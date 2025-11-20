البحرين: حققت كلية "فاتيل البحرين" إنجازًا متميزًا بحصولها على حكم "ممتثل لمعايير الإطار العام" الصادر عن هيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك من أول مراجعة مؤسسية شاملة أجرتها الهيئة بالتعاون مع مجلس التعليم العالي، في إنجاز يعكس التزام الكلية بتقديم تعليم عالي الجودة في مجال الضيافة وإدارة الفنادق، واتباعها أفضل الممارسات الأكاديمية والإدارية، ويؤكد نهجها الراسخ في ضمان الجودة المستدامة وتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير المعتمدة.

وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة مريم حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، أن هذا النجاح يعكس التطور الكبير الذي تشهده مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، على صعيد ترسيخ ممارسات الجودة الأكاديمية إلى جانب تبني ثقافة التطوير المستمر. وأضافت أن نجاح فاتيل البحرين في استيفاء معايير الإطار الوطني للمؤهلات يجسد حرصها على توفير بيئة تعليمية متكاملة تتوافق مع طموحات الطلبة وأهداف التنمية الشاملة، مؤكدةً أن الحصول على حكم "ممتثل لمعايير الإطار العام" يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات التعليمية الوطنية، ويدعم قدرتها على تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية رائدة تستجيب للتحولات العالمية.

من جانبها، أكّدت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، دعم الهيئة الكامل لكلية "فاتيل البحرين" باعتبارها من أبرز المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في مجال الضيافة في مملكة البحرين، مشيدةً بحصول الكلية على حكم "ممتثل لمعايير الإطار العام" من هيئة جودة التعليم والتدريب، بوصفه إنجازًا يعكس تميزها الأكاديمي والتطبيقي.

وأوضحت بوحجي أهمية الدور الذي تضطلع به كلية فاتيل البحرين في رفد قطاع الضيافة بكوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وفقًا لأعلى المعايير العالمية المعتمدة في قطاع الضيافة والسياحة، مشيرةً إلى أن الكلية تُعد شريكًا استراتيجيًا للهيئة في دعم وتنفيذ أهداف استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026، عبر تخريج كفاءات تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز التجربة السياحية لمملكة البحرين.

وأضافت بوحجي أن هناك توجهًا لتوسيع نطاق التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البرامج الأكاديمية وزيادة الطاقة الاستيعابية للكلية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ومع النمو المتواصل الذي يشهده قطاع السياحة والضيافة في المملكة، بما يسهم في الحفاظ على مكانة الكلية وريادتها على الصعيدين المحلي والإقليمي.

بدوره، قال الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية "فاتيل البحرين" للضيافة: "نعتز بتحقيقنا هذا الإنجاز الذي نعتبره محطة مهمة في مسيرتنا التعليمية، إذ يعكس التزامنا بأعلى معايير الجودة ويجسد رؤيتنا الطموحة في أن نكون مؤسسة تعليمية رائدة في مجال الضيافة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وقد جاء هذا الإنجاز ثمرة جهود الكادر التعليمي والإداري المتفاني والتزامه الراسخ بمعايير الجودة، بما يضمن تجربة تعليمية شاملة لطلبتنا ترتكز على المعرفة التطبيقية، والابتكار في أساليب التعلم، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل".

وأشاد الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بالجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس التعليم العالي وهيئة جودة التعليم والتدريب في المتابعة المستمرة لأداء مؤسسات التعليم العالي والتنسيق معها بما يسهم في بناء منظومة تعليمية متكاملة تقوم على الجودة والابتكار والاستدامة.

من جانبها أكدت سعادة الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الامين العام لمجلس التعليم العالي على ما يعكسه هذا الإنجاز من التزام الكلية الراسخ بالتميز الأكاديمي والتطوير المستمر والابتكار في مجال الضيافة والذي يتوافق مع رؤية البحرين 2030 ومساعي مجلس التعليم العالي نحو تعزيز جودة التعليم وبناء كوادر بشرية مؤهلة تسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية من خلال تطوير التجربة الطلابية وتحسين جودة المخرجات وضمان الجودة وتعزيز الشراكات مع مؤسسات رائدة تتيح للطلبة فرصاً تدريبية ميدانية حقيقية تربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي. كما ثمنت جهود إدارة كلية فاتيل للضيافة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، متمنية مواصلة مشاركة بقية مؤسسات التعليم العالي في المملكة في الإسهام في بناء مستقبل أكاديمي أكثر إشراقاً وتميزاً.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:

زينب عاشور، أخصائي تواصل

z.ashoor@vatel.bh | 17616068+973 | 34567838+973

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها 50 فرعا في 34 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 50.000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا للعام الرابع على التوالي والمركز 12 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة.

-انتهى-

#بياناتشركات