الاتفاق يشمل عمليات التحديث الأساسية ودعم قدرات الشبكة وتوسيع نطاقها وتعزيز الموثوقية وتحسين الخدمات والكفاءة التشغيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت فودافون قطر مؤخرًا عن إبرام اتفاقية مع شركة نوكيا لتحديث شبكتها على مستوى الدولة، بما يُمكّنها من تقديم خدمات شبكة الجيل الخامس للمستهلكين والشركات في جميع أنحاء قطر على نطاق أسرع وأكثر أمانًا ومرونةً، إلى جانب تجهيز الشبكة لابتكارات الجيل القادم. ستُمكِّن هذه الاتفاقية فودافون قطر من الاستفادة من تقنيات نوكيا الشاملة في تحسين قدرات الشبكة، وتقليل زمن الانتقال بها، مع تسريع الوقت اللازم للوصول إلى الأسواق بفضل القدرات الجديدة، وتعزيز المرونة من خلال عمليات الأتمتة وإجراءات أمنية مُحسّنة.

في توسع كبير للشراكة بين الشركتين، ستعتمد "فودافون قطر" على حلول "نوكيا" التقنية الشاملة لتعزيز سعة الشبكة وتقليل زمن الاستجابة، مع تسريع عملية طرح القدرات الجديدة في السوق، وتعزيز المرونة من خلال الأتمتة وتدابير الأمان المحسّنة.

وفي ظل توقعات نمو بمعدل سنوي قدره 8.5% في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر حتى عام 2030، تلتزم فودافون قطر بتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال عالية السرعة بدعم من الاقتصاد الرقمي المتنامي في الدولة. وسيساعد هذا التعاون المشترك بين فودافون قطر ونوكيا على تطوير الشبكة من خلال توفير وصول ذكي لشبكات الألياف الضوئية ذات النطاق العريض، وتوفير عروض جديدة للشركات من خلال تقنية شرائح شبكات الجيل الخامس، وإتاحة بنية أساسية قابلة للتحديث باستمرار لمواكبة تطوّر التطبيقات الرقمية.

وبهذه المناسبة، صرَّح الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر، قائلاً: "تحرص فودافون قطر دومًا على اغتنام الفرص الجديدة والاستفادة من التقنيات الناشئة، في إطار التزامها بدفع عجلة التحوّل الرقميّ في الدولة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وسيُمكّننا العمل مع نوكيا من تطوير شبكتنا لتصبح أكثر مرونةً واستجابةً للاحتياجات المتطوّرة للعملاء والشركات. ومن خلال دمج الألياف الضوئية المتقدّمة والهواتف الجوالة وإمكانات الحوسبة السحابية، سنواصل تحديث شبكتنا لتكون أكثر ذكاءً وأمانًا، وقادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة، بدءًا من شبكات الواي فاي المنزلية ووصولاً إلى أحدث تكنولوجيا التطبيقات المركزية."

ومن جانبه، علَّق السيد راغاف ساغال، رئيس خدمات الحوسبة السحابية والشبكات في "نوكيا"، قائلاً: "يعكس هذا التعاون عمق وأهمية حزمة أعمالنا المشتركة وقوة شراكتنا مع فودافون قطر. فمن خلال التوسع المرن والموثوقية والأتمتة شبه الكاملة التي توفرها حلولنا المتطوّرة للشبكات الأساسية وذات النطاق العريض، ستعزز نوكيا مرونة الشبكة لتعطي مستوى أفضل من الخدمات، وستزود شريكنا بجميع الأدوات اللازمة لإدارة أصول شبكته بكفاءة أكبر وبمزايا أفضل،" مضيفًا "ومن المتوقع أن تعمل حلول برمجيات نوكيا الأساسية ومتعددة تطبيقات الحوسبة السحابية على توفير أتمتةً ومرونة وقابلية توسع عالية المستوى لشبكة فودافون قطر الأساسية ومتعددة مسارات الوصول."

تقدّم حلول نوكيا البرمجية للمركز السحابي متعدد السُّحب، بما في ذلك الحزمة الأساسية (Packet Core)، ونظام الشحن الموحد (Converged Charging)، ووظيفة تحليلات بيانات الشبكة (Networks Data Analytics Function)، والمبنية على أحدث تقنيات الحوسبة السحابية، مستوى عالٍ من الأتمتة والمرونة وقابلية التوسع لشبكة الوصول المتعدد الأساسية التابعة لفودافون قطر.

كما ستسهم برمجيات العمليات الرقمية من نوكيا (Nokia Digital Operations) في تسريع انتقال المشغل نحو شبكات ذاتية التشغيل بالكامل من خلال التنسيق الشامل (End-to-End Orchestration)، وأتمتة تقطيع شبكات الجيل الخامس (5G Slicing Automation)، وضمان الجودة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية وموثوقية قصوى.

وستُسهم عمليات التكامل التي تنفذها نوكيا للأتمتة عبر شبكات الإنترنت والبنية التحتية البصرية، باستخدام منصة خدمة الشبكة (NSP)، جنباً إلى جنب مع اتفاقية خدمات مدارة لمدة خمس سنوات لإدارة العمليات الأساسية، في تسريع إطلاق الخدمات، وخفض التكاليف، وضمان بنية شبكية مهيأة للمستقبل.

تشكل هذه التطورات مجتمعة معياراً جديداً في مسيرة التحول الرقمي الشامل في دولة قطر، وتؤكد مجدداً مكانة نوكيا كشريك تقني موثوق لمزودي الخدمات حول العالم.

حول فودافون قطر ش.م.ق.ع.

توفر فودافون قطر ش.م.ق.ع. ("فودافون قطر") مجموعة شاملة من الخدمات بما في ذلك الاتصال الصوتي، والرسائل النصية، والإنترنت، وخدمات الهاتف الثابت، وإنترنت الأشياء، وخدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر للأفراد والشركات على حدٍ سواء. وكانت الشركة قد بدأت أعمالها التجارية في عام 2009، وبلغ عدد عملائها 2.1 مليون عميل للاتصالات المتنقلة في 31 مارس 2025. وتتوسع البنية التحتية المتطورة لشبكة "فودافون قطر" لتغطي المواقع الرئيسية في الدولة عبر الألياف الضوئية، وشبكة الجيل الخامس 5G، إلى جانب منظومة رقمية واسعة النطاق، وهو ما سيسهم في تعزيز مسيرة النمو والازدهار بدولة قطر. وتترسخ رؤية "فودافون قطر" بعمق في مهمتها الرامية لربط أفكار اليوم بتكنولوجيا المستقبل عبر الابتكار الرقمي الرائد، وبأن تكون الخيار الأول للعملاء في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية. للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة موقعنا www.vodafone.qa.

نبذة عن نوكيا

نحن، في نوكيا، نبتكر التكنولوجيا التي تساعد العالم على العمل معًا. وبصفتنا شركة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي بين الشركات، تتميز شركتنا بشبكاتها الرائدة التي تشعر وتفكر وتتصرف من خلال الاستفادة من عملنا عبر الشبكات المتنقلة والثابتة والشبكات السحابية. بالإضافة إلى ذلك، تحقق شركتنا قيمةً ملموسةً من خلال الملكية الفكرية والأبحاث طويلة الأمد، التي تقودها مختبرات نوكيا مثل (Nokia Bell Labs) الحائزة على جوائز، والتي تحتفل بمرور 100 عام من الابتكار. وبفضل هياكلها المفتوحة التي تتكامل بسلاسة مع أي منظمة، تُتيح شبكاتنا عالية الأداء فرصًا جديدةً لتحقيق الربح وتوسيع نطاق الأعمال. ويثق مقدمو الخدمات والشركات والشركاء في جميع أنحاء العالم في تقديم شركة نوكيا لشبكات آمنة وموثوقة ومستدامة اليوم، ويعملون معنا لإنتاج الخدمات والتطبيقات الرقمية الخاصة بالمستقبل.

-انتهى-

#بياناتشركات