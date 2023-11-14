يفتتح الفندق الجديد أبوابه في وسط الخليج التجاري في دبي، ليقدّم لضيوفه 327 غرفة أنيقة ومعاصرة إضافة إلى عدد من المطاعم الشهية

بمناسبة الافتتاح، يقدّم الفندق الفاخر من فئة الأربع نجوم عرضًا افتتاحيًا بقيمة 409 دراهم إماراتية للغرفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت عن افتتاح أبوابه رسمياً للضيوف، وذلك على ضفاف قناة دبي الخلابة، في منطقة الخليج التجاري، أحد أكثر الأحياء الحيوية في دبي. وسيقدّم هذا الفندق المعاصر من فئة الأربع نجوم عددًا من الأجنحة والغرف الأنيقة المطلّة على قناة دبي وأفقها، إلى جانب مجموعة من المطاعم الشهية ومسبح أنيق على السطح، ما يضمن للضيوف إقامة مثالية وسط ملاذ معاصر.

ويشكّل فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت ثالث فنادق علامة ذا فيرست كوليكشن في دبي، وذلك في أعقاب الافتتاح الناجح لفندقي ذا فيرست كوليكشن بيزنس باي وذا فيرست كوليكشن جميرا فيليدج سيركل.

وبمناسبة الافتتاح، قال روب بيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ذا فيرست جروب: "يسعدنا أن نعلن عن افتتاح فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت، الإضافة الجديدة والمميّزة إلى محفظة فنادقنا في دبي. وباعتباره ثالث فنادق العلامة التجارية، سيجمع ذا فيرست كوليكشن وترفرونت بين جوهر المدينة النابض بالحياة والتصميم الحديث والملهم، ما يوفّر وجهة محلية جديدة ستصبح بلا شك خيارًا مفضلًا للسكان المحليين وزوّار المدينة على حد سواء".

هذا ويقع الفندق الجديد على بُعد مرمى حجر من عدد من المناطق الحيوية في دبي، بما في ذلك وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي وجميرا، مما يسمح للضيوف بالوصول بسهولة إلى قلب المدينة النابض بالحياة. كذلك، يقدّم فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت لضيوفه خدمة نقل مجانية إلى كل من مول الإمارات ودبي مول.

الغرف والأجنحة

يضمّ الفندق الأنيق 327 غرفةً وجناحًا تمّ تصميمها مع التركيز على عناصر الراحة والأناقة والخصوصية، لتكون ملاذًا هادئًا يرتاح فيه الضيوف ويسترخون طوال فترة إقامتهم. وتلبيةً لاحتياجات مختلف الضيوف ومتطلّباتهم، ستتنوّع فئات الغرف ما بين ديلوكس، وبريميير، وأجنحة إكزيكيوتيف، وغرف أكسيسابل (لأصحاب الهمم).

وتمتاز هذه الغرف بمساحاتها الفسيحة وبالضوء فيها، وذلك بفضل نوافذ كبيرة من الأرض إلى السقف وشرفات واسعة تطلّ على قناة دبي الخلابة وأفقها الساحر. تأتي هذه الغرف بألوان محايدة مثل الأبيض والرمادي الداكن، وتتناغم بشكل أنيق مع اللونين الأزرق والأحمر النابضين بالحياة، مما يعكس تأثيرًا رائعاً في الفندق المعاصر الجديد.

المطاعم الراقية

على نحو آخر، يعتزم فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت إضفاء المزيد من الذوق والنكهات الشهية على عالم الطهي المتطوّر في دبي، لا سيّما أنّ الضيوف سيجدون في الفندق مقهى ومخبز ريزن الحرفي المتواجد في الطابق الأرضي، والذي يعتبر الوجهة المثالية للمخبوزات الطازجة والحلويات. فما بين الكرواسون الهش، مثل كرواسون ريزون سوبريم، والدوناتس اللذيذة والسندويشات والسلطات الشهية، يعد مقهى ومخبز ريزن ضيوفه بتذوّق نكهات شهية ومبتكرة.

كذلك، يفخر لوكال، مطعم الفندق المفتوح أمام الضيوف على مدار اليوم، بتقديم الأطباق الأصيلة المحضّرة من مكوّنات محلية ومستدامة، مع قائمة طعام عالمية انتقائية تضم بعضًا من الأطباق المفضلة للجميع، بما في ذلك سلطة الكرنب بالكينوا، والقريدس النمري الخليجي، وفيليه التونة المحمّر بالسمسم، وبراوني الشوكولاتة بالكراميل، وغيرها من الأطباق الشهية. وعليه، سيستمتع الضيوف بأشهى النكهات مع صحبة جيّدة وسيقضون وقتًا رائعًا قبالة إطلالات غير منقطعة على قناة دبي من وسط تراس واسع. ويمكنهم أيضًا زيارة مطعم لوكال في الطابق الأرضي في الفندق، حيث تنتظرهم وجهة مثالية للعمل أو لتوطيد علاقاتهم الاجتماعية أو حتى الاسترخاء.

أمّا للراغبين في الاستمتاع بغروب الشمس أو الاسترخاء قرب المسبح، فما من وجهة أمثل من ركن المشروبات قرب المسبح على سطح الفندق. فهو يقدّم مجموعة رائعة من الوجبات الخفيفة والمشروبات للتلذّذ بها قرب المسبح، مثل السلطات والسندويشات والأطباق والوجبات اللذيذة التي يمكن مشاركتها، وهذا ما يضمن تلبية جميع الأذواق والتفضيلات.

مرافق العافية

إلى جانب الغرف والأجنحة الفسيحة والمطاعم الراقية، يضم الفندق الجديد واحدًا من أكثر المسابح الخلابة في المدينة. ويقع المسبح الخارجي على السطح، ويوفر إطلالات بانورامية غير منقطعة على برج خليفة الشهير والواجهة البحرية المذهلة في دبي، ما يجعله مكانًا لا بد من زيارته للراغبين في الاستمتاع بأشعة الشمس في موقع أنيق ومغاير.

ويضم الفندق أيضًا مركز لياقة بدنية مجهّزًا بالكامل، ما يجعله المكان المثالي للراغبين في الحفاظ على رشاقتهم أثناء إقامتهم. أمّا الراغبين في الاستمتاع بقسط من الراحة والاسترخاء، فما من وجهة أمثل من السبا الهادئ الذي يقدّم مجموعة متنوّعة من العلاجات الفاخرة التي تبث في الضيوف الانتعاش والطاقة.

أمّا للضيوف الباحثين عن الاستمتاع بأشعة الشمس، فيقدّم فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت خدمة النقل من نادي سالونا الشاطئي في بلقيس ريزيدنس نخلة جميرا، حيث يمكن الاسترخاء في نادي شاطئي مستوحى من البحر الأبيض المتوسط، وذلك مع كراسي تشمّس مريحة وكابانات خاصة حصرية ومسبح واسع، بالإضافة إلى إمكانية الوصول المباشر إلى شاطئ خاص ومناظر ساحلية خلابة. ويمكن للضيوف الاستفادة من هذا العرض مقابل 200 درهم إماراتي، مع استرداد نصف المبلغ أي 100 درهم إماراتي لشراء ما يحلو لهم من قائمة الطعام في سولونا.

العرض الافتتاحي

أخيرًا وليس آخرًا، واحتفالًا بالافتتاح المرتقب، يقدّم فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت لضيوفه ممن يحجزون إقاماتهم بين 11 و30 نوفمبر عرضًا لا يفوّت ويخوّلهم الإقامة في الفندق بأسعار تبدأ من 409 دراهم إماراتية لا غير. ويمكن للمستفيدين من العرض تمديد إقاماتهم حتى 20 ديسمبر 2023.

وفي الختام، يسرّ فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت أن يرحّب بالضيوف وسط ملاذ جديد ورائع، داعيًا إياهم لاستكشاف خيارات الطعام الواسعة والاستمتاع بمرافق العافية المتوفرة فيه، فضلًا عن عيش معاني الرفاهية المترفة وسط حي الخليج التجاري المزدهر.

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نبذة عن فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت

فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت، هو عبارة عن فندق حضري معاصر يقع قبالة الواجهة البحرية في منطقة الخليج التجاري في دبي يقدّم لضيوفه إقامة تدمج ما بين الراحة والأناقة. ويتّخذ فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت من ضفاف قناة دبي المائية الساحر موقعاً له، ما يجعله بالتالي مركزًا حيويًا لكل من المسافرين والمستكشفين المحليين.

ويضمّ الفندق 327 غرفةً وجناحًا تمتاز كلّ منها بأثاث أنيق وشرفات خاصة تطلّ على قناة دبي الشهيرة أو مناظر المدينة الساحرة. وتتنوّع فئات الغرف ما بين ديلوكس وبريميوم، وأجنحة إكزيكيوتيف، وغرف أكسيسابل (لذوي الهمم)، ما يضمن تلبية مختلف تفضيلات الضيوف.

كذلك يقدّم الفندق مجموعة متنوعة من تجارب تناول الطعام، بما في ذلك مطعم وركن مشروبات لوكال الذي يقدّم أطباقًا عالمية وموسمية ويركز على الاستدامة، و" مقهى ومخبز ريزن الحرفي" الذي يختصّ بالحلويات الكلاسيكية، و"ركن المشروبات قرب المسبح على سطح الفندق" وخيار تناول الطعام في الغرف. هذا وتشمل المرافق الأخرى مسبحًا على السطح وسبا ومركزًا للياقة البدنية. علاوة على ذلك، يقدّم الفندق لضيوفه فرصة الدخول مجانًا إلى نادي سالونا الشاطئي المستوحى من البحر الأبيض المتوسط ​​في نخلة جميرا، فضلاً عن خدمات النقل المجانية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الفندق يولي أهمية قصوى للسياحة المستدامة، حتّى أنّه قد شرع بالفعل في تنفيذ مختلف المبادرات الآيلة لتقليل انبعاثات الكربون، بما في ذلك استبدال جميع زجاجات المياه البلاستيكية ببدائل أكثر صديقة للبيئة وتبني التوثيق الرقمي بهدف الحد من استهلاك الورق.

نبذة عن علامة ذا فيرست كوليكشن

أبصرت علامة ذا فيرست كوليكشن النور في العام 2021 باعتبارها علامة تجارية للضيافة توظّف قوى محفظتها من الفنادق الحائزة على جوائز ومطاعمها المبتكرة ووجهاتها الترفيهية، مجتمعةً، في سبيل خدمة ضيوفها. واليوم، ها هي العلامة تخطو خطوتها التالية نحو عالم تطوّر مطوّري الفنادق المتكامل، لتضع بالتالي معيارًا جديدًا للإقامات ميسورة التكلفة إنّما الأنيقة في سوق فنادق نمط الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.thefirstcollection.ae