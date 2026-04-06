جدة، المملكة العربية السعودية – كشفت يورك عن إطلاق غرفة يورك للتبريد في كورنيش جدة بالقرب من علامة جدة الشهيرة، وذلك يوم الخميس 2 أبريل. وتُعد يورك العلامة الرائدة تحت مظلة جونسون كنترولز العربية، مع إرث يمتد لأكثر من 150 عامًا عالميًا وأكثر من 75 عامًا في المملكة. وتستمر التجربة حتى 1 يونيو، لتمنح سكان المدينة وزوارها فرصة عيش مفهوم الراحة بأسلوب تفاعلي جديد يعكس تطور تقنيات التبريد في الحياة اليومية.

تم تصميم غرفة يورك للتبريد كمساحة تفاعلية متنقلة تتيح للزوار الشعور الفوري بالانتعاش، من خلال تجربة حقيقية تعكس كفاءة تقنيات يورك المصممة خصيصًا لمواجهة ظروف المناخ في المملكة. حيث يدخل الزوار إلى بيئة مُتحكم بها، لاختبار تأثير أنظمة التبريد المتقدمة بشكل مباشر.

ولطالما كانت يورك جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية في المملكة، من خلال حضورها في أبرز المشاريع داخل السعودية وخارجها. وتأتي هذه التجربة لتقرّب هذا الإرث من المجتمع، وتحوله إلى تجربة ملموسة يعيشها الأفراد.

كما تسلط المبادرة الضوء على دور جونسون كنترولز العربية في التصنيع المحلي والابتكار، حيث يتم إنتاج العديد من تقنيات يورك في مجمع يورك الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، دعمًا لمستهدفات “صنع في السعودية” وخدمة للأسواق المحلية والعالمية.

وقال الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية: "هذه التجربة تعكس ما تمثله يورك على مدى عقود. غرفة يورك للتبريد تعبّر عن فكرة بسيطة: أن تكون الراحة جزءًا من حياة الناس اليومية، وفي متناول الجميع."

تدعو جونسون كنترولز العربية أفراد المجتمع لزيارة غرفة يورك للتبريد والاستمتاع بهذه التجربة الفريدة، والتي تستقبل الزوار يوميًا من الساعة 5 مساءً وحتى 12 منتصف الليل.

-انتهى-

#بياناتشركات