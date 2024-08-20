· بلال زهران: ستوفر الشراكة دعمًا شاملًا لأصحاب المطاعم وتقديم برنامج ولاء مصمم خصيصًلا لتلبية احتياجات العملاء

·محمود عبدالسلام: سنعمل على تقديم مجموعة واسعة من العروض لخدمة عملائنا وتمكين أصحاب المطاعم من إدارة أعمالهم بكفاءة وفعالية

القاهرة: وقعت شركة فودكس، الرائدة في حلول إدارة المطاعم والمدفوعات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية شراكة مع شركة «وفرها» ، الرائدة في تقديم العروض والتخفيضات في المنطقة، بهدف دمج نظام قراءة كوبونات وعروض وفرها داخل نظام إدارة المطاعم من فودكس لأول مرة في القطاع، مما سيقدم لأصحاب المطاعم تجربة سلسة وسريعة ويساهم في تبسيط العمليات الرقمية لمطاعمهم.

وقع عقد الشراكة كل من بلال زهران، المدير العام لشركة فودكس فى مصر، ومحمود عبدالسلام،رئيس القطاع التجارى لشركة وفرها، بحضور عدد من مسؤولي الشركتين. ويأتي هذا التعاون في إطار حرص كل من فودكس ووفرها على تقديم أفضل تجربة لمقدمي الخدمة والعملاء، ودفع النمو في قطاع المطاعم والكافيهات في مصر، ورقمنة القطاع من خلال توفير حلول رقمية شاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

وبموجب هذه الشراكة سيتم تقديم خصومات خاصة وعروض ترويجية حصرية مخصصة بناءً على تفضيلات عملاء فودكس وأبليكشن وفرها. كما ستعمل الشراكة على تسهيل عملية استرداد الكوبونات واستبدال نقاط الولاء على الفور لعملاء المطاعم، وذلك من خلال أنظمة فودكس لتحقيق الكفاءة التشغيلية، بما يمكن أصحاب المطاعم من متابعة أداء مبيعاتهم بسهولة والحصول على تقارير تساعدهم في تعزيز عملياتهم بالإضافة إلى زيادة ولاء عملائهم والاحتفاظ بهم.

قال بلال زهران، المدير العام لشركة فودكس فى مصر: "متحمسون للشراكة مع أبليكشن وفرها لتقديم تجربة هي الأولى من نوعها في هذا القطاع وهو ما سيوفر دعمًا شاملًا لأصحاب المطاعم. نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا ونعمل على مواصلة تقديم حلول وتقنيات مبتكرة في عمليات إدارة المطاعم، لدفع وتعزيز نمو قطاع المطاعم والكافيهات في مصر."

وأعرب محمود عبدالسلام، رئيس القطاع التجارى لشركة وفرها، عن سعادته بالتعاون مع شركة فودكس فى مصر، لافتاً إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة إيجابية للنهوض بقطاع المطاعم في مصر، وتمكين أصحاب المطاعم من تحسين كفاءة أعمالهم وزيادة الإيرادات، وخلق تجربة عملاء أفضل. وقال: "سنعمل معاً على تقديم مجموعة واسعة من العروض لخدمة عملائنا.

والجدير بالذكر أن فودكس هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المطاعم والدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تساعد شركة فودكس في مصر في تمكين مجموعة من العلامات التجارية المتميزة في قطاع المطاعم والمقاهي على التحكم في جميع عملياتها المختلفة في أي وقت ومن أي مكان.

نبذة عن فودكس فى مصر:

فودكس هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المطاعم والدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع نظام 360 SaaS البيئي المبتكر مما يجعلها الرائدة إقليمياً في قطاع المطاعم والمقاهي. تعمل فودكس في مصر منذ عام 2020 واستطاعت تحقيق نمو كبير في حجم عملياتها يصل إلى 3 أضعاف على أساس سنوي. تساعد شركة فودكس في مصر في تمكين مجموعة من العلامات التجارية المتميزة في قطاع المطاعم والمقاهي على التحكم في جميع عملياتها المختلفة في أي وقت ومن أي مكان. تتمثل رؤية الشركة في بناء نظام متكامل لإدارة المطاعم يمكّن أصحابها من إدارة عملياتهم بسلاسة وتنمية أعمالهم. وتتمثل مهمتها في تمكين أصحاب المطاعم والتجار من خلال نظام نقاط البيع وإدارة مطاعم شامل وقائم على

السحابة لإثراء عملياتهم. تقدم شركة فودكس فى مصر خدماتها لجميع أنواع المطاعم ، بدءًا من المطاعم التقليدية، والمقاهي، ومطاعم الخدمة السريعة، والمخابز، وعربات الطعام، وحتى المطابخ السحابية، وتجار التجزئة الصغار غير العاملين في مجال المطاعم. نجحت منصة فودكس منذ إنشائها في المملكة العربية السعودية في عام 2014 في معالجة أكثر من 6 مليارات طلب من خلال المنصة، وجمعت مبلغًا قياسيًا قدره 170 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل الاستثماري الثالثة مما يجعلها واحدة من شركات SaaS الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نبذة عن وفرها فى مصر:

تأسست شركة وفرها في جمهورية مصر العربية وتم إطلاقها في أكتوبر 2012 كأول أبليكيشن ومنصة رائدة لتوفير كوبونات مخفضة للعملاء في مختلف المجالات بما في ذلك المأكولات والمشروبات، الترفيه، الصحة والجمال، الفنادق والمنتجعات، كما يوفر ايضاً خدمات دفع الفواتير وحجز تذاكر الاتوبيسات وكل ما يخص احتياجات العملاء في حياتهم اليومية وبدون أي رسوم اشتراك.

على مدار الـ 12 عامًا الماضية، فأن أبليكشن وفرها يعتبر التطبيق الأول لتلبية احتياجات العملاء اليومية. ومع بداية الربع الثالث من عام 2024، ستبدأ وفرها بالتوسع إقليمياً في الشرق الأوسط من خلال السوق السعودي.

وتهدف وفرها إلى توسيع مجالاتها من خلال إضافة خدمات جديدة مثل دفع الفواتير التي تمكن المستخدمين من دفع جميع فواتيرهم إلى جانب شراء القسائم من خلال الابليكيشن، كل ذلك من خلال ابلكيشن واحد باستخدام أكثر من 10 وسائل دفع بما في ذلك البطاقات البنكية والتقسيط "الخدمات المصرفية وغير المصرفية" ومحافظ الهاتف المحمول "الخدمات المصرفية والمشغلين".

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا