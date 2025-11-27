الجروان: ندعم تطور بيئة الأعمال في دبي وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في مشهد الاقتصاد الرقمي

عصام محمود: يتيح هذا التعاون للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من بنية تحتية رقمية متطورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة "إي آند الإمارات"، ركيزة قطاع الاتصالات في مجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، بهدف تعزيز التعاون في تقديم خدمات اتصالات وحلول رقمية ذات قيمة مضافة تدعم نمو مجتمع الأعمال في دبي، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويرتقي بتنافسية قطاع الأعمال.

وتنص المذكرة على تطوير العمل المشترك بين غرف دبي و"إي آند الإمارات" في مجال التكامل الذكي، وتطوير حلول اتصالات متقدمة وحزم إضافية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات الصغيرة والناشئة.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: "يأتي التعاون مع شركة "إي آند الإمارات" في إطار حرصنا على دعم تطور بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في مشهد الاقتصاد الرقمي. وفيما يشكل تمكين الشركات من الوصول إلى حلول اتصالات ذكية ومتقدمة عاملاً حاسماً لرفع كفاءة أعمالها وتحفيز قدرتها على الابتكار والنمو المستدام، نلتزم بتطوير مقومات منظومة أعمال مرنة ومتطورة تتيح للشركات الصغيرة والناشئة فرصة الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتقدمة لتوسيع أعمالها وتعزيز آفاق نجاحها، بما يرسخ من دور دبي كمركز عالمي للأعمال والتقنيات المستقبلية".

من جهته، صرّح عصام محمود، النائب الأول للرئيس للشركات الصغيرة والمتوسطة في "إي آند الإمارات": «يمثّل تعاوننا مع غرف دبي خطوة مهمة في دعم الشركات الصغيرة والناشئة وتمكينها من تسريع تحولها الرقمي عبر حلول اتصالات أكثر ذكاءً وتكاملاً. فنحن نعمل في "إي آند الإمارات" على تطوير منظومة خدمات مبتكرة تُعزّز كفاءة الأعمال وتُساعد رواد الأعمال على توسيع نطاق عملياتهم بثقة. ونؤمن أن هذا التعاون يتيح لهذه الشركات الاستفادة من بنية تحتية رقمية متطورة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي كمركزٍ رياديٍ للأعمال والتقنيات المستقبلية.»

وتدعم غرف دبي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن على مستوى العالم؛ حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع أعضاء غرف دبي في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي.

حول مجموعة "إي آند"

تعد "إي آند" مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة ملتزمة بتطوير المستقبل الرقمي عبر الأسواق التي تعمل بها في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. وحققت المجموعة أداءً مالياً قياسياً في العام 2024، حيث بلغت قيمة الإيرادات الموحدة 59.2 مليار درهم وبلغت قيمة صافي الأرباح الموحدة 10.8 مليار درهم، إلى جانب تصنيفها الائتماني الممتاز، مما يعكس قوة ميزانيتها العمومية وسجلها الحافل بالنجاح.

تأسست المجموعة في أبوظبي منذ أكثر من 48 عاماً، وتطورت من شركة رائدة في مجال الاتصالات إلى مجموعة متنوعة من التقنيات والاستثمار. ويمتد نطاق عملياتها الآن إلى 38 دولة، تقدم فيها مجموعة شاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تتنوع بين الاتصال المتقدم والترفيه والبث والخدمات المالية، وصولاً إلى الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني ومنصات إنترنت الأشياء.

تمتلك المجموعة خمسة ركائز أعمال أساسية هي: "إي آند الإمارات"، و"إي آند إنترناشونال"، و"إي آند لايف"، و"إي آند إنتربرايز"، و"إي آند كابيتال"، وتلبي كل ركيزة من هذه الركائز احتياجات العملاء والأسواق المتنوعة. وتساهم هذه الركائز في تمكين "إي آند" من الريادة في مختلف القطاعات، من الاتصالات وأسلوب الحياة الرقمي إلى خدمات الشركات والاستثمارات الجريئة. وتعزز الاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية ريادتها في المشهد التكنولوجي العالمي، الأمر الذي يقود مستقبل الاتصال الذكي والابتكار.

وبفضل الابتكار والاستدامة والالتزام بالتمكين الرقمي، تسعى مجموعة "إي آند" إلى بناء مستقبلٍ أكثر ذكاءً واتصالاً للأفراد والشركات والمجتمعات.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة "إي آند"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: eand.com