ستتولى شركة ميراج مسؤولية إدارة تطوير المشروع وتسليمه، والمقرر إنجازه في الربع الرابع من عام 2029.

يشكل المشروع حجر الأساس في صندوق "غلوبال بارتنرز" الثاني للاستثمار العقاري والذي تبلغ قيمته 350 مليون دولار أمريكي (1.3 مليار درهم إماراتي).

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تعكس ديناميكية قطاع التطوير العقاري في دبي، أعلنت غلوبال بارتنرز ليميتد، الشركة الاستثمارية المتخصصة في إدارة الأصول البديلة والخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة ميراج للترفيه والتطوير ذات الخبرة العريقة في إدارة تطوير المشاريع العقارية في 22 موقعًا حول العالم، وذلك لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بمعايير عالمية ضمن المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية.

تم توقيع الاتفاقية رسميًا بحضور مارتن ليندر، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة غلوبال بارتنرز، وبدر سعيد حارب، الشريك الإداري في غلوبال بارتنرز والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة صندوق غلوبال بارتنرز العقاري الثاني، المالك الحصري للمشروع، إلى جانب عمار التهلاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميراج.

يقع المشروع في منطقة الجداف، حيث يطل على منطقة خور دبي الخلابة ووسط المدينة، بجوار المدرسة السويسرية الدولية العلمية والتي تعتبر واحدة من أرقى المؤسسات التعليمية في الإمارة. ويمتد المشروع على مساحة بناء إجمالية تبلغ 172 ألف متر مربع، وسيقدم مزيجًا متكاملًا من المساكن الفاخرة، والشقق السكنية، والوحدات التجارية، ما يجعله وجهة متكاملة للحياة العصرية.

المشروع حاليًا في مرحلة التصميم، ومن المقرر بدء أعمال البناء في الربع الأول من العام 2026، على أن يكتمل بحلول الربع الرابع من العام 2029.

وفي تعقيب له على هذا التعاون، صرح السيد/ عمار التهلاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميراج: "يمثل هذا المشروع علامة فارقة في مسيرة "ميراج"، حيث يعكس التزامنا بتقديم بيئات عمرانية مستقبلية تمزج بين الفخامة والراحة. وبفضل موقعه الاستراتيجي في مدينة دبي الطبية – المرحلة الثانية، سيكون المشروع نموذجًا متكاملًا لمفاهيم العيش العصري، مقدّمًا تجربة غير مسبوقة لكل من القاطنين والزوار."

كما علق السيد/ بدر سعيد حارب، الشريك الإداري في "غلوبال بارتنرز" ورئيس مجلس إدارة صندوق غلوبال بارتنرز العقاري الثاني، على هذه المناسبة قائلًا: "باعتبارنا مديرين استثماريين يركزون على توليد قيمة مضافة، فإننا نوفر لمستثمرينا فرصًا استثنائية بمردود جذاب، ولذلك نحرص على تقديم مشاريع بمعايير جودة غير مسبوقة. ويأتي اختيارنا لشركة "ميراج" ليعكس التزامنا بهذا النهج، ونحن على ثقة بأنهم سيضعون خبراتهم الواسعة في خدمة هذا المشروع المميز ضمن المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية."

وبفضل رؤيتهما المشتركة نحو التميز والابتكار، تستعد كل من "ميراج" و"غلوبال بارتنرز" لتنفيذ مشروع يجمع بين أعلى معايير التصميم المعماري ومزايا الحياة العصرية، بما يعزز مكانة واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية في دبي لتكون الوجهة المثالية للسكن والاستثمار.

نبذة عن شركة ميراج:

شركة ميراج للترفيه والتطوير هي شركة استشارية رائدة في التصميم والهندسة وإدارة المشاريع وإدارة التكاليف، يعمل بها أكثر من 800 موظف في منطقة الشرق الأوسط. على مدار 26 عامًا، التزمت ميراج بتقديم مشاريع استثنائية تتميز بالقيمة المضافة والتأثير الإيجابي على المجتمعات والعملاء الذين تخدمهم.

تحظى ميراج بتقدير عالمي، حيث قامت فرقها بتصميم وإدارة مشاريع معقدة تشمل الفنادق الفاخرة، والمنتجعات الراقية، والمشاريع الثقافية، والمباني السكنية والتجارية، والمرافق الترفيهية. وتشمل بعض مشاريعنا البارزة: مدينة جميرا، منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، منتجع باب الشمس، ون آند أونلي رويال ميراج، ون آند أونلي ذا بالم، أوبرا دبي، بيتش آيل وجراند بلو، جزيرة بلوواترز، مساكن أولد تاون، فنادق بالاس وفيدا في وسط مدينة دبي، ذا لانا – مجموعة دورشستر وعدة فنادق تحمل العلامة التجارية "العنوان"

نبذة عن غلوبال بارتنرز

تُعد شركة غلوبال بارتنرز شركة إدارة أصول مختصة بإدارة الاستثمارات البديلة عبر مكاتبها في كل من دبي وزيورخ، وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية. وتدير الشركة حالياً أصولاً عقارية مؤهلة للبيع تصل قيمتها إلى 1.4 مليار دولار، تتم إدارتها لصالح مستثمرين مؤسسيين عالميين من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

نجحت باكورة صناديق الشركة في جمع أكثر من 550 مليون دولار، ما أتاح لها تنفيذ مشاريع بارزة مثل "إيدن هاوس ذا كانال" و"إيدن هاوس ذا بارك" على ضفاف قناة دبي المائية. كما أنها تعمل على تطوير مشروع مجتمعي متعدد الاستخدامات في المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية، بالقرب من المناطق التجارية الحيوية في دبي.

وتتميز الشركة بنظام حوكمة متميز، وأسلوب مبتكر في هيكلة منتجاتها الاستثمارية، فضلاً عن قاعدة مستثمرين عالمية مميزة، ويدير الشركة فريق محترف من ذوي الخبرة في إدارة الاستثمارات البديلة، واقتناص الفرص الاستثنائية التي توفرها دبي كوجهة موثوقة للاستثمار على المدى الطويل.

-انتهى-

#بياناتشركات