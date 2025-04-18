أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن اليوم فصل الجمعية الدولية لاقتصاديات الدواء والبحوث الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الفصل المحلي للجمعية الدولية لاقتصاديات الدواء وبحوث النتائج (ISPOR) والمنظمة العلمية والتعليمية الرائدة في مجال اقتصاديات الدواء وبحوث النتائج، وشركة "آبفي"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأدوية البيولوجية، عن نيتهما استكشاف فرص تعاون تهدف إلى تطوير وتعزيز نتائج الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم توقيع خطاب النوايا خلال فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، بحضور كبار المسؤولين من كلا الجانبين، حيث ضم وفد فصل الجمعية الدولية لإقتصاديات الدواء والبحوث الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة أعضاءً بارزين في مجلس الإدارة، بينما حضر كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "آبفي" في منطقة الخليج.

يعكس خطاب النوايا هذا الالتزام المتبادل بالعمل المشترك في مجالات رئيسية تشمل تقييم التقنيات الصحية (HTA) وتطوير السياسات الصحية، بالإضافة إلى إجراء البحوث وتوليد الأدلة العلمية. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من شبكة فصل الجمعية الدولية لاقتصاديات الدواء والبحوث الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة الواسعة ومعرفته العميقة في مجال اقتصاديات الدواء وبحوث النتائج، وخبرة شركة "آبفي" العلمية، وذلك بهدف المساهمة في بناء نظام رعاية صحية أكثر قوة واستدامة ومرتكز على المريض في الدولة.

وأكدت الأستاذة الدكتورة نادية المزروعي، رئيسة فصل الجمعية الدولية لاقتصاديات الدواء والبحوث الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن "يتمثل الهدف الأساسي لفصل الجمعية الدولية لاقتصاديات الدواء والبحوث الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التميز في مجال اقتصاديات الدواء وبحوث النتائج، وذلك لإثراء عملية صنع القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية في الدولة. ويمثل توقيع خطاب النوايا هذا مع شركة 'آبفي'، والذي تم خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة المرموق، خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين شبكتنا الواسعة التي تضم الباحثين وصناع السياسات ومتخصصي الرعاية الصحية وخبرة القطاع. ونحن نتطلع بحماس إلى الإمكانات التي يتيحها هذا التعاون في مجال إجراء بحوث مؤثرة وتقديم مساهمات قيمة في تطوير سياسات قائمة على الأدلة، بما يعود بالنفع على المرضى في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

وصرح الحسين عبد اللطيف، المدير العام لشركة "آبفي" في منطقة الخليج والمشرق، قائلاً: "نحن فخورون بتأكيد التزامنا الراسخ بالارتقاء بمعايير الرعاية الصحية وتحسين حياة المرضى. ونحن نتفهم الأهمية الحيوية لتقييم التقنيات الصحية والسياسات الصحية في دعم الوصول إلى العلاجات الأساسية. ويوفر لنا تعاوننا مع فصل الجمعية الدولية لاقتصاديات الدواء والبحوث الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة لتبادل خبراتنا والتقدم بشكل جماعي نحو بناء منظومة للرعاية الصحية تتسم بقدر أكبر من الاستدامة والتركيز على المريض في دولة الإمارات العربية المتحدة."

نبذة عن فصل الجمعية الدولية لاقتصاديات الدواء والبحوث الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة:

فصل الجمعية الدولية لاقتصاديات الدواء والبحوث الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الفصل المحلي للجمعية الدولية لاقتصاديات الدواء وبحوث النتائج. ويعمل الفصل كمنصة تجمع الباحثين وصناع السياسات ومتخصصي الرعاية الصحية والجهات المعنية في قطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تطوير علم وتطبيق اقتصاديات الدواء وبحوث النتائج من أجل تحسين قرارات الرعاية الصحية.

نبذة عن شركة "آبفي":

تتمثل مهمة شركة "آبفي" في اكتشاف وتقديم الأدوية والحلول المبتكرة التي تعالج المشكلات الصحية الخطيرة اليوم وتواجه التحديات الطبية المستقبلية. نحن نسعى جاهدين لإحداث تأثير ملحوظ وإيجابي في حياة الناس عبر العديد من المجالات العلاجية الرئيسية بما في ذلك علم المناعة والأورام وعلم الأعصاب والعناية بالعيون.

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