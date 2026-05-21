أطلقت شركة فورتينت ، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني ، والتى تقود دمج الشبكات والأمن السيبرانى، قدرات جديدة لتعزيز بوابة أمن الذكاء الاصطناعي (FortiAIGate)، بالاعتماد على البنية التقنية ومنصات الذكاء الاصطناعي من شركة إنفيديا (NVIDIA)، في خطوة تستهدف تمكين المؤسسات من تأمين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأعباء العمل المرتبطة بها، والبيانات الحساسة، والوكلاء الذاتيين، في الوقت الفعلي داخل مراكز البيانات والبيئات السحابية.

ويأتي هذا التطور في ظل التوسع المتسارع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، بالتزامن مع تنامي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء الذاتيين في البيئات التشغيلية، فضلاً عن تصاعد متطلبات الحوكمة الرقمية، وسيادة البيانات، وحماية البنية التحتية التقنية الحيوية.

حماية ذكية

ويهدف الحل المشترك إلى تمكين المؤسسات من تطوير التطبيقات القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرها وتوسيع نطاقها بأمان، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية ومستويات الأداء.

كما يوفر FortiAIGate حماية مباشرة داخل مسار البيانات بين التطبيقات والنماذج الذكية، بما يمنح المؤسسات رؤية تشغيلية شاملة ومراقبة لحظية، إلى جانب حماية عالية الأداء بزمن استجابة منخفض، بما يتناسب مع البيئات الحساسة والقطاعات ذات المتطلبات التشغيلية المعقدة.

وفيما يتعلق بحماية بيئات الذكاء الاصطناعي، يطبق الحل ضوابط أمنية متقدمة على النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) أثناء التشغيل الفعلي، إلى جانب تأمين المنظومة المحيطة بها، بما يشمل خوادم بروتوكول سياق النماذج (MCP) ووكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تشغيل التطبيقات الذكية ضمن بيئات أكثر أمانًا واستقرارًا.

سيادة رقمية

ويدعم الحل المؤسسات في تطوير وإدارة حلول الذكاء الاصطناعي باستخدام بنيتها التحتية وبياناتها الداخلية وكوادرها التقنية، بما يعزز الامتثال للأنظمة المحلية والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات.

كما يتيح الاستفادة من نماذج السلامة "NVIDIA Nemotron" لمراقبة التفاعلات بين المستخدمين والأنظمة الذكية، وتحليل المدخلات والاستجابات الفعلية المرتبطة بالأنشطة المشبوهة.

وحول متطلبات سيادة البيانات، يتيح الحل للمؤسسات تقليل الاعتماد على مزودي الذكاء الاصطناعي الخارجيين، مع الإبقاء على البيانات المستخدمة في التدريب والاستدلال داخل الحدود الوطنية، بما يدعم الخصوصية، والأمن الوطني، والاستقلال التقني، مع الالتزام باللوائح التنظيمية الخاصة بحماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR)، خاصة في القطاعات عالية التنظيم.

ثقة صفرية

ويعتمد FortiAIGate على نموذج انعدام الثقة (Zero Trust) لتأمين بيئات الذكاء الاصطناعي، من خلال إدارة حركة البيانات الخاصة بالنماذج الذكية، وفرض ضوابط صارمة على المدخلات والمخرجات، بما يشمل الحماية من هجمات حقن الأوامر (Prompt Injection Attacks) ، والحد من إساءة استخدام النماذج اللغوية الكبيرة، ومنع تسرب البيانات الحساسة، وتصفية المحتوى الضار أو غير المصرح به.

كما يعزز الحل فهم السياق التشغيلي للنماذج الذكية، بما يرفع موثوقية القرارات والإجراءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويضمن توافقها مع السياسات الأمنية والأطر التنظيمية المعتمدة.

تكامل مؤسسي

وفي هذا السياق، قال جون ويتل، الرئيس التنفيذي للعمليات في فورتينت: "إن تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات يجعل الأمن السيبراني عنصرًا أساسيًا في دعم هذا التحول، موضحًا أن التعاون مع إنفيديا يهدف إلى مساعدة المؤسسات على تأمين بيئات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز أدائها، والحفاظ على الكفاءة التشغيلية، إلى جانب ضبط التكاليف والامتثال لمتطلبات سيادة البيانات".

وأضاف ويتل، أن FortiAIGate يجمع بين منصة الأمن السيبراني الموحدة من فورتينت "Fortinet Security Fabric" وقدرات الحوسبة عالية الأداء لدى إنفيديا، بهدف مواجهة التهديدات الرقمية، بدءًا من المدخلات الخبيثة والأوامر الضارة وصولًا إلى مخاطر تسرب البيانات، دون التأثير على سير العمل أو أداء التطبيقات.

أمن لحظي

من جانبه، قال جاستن بويتانو، نائب رئيس منصات الذكاء الاصطناعي المؤسسية في إنفيديا ، إن التحول المتسارع نحو وكلاء الذكاء الاصطناعي يعزز الطلب على منصات الحوسبة المؤسسية الآمنة وعالية الأداء، مشيرًا إلى أن دمج FortiAIGate مع منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بإنفيديا يوفر نموذجًا أمنيًا قائمًا على مبدأ انعدام الثقة ، إلى جانب حوكمة أمنية لحظية تساهم في تقليص مساحة التهديدات وتسريع الاستجابة للمخاطر.

أداء متقدم

ويستفيد حل FortiAIGate من البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي لدى إنفيديا، بما يشمل وحدات معالجة الرسومات "NVIDIA Blackwell" ومنصة "NVIDIA Hopper"، إلى جانب إطار العمل "NVIDIA Dynamo" المخصص لعمليات الاستدلال.

ويساهم هذا التكامل في تشغيل التطبيقات الذكية بكفاءة عالية، مع تحسين الأداء مقابل التكلفة، عبر خفض استهلاك الطاقة، وتقليل الحاجة إلى أجهزة إضافية ، إلى جانب تحرير موارد وحدات المعالجة المركزية (CPU) لأعباء العمل التشغيلية الأساسية داخل المؤسسات.

كما يدعم الحل تقنية "NVIDIA Multi-Instance GPU" التي تتيح تقسيم موارد المعالجة وعزل الأعطال المختلفة، بما يعزز استقرار الأداء وجودة الخدمة في البيئات المؤسسية واسعة النطاق.

نشر مرن

وحول مرونة التشغيل، يدعم FortiAIGate خيارات نشر متعددة تشمل البيئات المحلية داخل مقرات المؤسسات، والسحابة، والبيئات الهجينة، والحوسبة الطرفية، مع إدارة مركزية وحماية موحدة عبر مختلف البيئات التشغيلية.

كما يتوافر بعدة نماذج تشغيل تشمل الأجهزة الفعلية المدعومة بوحدات معالجة الرسومات لمراكز البيانات، والأجهزة الافتراضية، وحاويات التشغيل المعتمدة من إنفيديا، بما يمنح المؤسسات مرونة تقنية تتوافق مع احتياجاتها التشغيلية والتنظيمية.

ويساعد النشر المباشر بين التطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي على تلبية متطلبات سيادة البيانات، مع الحفاظ على اتساق الحماية عبر مختلف البيئات.

قيمة تشغيلية

ويوفّر الحل مستويات حماية عالية الإنتاجية مع استهلاك أقل للموارد والطاقة مقارنة بالحلول التقليدية المعتمدة على وحدات المعالجة المركزية، بما يتيح للمؤسسات تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بزمن استجابة منخفض مع الحفاظ على مستويات الأداء.

كما يساهم في تحسين الأداء مقابل التكلفة، ورفع العائد على الاستثمار، وخفض إجمالي تكلفة الملكية، بما يدعم التوسع الآمن في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل بيئات الأعمال.

تحول تقني

يعكس هذا التطور تسارع التحول في سوق الأمن السيبراني نحو حلول متخصصة لحماية منظومات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتوسع فيه المؤسسات في استخدام التطبيقات الذكية ضمن العمليات التشغيلية، والتحليلات المتقدمة، وخدمات الأتمتة.

كما يعزز التعاون بين فورتينت وإنفيديا توجه الأمن منذ التصميم (Secure-by-Design)، من خلال دمج الحماية السيبرانية والامتثال التنظيمي في صميم البنية التقنية، بما يدعم بناء بيئات ذكاء اصطناعي أكثر أمانًا وموثوقية.

-انتهى-

#بياناتشركات