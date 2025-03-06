الدوحة، قطر: افتتحت فنادق حياة فندق أنداز الدوحة، أول فندق يحمل بصمة علامة أنداز المتخصّصة في أسلوب الحياة في قطر، ليكون بذلك الفندق الثالث للعلامة في المنطقة بعد افتتاح فنادقها في دبي وأبوظبي.

يقع فندق أنداز الدوحة الذي طال انتظاره في منطقة الخليج الغربي وعلى بعد أقلّ من 20 دقيقة بالسيارة من مطار حمد الدولي، ما يجعل منه بوابة لاستكشاف معالم المدينة وأشهر مواقعها الثقافية والسياحية مثل سيتي سنتر مول الدوحة، ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وسوق واقف، والحي الثقافي كتارا وغيرهم من المعالم الثقافية والسياحية.

يضمّ الفندق 256 غرفة للضيوف، من بينها 32 جناحًا عاديًا و4 أجنحة ملكية، بالإضافة إلى 56 شقة فندقية تتنوّع ما بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم للضيوف الباحثين عن خيارات الإقامة الطويلة. كذلك، يقدّم الفندق ثلاثة مفاهيم مميّزة لتجارب تناول الطعام من خلال مطعم ذا سولت رود الذي افتتح أبوابه رسميًا، ومطعم مستر آند مسز هوكر ومطعم مامبل جانغل المرتقب افتتاحهما خلال الأشهر القادمة.

وفي هذا السياق، قال ستيفن أنسيل، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة حياة: "يسرّنا أن نطلق إحدى علاماتنا التجارية المتخصّصة في أسلوب الحياة في قطر ونفتتح فندق أنداز الدوحة، يعتبر الفندق الجديد علامة فارقة مشوّقة لمحفظة حياة المتنامية، حيث يمثّل ثالث فنادق أنداز في منطقة الشرق الأوسط".

من جهته، قال جعفر أبو باجي، المدير العام في فندق أنداز الدوحة: "يسرّنا أن نطلق علامة أنداز في الدوحة، باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة في البلاد. لقد تعاونّا مع مجموعة من الفنانين المحليين لتكريم التراث الذي تغتني به قطر، ونتطلّع لاستقبال الضيوف ليختبروا مستوى جديدًا من الضيافة الفاخرة في المدينة".

المفهوم والتصميم

يجسّد فندق أنداز الدوحة بكل أناقة الثقافة التقليدية ويحتفل بأصالة المدينة من خلال بعض التفاصيل الفاخرة والفريدة في تصميمه. فعلى سبيل المثال، يعكس المزيج الراقي بين ألوان الذهبي والذهبي الوردي والبرونزي ثروات المنطقة وإسهاماتها الكبيرة في عالم الفنون، فيما يكرّم اللون العنابي الرائع العلم القطري.

يحمل تصميم الفندق توقيع شركة "برايم روبينز" (Brime Robbins)، ويتميّز بمدخل مقفل مذهل يستقبل الضيوف في مساحة غامرة تنتشر عبرها مصابيح الأضواء بألوان متغيّرة لتعكس تعدّد أو تنوّع المناظر الطبيعية في الدوحة. كما تشهد المظلة مركز الصدارة في بهو الفندق الأنيق، وتستحضر إلى الذاكرة تصميم نسج السدو التقليدي في قطر. كذلك، سيجد الضيوف نسخة من "برج الحمام" التقليدي في كاتارا، تكريمًا لاستخدام الطيور الرسولية خلال الحقبات الماضية. أمّا الأبواب الخشبية المزخرفة ذات المقابض المصمّمة خصيصًا على شكل عصي المشي العربية، فتشير إلى ماضي المنطقة البدوي، فيما يستمدّ السجاد المستوحى من المياه عبر الممرات إلهامه من ساحل الدوحة المذهل. وتستمرّ رحلة الاستكشاف في جميع أنحاء الفندق من خلال تفاصيل يقع عليها الضيوف في كل زاوية، وأبرزها بلاط الفسيفساء الهندسي والمنسوجات التقليدية وأعمال الخط والفنون المبتكرة.

غرف الضيوف والأجنحة

يضمّ فندق أنداز الدوحة 312 غرفة وجناحًا وشقة متوزّعة على 26 طابقًا ومصمّمة خصيصًا لتجسّد التراث والتقاليد القطرية بديكورات عصرية. ومن خلالها، يرحّب الفندق بضيوفه وسط أجواء فاخرة ومريحة ويتيح لهم فرصة الاستمتاع بمعالم المدينة النابضة بالحياة. في الواقع، تتنوّع الإطلالات ما بين البحر أو المدينة، وتضمّ جميع خيارات الإقامة حمامات واسعة بمساحة 19 مترًا مربعًا مع حوض استحمام. كذلك، تشمل جميع الغرف ركن صغير للمشروبات والعديد من المرافق ووسائل الراحة الصديقة للبيئة. أمّا المفاجأة، فهي ما سيجده الضيوف من وسائد منقوشة مصمّمة بتقنية النسيج القطرية "السدو" وكرات قزحية الألوان وأحجار محلية وأشكال ملوّنة.

الشقق الفندقية

يضمّ فندق أنداز الدوحة مجموعة من 56 شقة فندقية واسعة تضمن جميعها الإحساس بالراحة المنزلية وسط مساحات أنيقة وفاخرة، من بينها 34 شقة بغرفة نوم واحدة و12 شقة بغرفتين و10 شقق بثلاث غرف. وفيما تجمع في ديكوراتها بين ألوان الكريمي والعنبري والذهبي، تتراوح مساحاتها بين 100 و300 متر مربّع وتضمّ خزانة ملابس كبيرة. وتكتمل هذه الوحدات السكنية الأنيقة بمواقف سيارات خاصة ومصاعد مخصّصة للمقيمين فقط، بما يضمن الخصوصية وسهولة الوصول. كذلك، يُتاح للمقيمين الاستفادة من المرافق ووسائل الراحة في الفندق، مثل صالة الألعاب الرياضية والمسبح والسبا مع مزايا فندقية حصرية لضيوف الإقامات الطويلة.

تجارب تناول الطعام والترفيه

يستوحي فندق أنداز الدوحة تجارب الطعام فيه من مختلف أنحاء العالم، بدءًا من جنوب أفريقيا وصولًا إلى آسيا:

مطعم ذا سولت رود : افتتح أبوابه رسميًا مؤخرًا ، ويقع في ردهة الفندق حيث يدعو الضيوف إلى استكشاف مكوّن "الملح" باعتباره عنصرًا جوهريًا في عالم الطهي وأحد أقدم المعادن على وجه الأرض.

: ، ويقع في ردهة الفندق حيث يدعو الضيوف إلى استكشاف مكوّن "الملح" باعتباره عنصرًا جوهريًا في عالم الطهي وأحد أقدم المعادن على وجه الأرض. مطعم مستر آند مسز هوكر : من المرتقب افتتاحه في الأشهر القادمة (في الطابق الثالث من الفندق)، ويستمدّ وحيه من مفهوم مراكز هوكر في سنغافورة لتقديم تجربة المأكولات من السوق إلى المائدة. ويتميز المطعم بالتراس الخارجي المغلق الوحيد في المدينة الذي يطل على المدينة والبحر.

: (في الطابق الثالث من الفندق)، ويستمدّ وحيه من مفهوم مراكز هوكر في سنغافورة لتقديم تجربة المأكولات من السوق إلى المائدة. ويتميز المطعم بالتراس الخارجي المغلق الوحيد في المدينة الذي يطل على المدينة والبحر. مطعم مامبل جانغل: من المرتقب افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام (في الطابق الثالث من الفندق)، ويجسّد جمال الغابات المطيرة من الطراز الأفريقي الكوبي، حيث يقدّم مجموعة من الكوكتيلات والموكتيلات المستوحاة من الإبداعات الكلاسيكية.

تجارب العافية

يركّز ألارا سبا، أي "جنية الماء" باللغة العربية، على طقوس الاستحمام التقليدية. يضم المنتجع الصحي ست غرف علاجية مع مناطق منفصلة للرجال والنساء، وحمام ساونا بالأعشاب، وغرف بخار ودشات، كما يقدّم مجموعة مختارة من خيارات العافية وعلاجات الوجه وعلاجات تقشير الجسم وجلسات التدليك المهدئة التي تمزج جميعها ما بين العادات القديمة والممارسات المعاصرة. ويمكن لعشاق اللياقة البدنية الاستفادة من مركز اللياقة البدنية في الفندق، وهو عبارة عن استوديو مجهّز بالكامل يفتح على مدار الساعة ويضمّ معدات لتمارين القلب والأوعية الدموية ورفع الأثقال. بالإضافة إلى ذلك، من المقرّر افتتاح المسبح الخارجي المتميّز في تصميمه قريبًا، بما يضمن للضيوف أجمل اللحظات بجانب المياه والاستمتاع بمجموعة لذيذة من المرطبات من ركن المشروبات.

المساحات الاجتماعية

يجمع فندق أنداز الدوحة بين أربع مساحات استوديو تمثّل كل منها جانبًا مختلفًا من جوانب تراث الدوحة الثقافي الغني. فيما يستعرض استوديو الخطاط أشكال الكتابة الأنيقة ويجمع في ديكوره ما بين النصوص القديمة والحديثة، استوحى استوديو النسيج تصميمه من تقنية "السدو" التقليدية، وهي شكل فني قديم يتم فيه غزل المواد الخام أو حياكتها، مثل صوف الأغنام والقطن وشعر الإبل وشعر الماعز، لتحويلها إلى أقمشة. في المقابل، يعكس استوديو العمارة التحف الفنية الفاخرة التي تجسّد جوانب ثقافية، ويوحي بأنّه "مساحة عمل مفتوحة" بفضل ألوانه المحايدة. أمّا استوديو الملاح، فيستمدّ وحيه من أساليب الصيد التقليدية، حيث صُمّمت أرضياته الخشبية لتمثّل السفن التقليدية المستخدمة للإبحار في أعالي البحار بحثًا عن اللؤلؤ.

يعد افتتاح فندق "أنداز" في الدوحة خطوة جديدة ضمن توسع مجموعة حياة في منطقة الشرق الأوسط، ليصبح الفندق الثالث من علامة "أنداز" في المنطقة. ويُضاف هذا الفندق إلى مجموعة فنادق "أنداز" المنتشرة في أبرز الوجهات العالمية، بما في ذلك لندن، دبي، أبوظبي، سنغافورة وطوكيو.

لمزيد من المعلومات حول فندق أنداز الدوحة، يرجى زيارة الرابط التالي https://www.hyatt.com/andaz/dohaz-andaz-dohaz

يُستخدم مصطلح”حياة“ في هذا البيان الصحفي للإشارة إلى شركة فنادق حياة و/أو واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لها.

نبذة عن مجموعة حياة للفنادق:

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة للفنادق في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تُعتبر شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة تسعى إلى تقديم العناية للضيوف ليكونوا دائمًا بأفضل حال. وتضم محفظتها أكثر من 1400 فندقًا ومنتجعًا شامل الخدمات في 79 دولة عبر ست قارات وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر2024. وتشمل محفظة الشركة العلامات الفندقية التالية التابعة لمجموعة تايملس كوليكشن: "بارك حياة"، "جراند حياة"، "حياة ريجنسي"، "حياة"، "حياة ريزدنس كلوب"، "حياة بليس"، "حياة هاوس"، و"يوركوف"؛ كما والفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة باوندلس كوليكشن، وهي: "ميرافال"، "أليلا"، "أنداز"، "تومبسون هوتيلز"، "حياة سنتريك"، "كابشن باي حياة"، بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة إندبندنت كوليكشن، وتشمل: "ذا أنباوند كوليكشن باي حياة"، "ديستينيشن باي حياة"، جوا دي فيفر باي حياة"؛ ومجموعة إنكلوسيف كوليكشن التي تشمل: "حياة زيفا"، "حياة زيلارا"، منتجعات وسبا "زوتري ويلنس"، منتجعات وسبا "سيكرتس"، منتجعات وسبا "بريثليس"، منتجعات وسبا "دريمز"، منتجعات وسبا "حياة فيفيد"، منتجعات وسبا "آلوا" ومنتجعات وسبا "صن سكايب". كذلك، تدير الشركات التابعة لحياة برنامج "وورلد أوف حياة" لولاء العملاء، و"إيه إل جي فاكايشنز"، و"نادي أنليميتد فاكايشن"، وبرنامج خدمات إدارة الوجهات "أمستار دي إم سي" ومنصة تكنولوجيا السفر "تريسبت سوليوشنز". للمزيد من المعلومات حول مجموعة حياة للفنادق، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني Hotel Reservations | Book Hotel Rooms Online - Hyatt Hotels and Resorts:

نبذة عن أنداز:

تعزز علامة أنداز تجربة السفر من خلال مفهوم يجمع بين الرؤية العالمية والطابع المحلي، حيث توفر لضيوفها فرصة استكشاف الثقافات المتنوعة بأسلوب ضيافة فريد وغير تقليدي. وتعتمد فنادق "أنداز" على تقديم خدمات مصممة خصيصًا للمسافرين، مما يسمح لهم بتجاوز التجارب المألوفة والانغماس في المجتمعات المحيطة بهم.

وتضمّ سلسلة فنادق أنداز حاليًا 29 فندقًا: أنداز فيفث أفنيو في نيويورك، وأنداز سان دييغو، وأنداز ويست هوليوود، وأنداز نابا، ومنتجع وشاليهات أنداز سكوتسديل، وأنداز سافانا، وأنداز ماوي في منتجع وايليا، وأنداز ميونيخ شوابينجر تور، وأنداز أوتاوا بايوارد ماركت، وأنداز ماياكوبا ريزورت ريفييرا مايا، وأنداز مكسيكو سيتي كونديسا، ومنتجع أنداز كوستاريكا في شبه جزيرة باباجايو، وأنداز لندن ليفربول ستريت، وأنداز أمستردام برينسنجراخت، وأنداز براغ، وأنداز سنغافورة، وأنداز بالي، وأنداز باتايا جومتين بيتش، وأنداز دلهي، وأنداز زينتياندي في شنغهاي، وأنداز شينزين باي، وأنداز طوكيو تورانومون هيلز، وأنداز سيول جانجنام، وأنداز كابيتال جيت أبوظبي، وأنداز دبي النخلة، وأنداز شيامن، وأنداز فيينا أم بلفيدير، وأنداز نانجينغ هيكسي، وأنداز ماكاو. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني andaz.com تابعوا حسابات @Andaz على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، انستغرام واستخدموا هاشتاغ #WhenInAndaz

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