؛ حيث يتيح للأفراد مالكي المركبات إمكانية إنشاء حسابات شخصية وإدارتها وشحنها بسهولة عبر قنوات دفع متعددة. ولتفعيل الخدمة، يتم ذلك من خلال الخطوات التالية :

يمكن للأفراد مالكي المركبات إنشاء حسابات جديدة عبر التطبيق الإلكتروني (طريقي) أو المنصة الرقمية المخصصة لذلك يتم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات من خلال التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات خاص بالشركة الوطنية للطرق.

3. عند عبور المركبات، يتم خصم رسوم المرور من خلال منظومة إلكترونية تعتمد على الكاميرات وأجهزة القراءة الذكية للتعرف على المركبات وتسجيل قيمة العبور دون أي تعاملات نقدية

4. تمر المركبات عبر الحارات المخصصة للتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر، مع خصم قيمة العبور تلقائيًا من رصيد العميل مما يلغي تماماً الحاجة إلى التعاملات النقدية ويحقق أعلى معايير الدقة والسرعة في إدارة حركة المرور على الطرق.

وتستهدف تلك الخطوة إحداث طفرة في منظومة التحصيل عبر تقليل زمن الانتظار عند بوابات التحصيل والحد من التكدسات المرورية، وذلك من خلال اعتماد حلول تكنولوجية تتيح العبور دون توقف. ويأتي هذا المشروع القومي تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لبناء منظومة نقل ذكية تعتمد على الرقمنة لتعزيز كفاءة التشغيل والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية المقدمة على الطرق السريعة.

وتلعب "فوري" دورًا محوريًا في إنجاح هذه المنظومة عبر تمكين عمليات شحن الرصيد لقطاع السيارات الملاكي من خلال شبكتها الواسعة التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية من خلال كود الخدمة المخصص للشحن (55501) ، بالإضافة إلى إتاحة الشحن من خلال تطبيق ماي فوري، وتوفير خيارات دفع متعددة تشمل البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية والرقم المرجعي للدفع النقدي عبر تطبيق طريقي. كما يعكس هذا الدور التزام الشركة بتقديم حلول دفع رقمية مرنة وآمنة تلبي احتياجات المستخدمين اليومية وتواكب تطور أنماط الاستهلاك الرقمي.

من جانبه، صرّح المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة "فوري" قائلا: "نفخر بالمساهمة في هذا المشروع الوطني الذي يمثل نقلة حضارية في تطوير منظومة إدارة وتشغيل الطرق في مصر. إن هذه الشراكة تجسد إيماننا بضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص لتقديم حلول تكنولوجية تسهّل حياة المواطنين وتدعم ركائز التحول الرقمي". وأضاف: "نسعى دومًا لترسيخ مكانة «فوري» كمُمكّن رئيسي للاقتصاد الرقمي عبر تقديم خدمات مالية مبتكرة وسريعة، وهذا المشروع هو ترجمة عملية لرؤيتنا في تحويل التحديات اليومية إلى تجارب رقمية بسيطة وعالية الكفاءة".

تعد هذه الشراكة نموذجًا رائدًا للتعاون الاستراتيجي الذي يدعم توجه الدولة نحو مجتمع "أقل اعتمادًا على النقد" ويعزز من جهود الشمول المالي. كما تعكس التزام الأطراف المشاركة بتبني أحدث التقنيات العالمية لتحسين جودة الحياة اليومية، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.

عن شركة فوري:

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وتُعد الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيًا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة نحو 53.8 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا من خلال ما يقرب من 396 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا. للمزيد، يرجى زيارة : www.fawry.com

