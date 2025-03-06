أعلنت كلية "فاتيل البحرين" للضيافة عن بدء تدريب طلبتها في فندق هيلتون جاردن إن خليج البحرين، وذلك امتداداً لجهود الكلية في توسيع نطاق شراكاتها مع كبرى الفنادق والمنتجعات على مستوى مملكة البحرين وخارجها، من أجل تمكين طلبتها من اكتساب خبرات عملية ومهارات مهنية عالية تؤهلهم لدخول سوق العمل بكل ثقة وتنافسية، وتبني قدراتهم على أعلى معايير الكفاءة والجودة العالمية.

وأكد الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية "فاتيل البحرين" للضيافة، أن الكلية حريصة على تعزيز الروابط والعلاقات مع كافة منشآت القطاع السياحي، والتعاون معها في توفير فرص وخبرات تدريبية لطلبة الكلية في مجالات الضيافة والسياحة والفندقة في مختلف الأقسام.

وفي تصريح له على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع السيدة مانويلا برودي المدير العام لفندق هيلتون جاردن إن خليج البحرين، قال الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع فندق هيلتون جاردن إن خليج البحرين، العلامة التجارية الرائدة التابعة لمجموعة فنادق هيلتون، لتعزيز التدريب العملي ، وتزويد طلبتنا بكافة الخبرات المتميزة وفرص التطوير لضمان أن يكون الجيل القادم من القادة في قطاع الضيافة في البحرين مدرّبين في أفضل منشآت الضيافة ذات السمعة والريادة الدولية، وقادرين على الارتقاء بالقطاع".

وأضاف: "نحن نفخر بأن نوفر لطلبتنا فرص تدريب عملي في فندق يتميز بموقع استراتيجي في قلب المملكة، ومتصل مباشرةً بأحدث وجهة تسوق وترفيه في البحرين وهو مجمع الأفنيوز، بالإضافة إلى المنطقة التجارية والعديد من وجهات التسوق الرئيسية، ما يجعله الوجهة المثالية لكي يتأهل طلبتنا بشكل عملي في بيئة سياحية متكاملة ونابضة بالحياة، تحقيقاً لتطلعاتنا فيما يتعلق بإعداد خريجين متميزين ومبدعين ومتخصصين في شتى مجالات الضيافة والسياحة والفندقة، والتي تتناغم مع استراتيجية المملكة السياحية 2022-2026 ورؤية البحرين 2030".

من جانبها، أعربت السيدة مانويلا برودي، المدير العام لفندق هيلتون جاردن إن خلي البحرين، عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع "فاتيل البحرين"، قائلةً: "نحن نلتزم بشكل راسخ بتوظيف وتطوير البحرينيين لينطلقوا في بناء مسيرتهم المهنية معنا ويحققوا النجاح والتميز من خلال إتاحة فرص التدريب المهني لهم، وإعدادهم ليكونوا محترفي صناعة الضيافة البحرينية في المستقبل. إن هذا البرنامج التدريبي يوفر للطلاب فرصة فريدة للتعمق في صناعة الضيافة واكتساب التجارب العملية وتطوير الخبرة اللازمة للتفوق في حياتهم المهنية، ونحن على ثقة من أن هؤلاء المتدربين سيلعبون دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل قطاع الضيافة في البحرين".

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها 55 فرعا في 33 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 45000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول ب

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