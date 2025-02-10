الرياض، المملكة العربية السعودية- أبرمت شركة "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية، اتفاقية تعاون مع شركة "كلوز لتقنية المعلومات" المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجال التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي ورؤية الآلة، وتمكين رحلة التحول الرقمي في هذا المجال، على هامش مشاركة "عِلم" في فعاليات معرض ومؤتمر "ليب 2025"، الذي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري.

وقع الاتفاقية كل من زياد الشعيبي، نائب الرئيس للمشاريع في شركة "عِلم"، وحسين الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة "كلوز لتقنية المعلومات".

وقال ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في "عِلم": "يسعدنا التعاون مع شركة «كلوز لتقنية المعلومات» من خلال هذه المذكرة التي تفتح آفاقاً جديدة لدعم رحلة التحول الرقمي في المملكة، وتسهم في تمكين عملية إطلاق المشاريع القائمة على التكنولوجيا والابتكار، حيث تتميز شركة "كلوز" بخبراتها الواسعة في تقديم خدمات ومنتجات مدعومة بالتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز من المشاريع الناشئة المستقبلية القائمة على هذه التقنيات. ونحرص في «علم» على تقديم الدعم من خلال المشاركة المباشرة برأس المال، الأمر الذي يعزز خطط نمونا وتوسعنا في أسواق جديدة ويسهم في توسيع قاعدتنا الاستثمارية."

وستدعم الاتفاقية جهود الطرفين للارتقاء بعملية استكشاف الفرص التجارية لدى عملاء مُحتملين من القطاع الحكومي في مجال خدمات ومنتجات التقنيات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، ورؤية الآلة، بما يسهم في تطوير مجالات العمل المشتركة، وتقديم تجارب متكاملة ورائدة تلبي تطلعات العملاء. في هذا الصدد، تُعد شركة "كلوز لتقنية المعلومات" إحدى الشركات التي تقدّم خدمات نوعية للقطاع الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي، تلبي احتياجاته في رحلة التّحول الرقمي للمنظومات وتبني وتطوِّر التقنيات الحديثة.

وتندرج الشراكة الجديدة في إطار مساعي "عِلم" في توطيد شراكاتها مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وتسخير حلولها الرقمية وخبراتها الاستشارية لتقديم الخدمات الذكية والمبتكرة، وتسعى الشركة أيضاً من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز عوائدها الاستثمارية وزيادة ربحيتها، فضلاً عن تعزيز العائد المالي لأصحاب المشاريع.

يذكر أن "عِلم" تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والمشروعات التقنية الرائدة في كل من القطاعين الحكومي والخاص حيث أنجزت أكثر من 500 مشروع لأكثر من 140 عميل في القطاعات المختلفة، وطورت ما يزيد على 80 منتجاً، في إطار مساعيها لاستشراف المستقبل من خلال مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية والمنتجات الرقمية. وتشمل قائمة المنتجات الرائدة التي تعمل "عِلم" على إطلاقها سيارة "عِلم" ذاتية القيادة التي تجسّد أحدث التطورات التكنولوجية في قطاع التنقل بفضل أنظمتها الذكية المتقدمة التي تشمل تقنيات الاتصال المتطورة وبرمجيات السائق الافتراضي وغيرها، و"الملعب الرقمي" الذي يتيح تجربة ذكية متكاملة للجمهور، وطاقم التحكيم، والمعلقين، ووسائل الإعلام التي تغطي الحدث، بدءًا من الحجز وحتى انتهاء الفعالية. وتشمل أيضاً نموذجها اللغوي "نهى" الذي يتميز بالدقة والقدرة على التفاعل الصوتي بذكاء مع قابلية تخصيص التفاعل وفقاً لمختلف السياقات، وغيرها من المنتجات الرائدة.

وتتطلع "عِلم" إلى تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال حلول رقمية متكاملة والاستفادة من فرص النمو في مجالات متعدّدة بفضل القدرات الكبيرة التي تمتلكها والثقة والطموح الدائم لتوسيع حضورها وترسيخ مكانتها الرائدة اقليمياً وعالمياً وتعزيز فرص النمو من خلال استكشاف قطاعات وأسواق جديدة. كما تحرص الشركة على تعزيز مكانتها في السوق وتستعد لدخول مرحلة جديدة من التطور والازدهار بما يتماشى مع استراتيجيتها 2025- 2028.

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